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Россия и США продолжают диалог по украинскому урегулированию – Кремль
Россия и США продолжают диалог по украинскому урегулированию – Кремль - РИА Новости Крым, 31.03.2025
Россия и США продолжают диалог по украинскому урегулированию – Кремль
Москва и Вашингтон продолжают совместную работу по вопросу урегулирования украинского конфликта, но конкретики пока нет. Об этом заявил в понедельник... РИА Новости Крым, 31.03.2025
2025-03-31T14:14
2025-03-31T14:14
2025-03-31T14:14
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редкоземельные металлы
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости. Москва и Вашингтон продолжают совместную работу по вопросу урегулирования украинского конфликта, но конкретики пока нет. Об этом заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Песков также сообщил о продолжении работы по выстраиванию двусторонних российско-американских отношений, которым был нанесен ущерб во время предыдущей администрации США. При этом он заявил, что Россия и США не подписывали документов о совместных проектах по редкоземельным металлам."Нет, никаких документов не подписано. Вы знаете, что санкции продолжают действовать, действуют ограничения для американских компаний", – сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Заявление по переговорам России и США опубликовали в КремлеРФ оставляет за собой право возобновить удары по энергетике УкраиныУсловия РФ по мораторию на удары в Черном море включают снятие санкций
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дмитрий песков, россия, сша, переговоры, редкоземельные металлы, политика, украина
Россия и США продолжают диалог по украинскому урегулированию – Кремль
Москва и Вашингтон продолжают диалог по урегулирования украинского конфликта – Песков
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости. Москва и Вашингтон продолжают совместную работу по вопросу урегулирования украинского конфликта, но конкретики пока нет. Об этом заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы работаем над реализацией некоторых идей, связанных с украинским урегулированием. Работа эта ведется. Пока какой-то конкретики, о которой мы могли бы и должны были бы вам сообщить, нет. Это процесс все-таки растянутый по времени, связанный, наверное, со сложностью субстанции", – цитирует Пескова РИА Новости.
Песков также сообщил о продолжении работы по выстраиванию двусторонних российско-американских отношений, которым был нанесен ущерб во время предыдущей администрации США. При этом он заявил, что Россия и США не подписывали документов о совместных проектах по редкоземельным металлам.
"Нет, никаких документов не подписано. Вы знаете, что санкции продолжают действовать, действуют ограничения для американских компаний", – сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
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