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Реабилитация после рака груди: в Крыму реализуют уникальную программу
Реабилитация после рака груди: в Крыму реализуют уникальную программу - РИА Новости Крым, 13.04.2025
Реабилитация после рака груди: в Крыму реализуют уникальную программу
В Крыму в рамках санаторно-курортного лечения реализуют уникальную программу реабилитации пациенток после мастэктомии (удаление молочной железы вместе с жировой РИА Новости Крым, 13.04.2025
2025-04-13T20:14
2025-04-13T20:14
2025-04-13T20:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. В Крыму в рамках санаторно-курортного лечения реализуют уникальную программу реабилитации пациенток после мастэктомии (удаление молочной железы вместе с жировой клетчаткой, лимфоузлов, и мышц при онкологии – ред.). Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала директор научно-клинического центра "Технологии здоровья и реабилитации" КФУ им. Вернадского Елена Бирюкова.Уникальная программа была разработана специалистами "Технологии здоровья и реабилитации" совместно с одним из крупнейших санаториев Крыма в городе Саки.Сегодня эта программа для пациенток с тяжелой патологией реализуется на базе двух учреждений – в Симферополе и Саках, отметила она.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Реабилитация бойцов СВО в Крыму: что предлагают санаторииОздоровление в санаториях Крыма: как популяризировать среди молодежи РФМедицинский туризм в Крыму: эксперт назвал уникальные перспективы региона
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здоровье, крым, санатории крыма, онкология, оздоровление в крыму, общество, новости крыма
Реабилитация после рака груди: в Крыму реализуют уникальную программу
В Крыму санатории проводят реабилитацию после мастэктомии по уникальной программе