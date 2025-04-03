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Землетрясение в Мьянме - число жертв выросло до 3085 - РИА Новости Крым, 03.04.2025
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Землетрясение в Мьянме - число жертв выросло до 3085
Землетрясение в Мьянме - число жертв выросло до 3085 - РИА Новости Крым, 03.04.2025
Землетрясение в Мьянме - число жертв выросло до 3085
Число погибших при землетрясении в Мьянме увеличилось до 3085 человек, еще 4715 пострадали. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа. РИА Новости Крым, 03.04.2025
2025-04-03T07:56
2025-04-03T07:57
мьянма
землетрясение
новости
происшествия
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. Число погибших при землетрясении в Мьянме увеличилось до 3085 человек, еще 4715 пострадали. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы 28 марта, толчки ощущались в пяти соседних странах.К ликвидации последствий бедствия привлечены 264 российских спасателя. Среди них – кинологические расчеты и медицинские работники. Они направлены в наиболее пострадавшие районы, где уже работают ранее прибывшие специалисты.Кроме того, в Мьянму вылетели специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава России. В состав бригады вошли врачи инфекционисты, травматологи-ортопеды, анестезиологи-реаниматологи, сообщает Минздрав РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощное землетрясение произошло в ЯпонииМощное землетрясение произошло у берегов Тонга - объявлена угроза цунами43 рабочих оказались под завалами рухнувшего в Бангкоке небоскреба
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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мьянма, землетрясение, новости, происшествия, в мире
Землетрясение в Мьянме - число жертв выросло до 3085

При землетрясении в Мьянме погибли 3085 человек и более 4700 пострадали

07:56 03.04.2025 (обновлено: 07:57 03.04.2025)
 
© СиньхуаЗемлетрясение в Мьянме
Землетрясение в Мьянме
© Синьхуа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. Число погибших при землетрясении в Мьянме увеличилось до 3085 человек, еще 4715 пострадали. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.
"По состоянию на 8 утра (4.30 мск - ред.) 3 апреля по местному времени, в результате мощного землетрясения в Мьянме погибли 3085 человек, 4715 получили ранения, еще 341 числятся пропавшими без вести", - говорится в сообщении.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы 28 марта, толчки ощущались в пяти соседних странах.
К ликвидации последствий бедствия привлечены 264 российских спасателя. Среди них – кинологические расчеты и медицинские работники. Они направлены в наиболее пострадавшие районы, где уже работают ранее прибывшие специалисты.
Кроме того, в Мьянму вылетели специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава России. В состав бригады вошли врачи инфекционисты, травматологи-ортопеды, анестезиологи-реаниматологи, сообщает Минздрав РФ.
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