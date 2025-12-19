Рейтинг@Mail.ru
Трое погибли - новые подробности массового отравления в доме престарелых
Трое погибли - новые подробности массового отравления в доме престарелых
Трое погибли - новые подробности массового отравления в доме престарелых - РИА Новости Крым, 19.12.2025
Трое погибли - новые подробности массового отравления в доме престарелых
Прокуратура установит обстоятельства отравления в пансионате в Подмосковье, в том числе будет дана оценка действиям лиц, ответственных за питание, сообщает... РИА Новости Крым, 19.12.2025
2025-12-19T20:30
2025-12-19T20:30
подмосковье
дом престарелых
ск рф (следственный комитет российской федерации)
прокуратура московской области
новости
происшествия
отравление
массовое отравление
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/05/1119329440_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_e0284f88b4c248860e2f0cd84b277423.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Прокуратура установит обстоятельства отравления в пансионате в Подмосковье, в том числе будет дана оценка действиям лиц, ответственных за питание, сообщает прокуратура Московской области.Ранее в СК Подмосковья сообщили о возбуждении уголовного дела в подмосковном Видном по факту отравления в частном пансионате, 15 постояльцев были госпитализированы, еще три человека скончались."В ходе проверки, проведение которой поручено Видновской городской прокуратуре, будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе дана оценка действиям лиц, ответственных за организацию питания. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Территориальным следственным отделом ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших массовое отравление постояльцев пансионата (ч. 2 ст. 238 УК РФ).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
подмосковье
подмосковье, дом престарелых, ск рф (следственный комитет российской федерации), прокуратура московской области, новости, происшествия, отравление, массовое отравление
Трое погибли - новые подробности массового отравления в доме престарелых

Трое погибли - прокуратура установит обстоятельства массового отравления в Подмосковье

20:30 19.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Роддом №2 - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Прокуратура установит обстоятельства отравления в пансионате в Подмосковье, в том числе будет дана оценка действиям лиц, ответственных за питание, сообщает прокуратура Московской области.
Ранее в СК Подмосковья сообщили о возбуждении уголовного дела в подмосковном Видном по факту отравления в частном пансионате, 15 постояльцев были госпитализированы, еще три человека скончались.
"В ходе проверки, проведение которой поручено Видновской городской прокуратуре, будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе дана оценка действиям лиц, ответственных за организацию питания. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Территориальным следственным отделом ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших массовое отравление постояльцев пансионата (ч. 2 ст. 238 УК РФ).
Подмосковье Дом престарелых СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации) Прокуратура Московской области Новости Происшествия Отравление Массовое отравление
 
