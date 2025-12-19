https://crimea.ria.ru/20251219/kak-rabota-chastnykh-arkheologov-vliyaet-na-chernyy-rynok--mnenie-1151708061.html

Как работа частных археологов влияет на "черный рынок" – мнение

Как работа частных археологов влияет на "черный рынок" – мнение - РИА Новости Крым, 19.12.2025

Как работа частных археологов влияет на "черный рынок" – мнение

Главная задача частных археологических организаций – зарабатывание денег, а не сугубо научный интерес. Такое мнение в мультимедийном пресс-центре РИА Новости... РИА Новости Крым, 19.12.2025

2025-12-19T16:16

2025-12-19T16:16

2025-12-19T16:16

крым

новости

новости крыма

археология

археология в крыму

вадим майко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0b/1148648110_0:2:3635:2047_1920x0_80_0_0_f20ab835536001a724bdc203d1835637.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Главная задача частных археологических организаций – зарабатывание денег, а не сугубо научный интерес. Такое мнение в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым выразил директор Института археологии Крыма РАН, доктор исторических наук Вадим Майко. Причины, по его словам, понятны – ведь у этих ООО нет государственного финансирования.По словам Майко, в основные задачи частных археологических организаций входит проведение исследований, связанных с отводом земельных участков, а также решение вопросов, связанных с постановкой на государственный учет тех или иных объектов культурного наследия.Найденное на тех или иных участках частные археологические организации, так же, как и государственные, сдают в музейный фонд Республики Крым и точно так же получают разрешения (так называемые открытые листы) на право раскопок, а также сдают отчеты о проведенной работе в отдел полевых исследований института археологии в Москве."В меньшей степени это, конечно же чисто научная деятельность. Не могу сказать, что раскопки частными организациями ведутся как-то плохо или неправильно, принципы методик раскопок они соблюдают. Там работают довольно опытные полевые специалисты, которые знают, как копать. Претензий в этом плане лично у меня больших нет. Конечно, хотелось бы, чтобы эти материалы были больше доступны широкой публике и, прежде всего, научному сообществу. К сожалению, с этим дело обстоит хуже", – подчеркнул Майко.По его словам, интереснейшие материалы о находках до сих пор не опубликованы. Также специалисты частных структур не так часто, как хотелось бы академическим ученым, выступают на профессиональных конференциях и форумах."Можно готовить и издавать научную печатную продукцию. Деньги у них для издания подобных книжек есть. Хотелось бы, чтобы эта работа продвигалась вперед", – подчеркнул ученый.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Суд вынес приговор "черному копателю" за разграбление ХерсонесаАртефакты Крыма в музеях Европы: есть ли шансы вернуть реликвииПод Симферополем археологи начинают раскопки на двух степных курганах

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости, новости крыма, археология, археология в крыму, вадим майко