Крымский мост сейчас: оперативная информация на утро четверга - РИА Новости Крым, 18.12.2025
Крымский мост сейчас: оперативная информация на утро четверга
Крымский мост сейчас: оперативная информация на утро четверга - РИА Новости Крым, 18.12.2025
Крымский мост сейчас: оперативная информация на утро четверга
Крымский мост работает штатно, очередей с обеих сторон нет. Об этом информирует Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 18.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Крымский мост работает штатно, очередей с обеих сторон нет. Об этом информирует Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.

В преддверии новогодних праздников меры охраны моста будут усилены. По информации Минтранса РФ, 212 дополнительных контрольных постов обеспечат безопасное и бесперебойное движение. Это позволит проводить контроль до 17 520 машин в сутки.

На Крымском мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Также ограничения введены и со стороны Тамани.

Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.

Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Крымский мост сейчас: оперативная информация на утро четверга

Крымский мост сейчас работает в штатном режиме - очередей на пунктах досмотра нет

09:30 18.12.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Крымский мост работает штатно, очередей с обеих сторон нет. Об этом информирует Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"По состоянию на 9 часов с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", – сказано в сообщении.
В преддверии новогодних праздников меры охраны моста будут усилены. По информации Минтранса РФ, 212 дополнительных контрольных постов обеспечат безопасное и бесперебойное движение. Это позволит проводить контроль до 17 520 машин в сутки.
На Крымском мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Также ограничения введены и со стороны Тамани.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
