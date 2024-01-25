https://crimea.ria.ru/20240125/artefakty-kryma-v-muzeyakh-evropy-est-li-shansy-vernut-relikvii-1134437962.html

Артефакты Крыма в музеях Европы: есть ли шансы вернуть реликвии

Артефакты Крыма в музеях Европы: есть ли шансы вернуть реликвии - РИА Новости Крым, 25.01.2024

Артефакты Крыма в музеях Европы: есть ли шансы вернуть реликвии

Вернуть в Крым разграбленные в годы фашистской оккупации, а также выкупленные западными коллекционерами у черных копателей музейные ценности будет сложно из-за... РИА Новости Крым, 25.01.2024

2024-01-25T07:22

2024-01-25T07:22

2024-01-25T07:30

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Вернуть в Крым разграбленные в годы фашистской оккупации, а также выкупленные западными коллекционерами у черных копателей музейные ценности будет сложно из-за несовершенства такой практики и непростой политической ситуации в мире. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.Реально ли вернуть музейные ценности Крыма из ГерманииНа днях глава крымского парламента Владимир Константинов призвал власти Германии вернуть музеям Крыма похищенные в годы фашистской оккупации музейные ценности.По словам Мальгина, во время немецкой оккупации музеи Крыма были разграблены, лишившись антикварной мебели, этнографических предметов, археологических находок и ценных книг. Что-то вывозилось в Германию для украшения немецких штабов, а что-то распродавалось и уходило в частные коллекции. Только Центральный музей Крымской АССР в тот период утратил примерно 1/4 часть своего собрания, а некоторые коллекции пострадали в гораздо большей степени. Многие крымские артефакты были похищены еще при попытке их спасти от немецких оккупантов, сказал Мальгин. "Из музеев Крыма было эвакуировано больше 100 тысяч предметов. Они отправились поездом, упакованные в ящики, и добрались к зиме 1941 года до Армавира, а там их снова застала ситуация немецкого наступления. Их должны были перевезти в Среднюю Азию, в Казахстан, но эшелоны не доехали – попали под немецкие удары, бомбежку, и здесь следы большинства этих предметов теряются", – рассказал он.Но процесс возвращения ценностей уже запущен, хоть и потребует много усилий и времени.Уже в послевоенное время Германия часть экспонатов возвращала, но в Крым они так и не попали, а "осели" в музеях других регионов республик СССР, в частности Украины."Есть сведения, что предметы со знаменитых раскопок грота Чокурча (на окраине Симферополя – ред.) вернулись не в наши музеи, а в один из музеев Украины и в последний раз они были там замечены едва ли не в 1990-е годы прошлого века", – сказал Мальгин.Есть и еще один нюанс: в рамках репараций по итогам Второй мировой войны вывезенные крымские коллекции "заменялись" на культурные ценности Германии. Так, например, в музее Симферополя до сегодняшнего дня остается Ахенская коллекция – картины художников XVII и XVIII веков из музея немецкого города Ахен."Велись переговоры, но законность нахождения этих предметов на нашей территории была подтверждена, было доказано, что коллекция не покрывает ущерба… и было решено ее оставить", – сказал Мальгин.Таким образом процесс реституции сложный, он "продолжается и будет продолжаться еще очень долго", заключил он.Мы еще вернемся за своимЕще более сложными являются процедуры возвращения в Крым культурных ценностей, которые были вывезены в прошлые века, говорит эксперт. "Например, в конце XIX – начале XX века крымские древности были предметом коллекционирования. Приезжали люди из Европы с деньгами. У кого они покупали? У черных копателей. В практике того времени не было ничего зазорного в том, чтобы приобрести такой предмет незаконно и потом выставить. И как сейчас обращаться с такими предметами – вопрос очень дискуссионный", – объяснил он. Как следствие, сегодня многие музеи, прежде всего в Европе, являются обладателями очень интересных артефактов из Крыма, сказал он."В Кельнском музее, например, хранится диадема готского или гуннского времени – разные есть точки зрения. Она была приобретена немецким коллекционером у французского коллекционера, который какое-то время работал в очень хорошей должности в Крыму. Будучи человеком очень небедным, он скупал раритеты, добытые незаконным способом, потом увез их во Францию и распродал", - рассказывает специалист.И без того непростая процедура возвращения ценностей осложняется политическими условиями, признает Мальгин. Из последних примеров – судьба скифского золота из четырех музеев Крыма, оставленное в Нидерландах после выставки, по сути, похищенное и отправленное впоследствии на Украину.Ранее вице-премьер Крыма – постпред республики Георгий Мурадов, комментируя передачу скифского золота Киеву, заявил, что "русские всегда придут за своим". Читайте также на РИА Новости Крым:Скифское золото: что будет с украденным у Крыма сокровищем – ЗахароваКрымские археологи рассказали о новой напасти вместо черных копателейМузеи Крыма погрузили в мир дополненной реальности

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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