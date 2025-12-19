https://crimea.ria.ru/20251219/troe-pogibli---novye-podrobnosti-massovogo-otravleniya-v-dome-prestarelykh-1151835194.html

Трое погибли - новые подробности массового отравления в доме престарелых

19.12.2025

Прокуратура установит обстоятельства отравления в пансионате в Подмосковье, в том числе будет дана оценка действиям лиц, ответственных за питание, сообщает...

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Прокуратура установит обстоятельства отравления в пансионате в Подмосковье, в том числе будет дана оценка действиям лиц, ответственных за питание, сообщает прокуратура Московской области.Ранее в СК Подмосковья сообщили о возбуждении уголовного дела в подмосковном Видном по факту отравления в частном пансионате, 15 постояльцев были госпитализированы, еще три человека скончались."В ходе проверки, проведение которой поручено Видновской городской прокуратуре, будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе дана оценка действиям лиц, ответственных за организацию питания. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Территориальным следственным отделом ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших массовое отравление постояльцев пансионата (ч. 2 ст. 238 УК РФ).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

