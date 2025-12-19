https://crimea.ria.ru/20251219/oreshnik-na-boevom-dezhurstve-v-rf-i-belarusi-kakoy-signal-podan-zapadu-1151824217.html

"Орешник" на боевом дежурстве в РФ и Беларуси: какой сигнал подан Западу

"Орешник" на боевом дежурстве в РФ и Беларуси: какой сигнал подан Западу - РИА Новости Крым, 19.12.2025

"Орешник" на боевом дежурстве в РФ и Беларуси: какой сигнал подан Западу

Объявление о том, что ракетный комплекс "Орешник" заступает на боевое дежурство в России и Белоруссии – это заявление Союзного государства сторонникам войны на... РИА Новости Крым, 19.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Объявление о том, что ракетный комплекс "Орешник" заступает на боевое дежурство в России и Белоруссии – это заявление Союзного государства сторонникам войны на Западе о том, что войны в традиционном понимании с ними не будет. И это сигнал всем разумным, способным остановить беспредел своих западных коллег. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Павел Шипилин.По его словам, сам факт развертывания ракетных комплексов с баллистической ракетой средней дальности "Орешник" на территории России и Белоруссии является мерой предосторожности. Но объявление об этом имеет иной смысл, считает он.В то же время Запад, включая ястребов из Европы, много лет приближает НАТО к границам России, создавая угрозу национальной безопасности нашего государства, поскольку тем самым получает возможность первым нанести обезоруживающие ядерные удары."При этом утверждается, что НАТО – это оборонительный союз и нападать на Россию никто не собирается, а в Румынии и в Польше будут развернуты системы против Ирана. Но это абсолютный бред, который профессионалов не убеждает", – сказал Шипилин.Настоящие профессионалы, политики и военные, вообще не оперируют такими категориями как "вера" и "вероятность" – в их арсенале есть категория "возможности", подчеркнул он."И мы не рассуждаем на тему вероятностей", – заметил Шипилин.Ядерные силы играют основную роль в сохранении баланса в мире - ПутинЭксперт подчеркнул, что коллективная безопасность подразумевает четко прописанные критерии: на каком расстоянии и какие ракеты не могут быть приняты на вооружение и стоять наготове. Но вместо того, чтобы сесть за стол переговоров и серьезно договориться, России вновь хотят навязать свои вероятностные суждения, сказал политолог."И сегодня опять идут рассуждения не о возможностях, а о вероятностях. Серьезнейший разговор о коллективной безопасности в Европе пытаются в какую-то совершенно дилетантскую область перевести. Вот в чем беда", – добавил Шипилин, оценивая геополитическую обстановку, и в том числе условия, в которых происходят попытки РФ и США отладить переговорный процесс, отталкиваясь от событий в зоне СВО.Путин: ядерный щит России - самый современный в мире17 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что новейший российский ракетный комплекс с баллистической ракетой средней дальности "Орешник" будет поставлен на боевое дежурство до конца текущего года.18 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что ракетная система средней дальности "Орешник" доставлена в республику и новейшее вооружение уже заступает на боевое дежурство.Ранее правительственный портал "Объясняем.рф" опубликовал данные об "Орешнике". Ракета этой системы способна нести боевую часть до 1,5 тонн и доставлять ядерные заряды, общей мощностью до 900 килотонн. Максимальная дальность поражения – 5,5 тысяч километров.Время подлета "Орешника", выпущенного с позиций развертывания, до штаб-квартиры НАТО в Брюсселе – 17 минут, до базы ПРО США в польском Редзиково – 11 минут, до авиабазы Рамштайн в Германии – 15 минут.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лукашенко заявил о готовности армии России прийти на помощь БеларусиУвеличение войск и стратегические учения: главные заявления ГерасимоваНовости СВО: армия России выдавливает противника из Донбасса

