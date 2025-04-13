https://crimea.ria.ru/20250413/pochemu-vzryvayutsya-mobilnye-telefony-1145507871.html

Почему взрываются мобильные телефоны

Почему взрываются мобильные телефоны - РИА Новости Крым, 13.04.2025

Почему взрываются мобильные телефоны

Литиевые батареи современных мобильных телефонов запасают большие объемы энергии, при этом не терпят перегрева и могут загореться и даже взорваться при... РИА Новости Крым, 13.04.2025

2025-04-13T20:32

2025-04-13T20:32

2025-04-13T20:32

радио "спутник в крыму"

юрий артамонов

мнения

совет эксперта

смартфон

безопасность

телефон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Литиевые батареи современных мобильных телефонов запасают большие объемы энергии, при этом не терпят перегрева и могут загореться и даже взорваться при температуре 50 градусов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" в преддверии жаркого сезона в Крыму предупредил инженер регионального подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов.По словам Артамонова, благодаря научно-техническому прогрессу сегодня в кармане буквально у каждого не только средство связи, но и, по сути, маленькая электростанция."С развитием прогресса мощности батарей телефонов только растут, и объемы энергии, которые запасаются, довольно большие", – отметил инженер.Это не только полезно и удобно, но и опасно, если пользоваться устройством беспечно, ведь мало кто задумывается, что накопленная в литиевой батарее энергия однажды может выплеснуться единоразово огромной волной, сказал специалист.Риск такого сценария увеличивается, если телефон находится на зарядке, добавил он."Потому что при зарядке батарея телефона сама по себе разогревается – это естественный процесс. А если вы еще и оставите его на подоконнике либо на "торпеде" в машине, он будет дополнительно разогреваться солнечными лучами. Получится двойной тепловой удар", – пояснил Артамонов.В таком случае недалеко до большой беды, предупредил он."Потому что это огромное количество энергии, которое несопоставимо с солнечной. То, что телефон пропадет, это 100%, но вы можете так потерять и машину, и жилье", – предостерег специалист.Перегревам и выходу из строя с различным эффектом и последствиями подвержены не только "мобилки", а любая техника, оборудованная литиевыми батареями, подчеркнул Артамонов."То есть, если это ноутбук, все будет пропорционально больше", – заметил он.При этом история с электромобилями, где литиевая батарея еще больше, тоже заряжается и греется на солнце, совсем иная, сказал эксперт."Вся такая батарея внутри имеет систему охлаждения – циркуляцию антифриза, который потом идет на радиатор и сбрасывает тепло в атмосферу. Иначе это была бы поездка, грубо говоря, в один конец", – объяснил Артамонов.В преддверии жаркого курортного сезона в Крыму эксперт призывает крымчан и гостей полуострова быть внимательными к своим гаджетам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20240918/mogut-li-vzorvatsya-telefony-posle-onlayn-atak-1140446511.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий артамонов, мнения, совет эксперта, смартфон, безопасность, телефон