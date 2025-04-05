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Медицинский туризм в Крыму: эксперт назвал уникальные перспективы региона - РИА Новости Крым, 05.04.2025
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Медицинский туризм в Крыму: эксперт назвал уникальные перспективы региона
Медицинский туризм в Крыму: эксперт назвал уникальные перспективы региона - РИА Новости Крым, 05.04.2025
Медицинский туризм в Крыму: эксперт назвал уникальные перспективы региона
Крым имеет все шансы стать первым регионом в России, где в рамках государственно-частного партнерства реализуют проект уникального кластера, благодаря которому... РИА Новости Крым, 05.04.2025
2025-04-05T20:14
2025-04-05T20:14
здоровье
радио "спутник в крыму"
владислав буря
медицина
красота и здоровье
крым курортный
отдых в крыму
санатории крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Крым имеет все шансы стать первым регионом в России, где в рамках государственно-частного партнерства реализуют проект уникального кластера, благодаря которому медицинские туристы из других регионов страны смогут проходить и лечение конкретных заболеваний в клиниках и последующую реабилитацию в местных санаториях. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря.Можем стать первопроходцамиЭксперт акцентировал внимание на том, что следует разделять понятия лечебно-оздоровительного туризма и медицинского.Республика Крым, по его мнению, имеет достаточно большой потенциал для развития именно медицинского туризма, потому что лечебно-оздоровительный развивается и так достаточно активно.При этом очень важно развивать и то, и другое в тесной связке, чтобы получить в Крыму уникальную среду для "медицинских" туристов, считает эксперт."Мы регион с большим количеством санаториев, и приезжая сюда на лечение, человек может продолжить здесь восстановление. Связка "лечение – восстановление", то есть медицинский туризм и последующая реабилитация в санаторно-курортных организациях, она уникальна. В России пока серьезно не занимались ее развитием, да и не во всех регионах РФ это возможно. И я считаю, что для Крыма это огромная перспектива. Мы можем быть здесь первопроходцами", – поделился мнением специалист.Уникальные возможностиТак, например, у Крыма есть очень серьезные возможности для реабилитации пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата на курорте федерального значения Саки, и это только один пример из большого перечня, отметил эксперт.В целом же существование нескольких климатических зон и разнообразие природных лечебных факторов исторически обусловило специализацию крымских курортов, поэтому развивать на полуострове можно разные направления в рамках одного связующего кластера, считает Буря.Так, например, на Южном берегу Крыма благодаря уникальному микроклимату санатории профилируются на оздоровлении сердечно-сосудистой системы и органов дыхания. На западном побережье, где сосредоточено большее количество грязей, термальных и минеральных источников, специализация связана с опорно-двигательным аппаратом, кожей, женским и мужским здоровьем. Не менее ценен и восточный Крым с его бальнеоклиматическими санаториями, добавил специалист.Связанные одной цельюВ Крым и сейчас едут люди из разных регионов РФ, чтобы пройти то или иное лечение в частных клиниках, но это неорганизованные потоки людей, заметил Буря. Обеспечить же постоянный приток "медицинских" туристов в Крым поможет государственно-частное партнерство, считает он. То есть и здесь должна быть связка, подчеркивает эксперт, поскольку решать придется сразу несколько проблем для развития здравоохранения. В числе главных: кадры, оборудование и логистика.Что касается логистики, то, если некоторые логистические проблемы будут существовать длительное время, Крым должен обеспечить конкурентные цены на свои услуги, добавил специалист.Буря считает, что от развития медицинского туризма в Крыму государственная медицина и местное население не пострадает, а только выиграет. В том числе потому, что есть огромное количество разных сегментов аудитории, которые желают и имеют возможность лечиться платно по индивидуальным программам.К тому же увеличение туристического потока – это пополнение бюджета региона, а значит и улучшение качества государственных услуг в том числе, отметил Буря.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тренды санаторного лечения в Крыму и ренессанс классики: что предлагаютМасштабный курортный кластер появится на западе КрымаНовый курорт "Золотые пески" в Крыму будет принимать 1 млн туристов в год
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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здоровье, владислав буря, медицина, красота и здоровье, крым курортный, отдых в крыму, санатории крыма
Медицинский туризм в Крыму: эксперт назвал уникальные перспективы региона

Крым может стать первым регионом России с уникально развитым медицинским туризмом – мнение

20:14 05.04.2025
 
© РИА Новости . Денис Абрамов / Перейти в фотобанкЖенщина принимает минеральную ванну
Женщина принимает минеральную ванну - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Крым имеет все шансы стать первым регионом в России, где в рамках государственно-частного партнерства реализуют проект уникального кластера, благодаря которому медицинские туристы из других регионов страны смогут проходить и лечение конкретных заболеваний в клиниках и последующую реабилитацию в местных санаториях. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря.

