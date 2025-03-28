РФ оставляет за собой право возобновить удары по энергетике Украины
Россия оставляет за собой право возобновить удары по энергетике Украины - Песков
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Россия оставляет за собой право не соблюдать ограничение на удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, в случае, если этот мораторий нарушает киевский режим. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
"Россия оставляет за собой право – в случае несоблюдения Киевом этого моратория – тоже его не соблюдать", - сказал Песков.
По его словам, ВСУ игнорируют команду Киева не наносить удары по энергообъектам. Россия констатирует отсутствие контроля за вооруженными силами страны со стороны руководства Украины.
"Действительно, наблюдается тотальная бесконтрольность за деятельностью ВСУ. Объективно совершенно - все сегменты ВСУ не слушают приказы руководства страны, продолжают наносится попытки ударов по объектом энергоинфраструктуры Российской Федерации. Соответственно, если Украина присоединилась к мораторию и дала соответствующие команды своим вооруженным силам, то они, очевидно, не выполняются", - заявил официальный представитель Кремля.
Президент России Владимир Путин ранее дал команду ВС РФ прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины на 30 дней. Такое решение российский лидер принял по итогам телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом, который состоялся 18 марта.
19 марта в разговоре с Трампом глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил готовность Украины прекратить удары по энергетической и другой гражданской инфраструктуре.
После этого Киев не раз нарушал договоренности, пытаясь атаковать объекты энергетики на территории РФ, в том числе и в Крыму.
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