https://crimea.ria.ru/20250403/zemletryasenie-v-myanme---chislo-zhertv-vyroslo-do-3085-1145408054.html

Землетрясение в Мьянме - число жертв выросло до 3085

Землетрясение в Мьянме - число жертв выросло до 3085 - РИА Новости Крым, 03.04.2025

Землетрясение в Мьянме - число жертв выросло до 3085

Число погибших при землетрясении в Мьянме увеличилось до 3085 человек, еще 4715 пострадали. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа. РИА Новости Крым, 03.04.2025

2025-04-03T07:56

2025-04-03T07:56

2025-04-03T07:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. Число погибших при землетрясении в Мьянме увеличилось до 3085 человек, еще 4715 пострадали. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы 28 марта, толчки ощущались в пяти соседних странах.К ликвидации последствий бедствия привлечены 264 российских спасателя. Среди них – кинологические расчеты и медицинские работники. Они направлены в наиболее пострадавшие районы, где уже работают ранее прибывшие специалисты.Кроме того, в Мьянму вылетели специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава России. В состав бригады вошли врачи инфекционисты, травматологи-ортопеды, анестезиологи-реаниматологи, сообщает Минздрав РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощное землетрясение произошло в ЯпонииМощное землетрясение произошло у берегов Тонга - объявлена угроза цунами43 рабочих оказались под завалами рухнувшего в Бангкоке небоскреба

мьянма

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мьянма, землетрясение, новости, происшествия, в мире