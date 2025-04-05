https://crimea.ria.ru/20250405/meditsinskiy-turizm-v-krymu-ekspert-nazval-unikalnye-perspektivy-regiona-1145434344.html

Медицинский туризм в Крыму: эксперт назвал уникальные перспективы региона

Медицинский туризм в Крыму: эксперт назвал уникальные перспективы региона - РИА Новости Крым, 05.04.2025

Медицинский туризм в Крыму: эксперт назвал уникальные перспективы региона

Крым имеет все шансы стать первым регионом в России, где в рамках государственно-частного партнерства реализуют проект уникального кластера, благодаря которому... РИА Новости Крым, 05.04.2025

2025-04-05T20:14

2025-04-05T20:14

2025-04-05T20:14

здоровье

радио "спутник в крыму"

владислав буря

медицина

красота и здоровье

крым курортный

отдых в крыму

санатории крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Крым имеет все шансы стать первым регионом в России, где в рамках государственно-частного партнерства реализуют проект уникального кластера, благодаря которому медицинские туристы из других регионов страны смогут проходить и лечение конкретных заболеваний в клиниках и последующую реабилитацию в местных санаториях. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря.Можем стать первопроходцамиЭксперт акцентировал внимание на том, что следует разделять понятия лечебно-оздоровительного туризма и медицинского.Республика Крым, по его мнению, имеет достаточно большой потенциал для развития именно медицинского туризма, потому что лечебно-оздоровительный развивается и так достаточно активно.При этом очень важно развивать и то, и другое в тесной связке, чтобы получить в Крыму уникальную среду для "медицинских" туристов, считает эксперт."Мы регион с большим количеством санаториев, и приезжая сюда на лечение, человек может продолжить здесь восстановление. Связка "лечение – восстановление", то есть медицинский туризм и последующая реабилитация в санаторно-курортных организациях, она уникальна. В России пока серьезно не занимались ее развитием, да и не во всех регионах РФ это возможно. И я считаю, что для Крыма это огромная перспектива. Мы можем быть здесь первопроходцами", – поделился мнением специалист.Уникальные возможностиТак, например, у Крыма есть очень серьезные возможности для реабилитации пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата на курорте федерального значения Саки, и это только один пример из большого перечня, отметил эксперт.В целом же существование нескольких климатических зон и разнообразие природных лечебных факторов исторически обусловило специализацию крымских курортов, поэтому развивать на полуострове можно разные направления в рамках одного связующего кластера, считает Буря.Так, например, на Южном берегу Крыма благодаря уникальному микроклимату санатории профилируются на оздоровлении сердечно-сосудистой системы и органов дыхания. На западном побережье, где сосредоточено большее количество грязей, термальных и минеральных источников, специализация связана с опорно-двигательным аппаратом, кожей, женским и мужским здоровьем. Не менее ценен и восточный Крым с его бальнеоклиматическими санаториями, добавил специалист.Связанные одной цельюВ Крым и сейчас едут люди из разных регионов РФ, чтобы пройти то или иное лечение в частных клиниках, но это неорганизованные потоки людей, заметил Буря. Обеспечить же постоянный приток "медицинских" туристов в Крым поможет государственно-частное партнерство, считает он. То есть и здесь должна быть связка, подчеркивает эксперт, поскольку решать придется сразу несколько проблем для развития здравоохранения. В числе главных: кадры, оборудование и логистика.Что касается логистики, то, если некоторые логистические проблемы будут существовать длительное время, Крым должен обеспечить конкурентные цены на свои услуги, добавил специалист.Буря считает, что от развития медицинского туризма в Крыму государственная медицина и местное население не пострадает, а только выиграет. В том числе потому, что есть огромное количество разных сегментов аудитории, которые желают и имеют возможность лечиться платно по индивидуальным программам.К тому же увеличение туристического потока – это пополнение бюджета региона, а значит и улучшение качества государственных услуг в том числе, отметил Буря.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тренды санаторного лечения в Крыму и ренессанс классики: что предлагаютМасштабный курортный кластер появится на западе КрымаНовый курорт "Золотые пески" в Крыму будет принимать 1 млн туристов в год

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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