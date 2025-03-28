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РФ оставляет за собой право возобновить удары по энергетике Украины - РИА Новости Крым, 28.03.2025
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РФ оставляет за собой право возобновить удары по энергетике Украины
РФ оставляет за собой право возобновить удары по энергетике Украины - РИА Новости Крым, 28.03.2025
РФ оставляет за собой право возобновить удары по энергетике Украины
Россия оставляет за собой право не соблюдать ограничение на удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, в случае, если этот мораторий нарушает... РИА Новости Крым, 28.03.2025
2025-03-28T15:03
2025-03-28T15:03
дмитрий песков
политика
россия
украина
удары по украине
переговоры
кремль
всу (вооруженные силы украины)
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Россия оставляет за собой право не соблюдать ограничение на удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, в случае, если этот мораторий нарушает киевский режим. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.По его словам, ВСУ игнорируют команду Киева не наносить удары по энергообъектам. Россия констатирует отсутствие контроля за вооруженными силами страны со стороны руководства Украины."Действительно, наблюдается тотальная бесконтрольность за деятельностью ВСУ. Объективно совершенно - все сегменты ВСУ не слушают приказы руководства страны, продолжают наносится попытки ударов по объектом энергоинфраструктуры Российской Федерации. Соответственно, если Украина присоединилась к мораторию и дала соответствующие команды своим вооруженным силам, то они, очевидно, не выполняются", - заявил официальный представитель Кремля.Президент России Владимир Путин ранее дал команду ВС РФ прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины на 30 дней. Такое решение российский лидер принял по итогам телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом, который состоялся 18 марта.19 марта в разговоре с Трампом глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил готовность Украины прекратить удары по энергетической и другой гражданской инфраструктуре.После этого Киев не раз нарушал договоренности, пытаясь атаковать объекты энергетики на территории РФ, в том числе и в Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мораторий на удары на 30 дней – Россия и США согласовали список объектовВСУ снова ударили по объекту энергетики РоссииКонфликт на Украине мог привести к третьей мировой войне – Трамп
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дмитрий песков, политика, россия, украина, удары по украине, переговоры, кремль, всу (вооруженные силы украины), владимир зеленский
РФ оставляет за собой право возобновить удары по энергетике Украины

Россия оставляет за собой право возобновить удары по энергетике Украины - Песков

15:03 28.03.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Россия оставляет за собой право не соблюдать ограничение на удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, в случае, если этот мораторий нарушает киевский режим. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
"Россия оставляет за собой право – в случае несоблюдения Киевом этого моратория – тоже его не соблюдать", - сказал Песков.
По его словам, ВСУ игнорируют команду Киева не наносить удары по энергообъектам. Россия констатирует отсутствие контроля за вооруженными силами страны со стороны руководства Украины.
"Действительно, наблюдается тотальная бесконтрольность за деятельностью ВСУ. Объективно совершенно - все сегменты ВСУ не слушают приказы руководства страны, продолжают наносится попытки ударов по объектом энергоинфраструктуры Российской Федерации. Соответственно, если Украина присоединилась к мораторию и дала соответствующие команды своим вооруженным силам, то они, очевидно, не выполняются", - заявил официальный представитель Кремля.
Президент России Владимир Путин ранее дал команду ВС РФ прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины на 30 дней. Такое решение российский лидер принял по итогам телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом, который состоялся 18 марта.
19 марта в разговоре с Трампом глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил готовность Украины прекратить удары по энергетической и другой гражданской инфраструктуре.
После этого Киев не раз нарушал договоренности, пытаясь атаковать объекты энергетики на территории РФ, в том числе и в Крыму.
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