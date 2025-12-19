Рейтинг@Mail.ru
Как работа частных археологов влияет на "черный рынок" – мнение
Как работа частных археологов влияет на "черный рынок" – мнение
Как работа частных археологов влияет на "черный рынок" – мнение
Как работа частных археологов влияет на "черный рынок" – мнение
Главная задача частных археологических организаций – зарабатывание денег, а не сугубо научный интерес. Такое мнение в мультимедийном пресс-центре РИА Новости...
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Главная задача частных археологических организаций – зарабатывание денег, а не сугубо научный интерес. Такое мнение в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым выразил директор Института археологии Крыма РАН, доктор исторических наук Вадим Майко. Причины, по его словам, понятны – ведь у этих ООО нет государственного финансирования.По словам Майко, в основные задачи частных археологических организаций входит проведение исследований, связанных с отводом земельных участков, а также решение вопросов, связанных с постановкой на государственный учет тех или иных объектов культурного наследия.Найденное на тех или иных участках частные археологические организации, так же, как и государственные, сдают в музейный фонд Республики Крым и точно так же получают разрешения (так называемые открытые листы) на право раскопок, а также сдают отчеты о проведенной работе в отдел полевых исследований института археологии в Москве."В меньшей степени это, конечно же чисто научная деятельность. Не могу сказать, что раскопки частными организациями ведутся как-то плохо или неправильно, принципы методик раскопок они соблюдают. Там работают довольно опытные полевые специалисты, которые знают, как копать. Претензий в этом плане лично у меня больших нет. Конечно, хотелось бы, чтобы эти материалы были больше доступны широкой публике и, прежде всего, научному сообществу. К сожалению, с этим дело обстоит хуже", – подчеркнул Майко.По его словам, интереснейшие материалы о находках до сих пор не опубликованы. Также специалисты частных структур не так часто, как хотелось бы академическим ученым, выступают на профессиональных конференциях и форумах."Можно готовить и издавать научную печатную продукцию. Деньги у них для издания подобных книжек есть. Хотелось бы, чтобы эта работа продвигалась вперед", – подчеркнул ученый.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Суд вынес приговор "черному копателю" за разграбление ХерсонесаАртефакты Крыма в музеях Европы: есть ли шансы вернуть реликвииПод Симферополем археологи начинают раскопки на двух степных курганах
Новости
крым, новости, новости крыма, археология, археология в крыму, вадим майко
Как работа частных археологов влияет на "черный рынок" – мнение

Частные археологические организации в Крыму работают полностью в законодательном поле РФ

16:16 19.12.2025
 
© РИА Новости КрымРаскопки на городище Мирмекий в Керчи
Раскопки на городище Мирмекий в Керчи - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Главная задача частных археологических организаций – зарабатывание денег, а не сугубо научный интерес. Такое мнение в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым выразил директор Института археологии Крыма РАН, доктор исторических наук Вадим Майко. Причины, по его словам, понятны – ведь у этих ООО нет государственного финансирования.
"В этом нет ничего плохого. Это нормальная практика, которая существует для любого частного бизнеса. Другой вопрос, должен ли быть частный бизнес в науке", – задал он риторический вопрос в ходе пресс-конференции.
По словам Майко, в основные задачи частных археологических организаций входит проведение исследований, связанных с отводом земельных участков, а также решение вопросов, связанных с постановкой на государственный учет тех или иных объектов культурного наследия.
Найденное на тех или иных участках частные археологические организации, так же, как и государственные, сдают в музейный фонд Республики Крым и точно так же получают разрешения (так называемые открытые листы) на право раскопок, а также сдают отчеты о проведенной работе в отдел полевых исследований института археологии в Москве.
"В меньшей степени это, конечно же чисто научная деятельность. Не могу сказать, что раскопки частными организациями ведутся как-то плохо или неправильно, принципы методик раскопок они соблюдают. Там работают довольно опытные полевые специалисты, которые знают, как копать. Претензий в этом плане лично у меня больших нет. Конечно, хотелось бы, чтобы эти материалы были больше доступны широкой публике и, прежде всего, научному сообществу. К сожалению, с этим дело обстоит хуже", – подчеркнул Майко.
По его словам, интереснейшие материалы о находках до сих пор не опубликованы. Также специалисты частных структур не так часто, как хотелось бы академическим ученым, выступают на профессиональных конференциях и форумах.
"Можно готовить и издавать научную печатную продукцию. Деньги у них для издания подобных книжек есть. Хотелось бы, чтобы эта работа продвигалась вперед", – подчеркнул ученый.
