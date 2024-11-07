https://crimea.ria.ru/20241107/davay-poedem-v-krym-kak-populyariziruyut-otdykh-v-respublike-1141685704.html

"Давай поедем в Крым": как популяризируют отдых в республике

"Давай поедем в Крым": как популяризируют отдых в республике - РИА Новости Крым, 07.11.2024

"Давай поедем в Крым": как популяризируют отдых в республике

Туристический потенциал Крыма, в том числе в осенне-зимний период или сезон "здоровья", активно презентуют в регионах России. Об этом РИА Новости Крым рассказал РИА Новости Крым, 07.11.2024

2024-11-07T17:49

2024-11-07T17:49

2024-11-07T17:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Туристический потенциал Крыма, в том числе в осенне-зимний период или сезон "здоровья", активно презентуют в регионах России. Об этом РИА Новости Крым рассказал министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.По его словам, одна из задач мероприятия – показать Крым как место для качественного, безопасного отдыха, разбить стереотипы, которые сегодня существуют в информационном поле. Турагентам презентуют полуостров в том числе как место впечатлений, место, где можно получить эмоции, ради которых сюда приезжают гости с материка."Вообще у нас насыщенная осенняя повестка. В конце сентября – начале ноября приезжали 15 представителей крупнейших заводов со всей России. Наша задача была максимально презентовать санаторно-курортные возможности для их работников", - поделился Сергей Ганзий.Эта работа, по его словам, продолжится. На первое полугодие 2025 года спланирован календарь по продвижению туристского потенциала Республики Крым. И помимо традиционных выставочно-ярморочных мероприятий на территории полуострова, запланированы Дни туризма, Дни Республики Крым в регионах. В частности, заводам, предприятиям также будут презентованы возможности по санаторно-курортному лечению, в том числе в низкий сезон с максимально комфортными условиями для оздоровления: без палящего солнца и с низким ценовым диапазоном."Запланировано нами и открытие туристских офисов в регионах. Эту возможность также проговорим в рамках слета турагентов "Давай поедем в Крым". А 10 ноября в Крыму пройдет "Биржа контактов", где встретятся турагенты, как уже реализующие туры в Крым, так и те, кто только планирует работать с республикой", - подытожил Сергей Ганзий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отдых в Крыму 2024 - эксперты подвели итоги сезонаНовогодние бронирования в Крыму выросли в два раза: чем удивят туристаКак Крыму вернуть статус всероссийской здравницы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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