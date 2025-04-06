https://crimea.ria.ru/20250406/ozdorovlenie-v-sanatoriyakh-kryma-kak-populyarizirovat-sredi-molodezhi-rf-1145436787.html

Оздоровление в санаториях Крыма: как популяризировать среди молодежи РФ

Оздоровление в санаториях Крыма: как популяризировать среди молодежи РФ - РИА Новости Крым, 06.04.2025

Оздоровление в санаториях Крыма: как популяризировать среди молодежи РФ

Популяризировать санаторно-курортное оздоровление в Крыму среди российской молодежи необходимо комплексно. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил... РИА Новости Крым, 06.04.2025

2025-04-06T08:22

2025-04-06T08:22

2025-04-06T08:22

радио "спутник в крыму"

санатории крыма

отдых

отдых в крыму

мнения

владислав буря

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Популяризировать санаторно-курортное оздоровление в Крыму среди российской молодежи необходимо комплексно. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря.В условиях современной динамичной жизни далеко не у всех есть возможность уделять своему оздоровлению более чем 7 – 10 дней, поэтому тенденция к уменьшению сроков пребывания в санаторно-лечебных учреждениях в Крыму продолжится, сказал Буря.По его словам, к такой категории не будут относиться пенсионеры, которые, как правило, имеют возможность приезжать в санатории на 15 – 20 дней. Главное внимание уделят работающим людям, очень занятым, среди которых на сегодняшний день много предпринимателей, заметил Владислав Буря.Изменения, в частности, должны поспособствовать и тому, чтобы привлечь в санатории Крыма молодежь, считает он. При этом предстоит большая работа по популяризации санаторно-курортного лечения в Крыму как такового, подчеркнул Буря.По мнению эксперта, такая работа должна вестись в первую очередь самими оздоровительными учреждениями, которые предлагают те или иные программы для конкретной аудитории. Кроме того, им необходимо больше рассказывать о местной лечебной природе, считает Владислав Буря.Этим также должны заниматься и независимые эксперты, и СМИ, добавил он."И я считаю, что все может получиться, потому что статистика свидетельствует о том, что аудитория санаторно-курортных учреждений молодеет. Не массово, но эта тенденция наметилась", – резюмировал Владислав Буря.Министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий накануне заявил, что в Крыму необходимо популяризировать санаторно-курортное оздоровление среди молодого поколения. Об этом он рассказал. выступая на обучающем семинаре "В Крым за здоровьем" в Свердловской области. Мероприятие прошло в рамках "Дней Республики Крым" в Екатеринбурге, там открылась Международная выставка "Лето – 2025" и представлены все виды отдыха на полуострове.Ганзий подчеркнул, что перед Крымом, как и перед другими регионами России, стоят задачи, связанные с необходимостью реновации санаториев советского времени, а также со строительством современных здравниц и совершенствованием методов лечения.Ранее, в декабре 2024 года, Сергей Ганзий заявлял, что в Крыму планируют развивать медицинский туризм. Об этом он сообщал по итогам Ялтинского международного экономического форума в Уфе.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Давай поедем в Крым": как популяризируют отдых в республике Почти 300 тысяч человек с начала года отдохнули в Ялте Спрос на летний отдых в Крыму ожидаемо растет – АТОР

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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