Можем стать первопроходцами

Эксперт акцентировал внимание на том, что следует разделять понятия лечебно-оздоровительного туризма и медицинского.
"Лечебно-оздоровительный туризм включает санаторно-курортное лечение. Но в санаториях ряд серьезных заболеваний лечить не могут, и там не проводят операции. Медицинский туризм – более широкое понятие. Медицинский турист едет на лечение конкретных заболеваний, в том числе хирургическим путем", – пояснил Буря.
Республика Крым, по его мнению, имеет достаточно большой потенциал для развития именно медицинского туризма, потому что лечебно-оздоровительный развивается и так достаточно активно.
При этом очень важно развивать и то, и другое в тесной связке, чтобы получить в Крыму уникальную среду для "медицинских" туристов, считает эксперт.
"Мы регион с большим количеством санаториев, и приезжая сюда на лечение, человек может продолжить здесь восстановление. Связка "лечение – восстановление", то есть медицинский туризм и последующая реабилитация в санаторно-курортных организациях, она уникальна. В России пока серьезно не занимались ее развитием, да и не во всех регионах РФ это возможно. И я считаю, что для Крыма это огромная перспектива. Мы можем быть здесь первопроходцами", – поделился мнением специалист.

Уникальные возможности

Так, например, у Крыма есть очень серьезные возможности для реабилитации пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата на курорте федерального значения Саки, и это только один пример из большого перечня, отметил эксперт.
В целом же существование нескольких климатических зон и разнообразие природных лечебных факторов исторически обусловило специализацию крымских курортов, поэтому развивать на полуострове можно разные направления в рамках одного связующего кластера, считает Буря.
Так, например, на Южном берегу Крыма благодаря уникальному микроклимату санатории профилируются на оздоровлении сердечно-сосудистой системы и органов дыхания. На западном побережье, где сосредоточено большее количество грязей, термальных и минеральных источников, специализация связана с опорно-двигательным аппаратом, кожей, женским и мужским здоровьем. Не менее ценен и восточный Крым с его бальнеоклиматическими санаториями, добавил специалист.

"То есть мы можем привлекать "медицинских" туристов, которые будут приезжать сюда на лечение опорно-двигательного аппарата, решать проблемы с заболеваниями органов дыхания, с бесплодием, кожей, мочеполовой системой и многим другим. И также, я считаю, нужно развивать эстетическую медицину очень активно", – сказал эксперт.

Связанные одной целью

В Крым и сейчас едут люди из разных регионов РФ, чтобы пройти то или иное лечение в частных клиниках, но это неорганизованные потоки людей, заметил Буря. Обеспечить же постоянный приток "медицинских" туристов в Крым поможет государственно-частное партнерство, считает он. То есть и здесь должна быть связка, подчеркивает эксперт, поскольку решать придется сразу несколько проблем для развития здравоохранения. В числе главных: кадры, оборудование и логистика.

"В первую очередь нужно будет решать проблему кадров и приобретения высокотехнологического оборудования. И здесь только с помощью государства проблему не решить. Я не очень верю в медицинский туризм только за счет государственных клиник. Нужно развивать государственно-частное партнерство. То есть привлекать инвесторов, которые были бы заинтересованы развивать сеть высокотехнологических клиник", – сказал эксперт.

Что касается логистики, то, если некоторые логистические проблемы будут существовать длительное время, Крым должен обеспечить конкурентные цены на свои услуги, добавил специалист.
Буря считает, что от развития медицинского туризма в Крыму государственная медицина и местное население не пострадает, а только выиграет. В том числе потому, что есть огромное количество разных сегментов аудитории, которые желают и имеют возможность лечиться платно по индивидуальным программам.
К тому же увеличение туристического потока – это пополнение бюджета региона, а значит и улучшение качества государственных услуг в том числе, отметил Буря.

"Есть, например, те, кто до ковида ездил за рубеж проводить платные операции, огромное количество россиян выезжали именно как "медицинские" туристы в Израиль, Германию, Италию, Южную Корею для лечения конкретных заболеваний. Вот с этой аудиторией тоже надо работать, стимулировать их ехать к нам", – подытожил эксперт.

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Радио "Спутник в Крыму"ЗдоровьеВладислав БуряМедицинаКрасота и здоровьеКрым курортныйОтдых в КрымуСанатории Крыма
 
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