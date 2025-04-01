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Крымчанин получил 12 с половиной лет колонии за развращение малолетней
Крымчанин получил 12 с половиной лет колонии за развращение малолетней - РИА Новости Крым, 01.04.2025
Крымчанин получил 12 с половиной лет колонии за развращение малолетней
житель Ленинского района Крыма приговорен к 12 с половиной годам лишения свободы за интимную переписку с несовершеннолетней девочкой. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 01.04.2025
2025-04-01T14:14
2025-04-01T14:14
2025-04-01T14:14
педофил
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. 40-летний житель Ленинского района Крыма приговорен к 12 с половиной годам лишения свободы за интимную переписку с несовершеннолетней девочкой. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского райсуда.Суд назначил подсудимому наказание в виде 12 лет и 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Кроме того, суд принял решение об ограничении осужденному свободы на полтора года.Гражданский иск прокурора на сумму 500 тысяч рублей удовлетворен полностью.Ранее в Крыму направили в суд уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины, который уговорил девятилетнюю девочку прислать ему фотографии интимного характера.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Заманивал сладостями: в Крыму педофил получил 12 лет строгого режимаВ Ялте 63-летнего педофила-иностранца приговорили к 12 годам заключенияВ Крыму тренера подозревают в домогательствах к юным спортсменкам
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Крымчанин получил 12 с половиной лет колонии за развращение малолетней
Суд дал крымчанину 12 с половиной лет колонии за интимную переписку с несовершеннолетней