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Крымчанин получил 12 с половиной лет колонии за развращение малолетней - РИА Новости Крым, 01.04.2025
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Крымчанин получил 12 с половиной лет колонии за развращение малолетней
Крымчанин получил 12 с половиной лет колонии за развращение малолетней - РИА Новости Крым, 01.04.2025
Крымчанин получил 12 с половиной лет колонии за развращение малолетней
житель Ленинского района Крыма приговорен к 12 с половиной годам лишения свободы за интимную переписку с несовершеннолетней девочкой. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 01.04.2025
2025-04-01T14:14
2025-04-01T14:14
педофил
происшествия
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суд
приговор
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. 40-летний житель Ленинского района Крыма приговорен к 12 с половиной годам лишения свободы за интимную переписку с несовершеннолетней девочкой. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского райсуда.Суд назначил подсудимому наказание в виде 12 лет и 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Кроме того, суд принял решение об ограничении осужденному свободы на полтора года.Гражданский иск прокурора на сумму 500 тысяч рублей удовлетворен полностью.Ранее в Крыму направили в суд уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины, который уговорил девятилетнюю девочку прислать ему фотографии интимного характера.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Заманивал сладостями: в Крыму педофил получил 12 лет строгого режимаВ Ялте 63-летнего педофила-иностранца приговорили к 12 годам заключенияВ Крыму тренера подозревают в домогательствах к юным спортсменкам
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Крымчанин получил 12 с половиной лет колонии за развращение малолетней

Суд дал крымчанину 12 с половиной лет колонии за интимную переписку с несовершеннолетней

14:14 01.04.2025
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. 40-летний житель Ленинского района Крыма приговорен к 12 с половиной годам лишения свободы за интимную переписку с несовершеннолетней девочкой. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского райсуда.
"Мужчина был признан виновным в совершении преступления в отношении несовершеннолетней девочки, в том, что совершал иные действия сексуального характера, выразившиеся в осуществлении с потерпевшей переписки интимного характера", - говорится в сообщении.
Суд назначил подсудимому наказание в виде 12 лет и 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Кроме того, суд принял решение об ограничении осужденному свободы на полтора года.
Гражданский иск прокурора на сумму 500 тысяч рублей удовлетворен полностью.
Ранее в Крыму направили в суд уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины, который уговорил девятилетнюю девочку прислать ему фотографии интимного характера.
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