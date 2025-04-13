https://crimea.ria.ru/20250413/reabilitatsiya-posle-raka-grudi-v-krymu-realizuyut-unikalnuyu-programmu-1145598377.html

Реабилитация после рака груди: в Крыму реализуют уникальную программу

Реабилитация после рака груди: в Крыму реализуют уникальную программу - РИА Новости Крым, 13.04.2025

Реабилитация после рака груди: в Крыму реализуют уникальную программу

В Крыму в рамках санаторно-курортного лечения реализуют уникальную программу реабилитации пациенток после мастэктомии (удаление молочной железы вместе с жировой РИА Новости Крым, 13.04.2025

2025-04-13T20:14

2025-04-13T20:14

2025-04-13T20:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. В Крыму в рамках санаторно-курортного лечения реализуют уникальную программу реабилитации пациенток после мастэктомии (удаление молочной железы вместе с жировой клетчаткой, лимфоузлов, и мышц при онкологии – ред.). Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала директор научно-клинического центра "Технологии здоровья и реабилитации" КФУ им. Вернадского Елена Бирюкова.Уникальная программа была разработана специалистами "Технологии здоровья и реабилитации" совместно с одним из крупнейших санаториев Крыма в городе Саки.Сегодня эта программа для пациенток с тяжелой патологией реализуется на базе двух учреждений – в Симферополе и Саках, отметила она.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Реабилитация бойцов СВО в Крыму: что предлагают санаторииОздоровление в санаториях Крыма: как популяризировать среди молодежи РФМедицинский туризм в Крыму: эксперт назвал уникальные перспективы региона

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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