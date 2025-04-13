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Реабилитация после рака груди: в Крыму реализуют уникальную программу - РИА Новости Крым, 13.04.2025
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Реабилитация после рака груди: в Крыму реализуют уникальную программу
Реабилитация после рака груди: в Крыму реализуют уникальную программу - РИА Новости Крым, 13.04.2025
Реабилитация после рака груди: в Крыму реализуют уникальную программу
В Крыму в рамках санаторно-курортного лечения реализуют уникальную программу реабилитации пациенток после мастэктомии (удаление молочной железы вместе с жировой РИА Новости Крым, 13.04.2025
2025-04-13T20:14
2025-04-13T20:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. В Крыму в рамках санаторно-курортного лечения реализуют уникальную программу реабилитации пациенток после мастэктомии (удаление молочной железы вместе с жировой клетчаткой, лимфоузлов, и мышц при онкологии – ред.). Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала директор научно-клинического центра "Технологии здоровья и реабилитации" КФУ им. Вернадского Елена Бирюкова.Уникальная программа была разработана специалистами "Технологии здоровья и реабилитации" совместно с одним из крупнейших санаториев Крыма в городе Саки.Сегодня эта программа для пациенток с тяжелой патологией реализуется на базе двух учреждений – в Симферополе и Саках, отметила она.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Реабилитация бойцов СВО в Крыму: что предлагают санаторииОздоровление в санаториях Крыма: как популяризировать среди молодежи РФМедицинский туризм в Крыму: эксперт назвал уникальные перспективы региона
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РИА Новости Крым
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здоровье, крым, санатории крыма, онкология, оздоровление в крыму, общество, новости крыма
Реабилитация после рака груди: в Крыму реализуют уникальную программу

В Крыму санатории проводят реабилитацию после мастэктомии по уникальной программе

20:14 13.04.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСанаторное лечение
Санаторное лечение - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. В Крыму в рамках санаторно-курортного лечения реализуют уникальную программу реабилитации пациенток после мастэктомии (удаление молочной железы вместе с жировой клетчаткой, лимфоузлов, и мышц при онкологии – ред.). Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала директор научно-клинического центра "Технологии здоровья и реабилитации" КФУ им. Вернадского Елена Бирюкова.
Уникальная программа была разработана специалистами "Технологии здоровья и реабилитации" совместно с одним из крупнейших санаториев Крыма в городе Саки.
"Это первая онкологическая программа в Республике Крым, которая запущена. И аналогов данных программ санитарного лечения на данный момент нет", – сказала Бирюкова.
Сегодня эта программа для пациенток с тяжелой патологией реализуется на базе двух учреждений – в Симферополе и Саках, отметила она.
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