В России теперь можно подтвердить возраст через MAX – ГД приняла закон

2025-12-18T14:55

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Подтвердить возраст при покупке табака и алкоголя в России теперь можно через отечественный мессенджер MAX. Соответствующий законопроект на пленарном заседании во втором и третьем чтениях приняла Госдума, сказано на официальном портале.Специалисты уточнили, что теперь граждане смогут это сделать при покупке алкогольной продукции, безалкогольных тонизирующих напитков, табака и никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции.Кроме того, "предъявить MAX" можно при необходимости удостоверить личность и установить возраст участника лотереи или лица, желающего принять участие в лотерее. А также при посещении зрелищного мероприятия."Закон вступит в силу со дня его официального опубликования", – отметили в Государственной Думе России.Накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что вейпы и сигареты больше не будут продавать на остановках общественного транспорта в России. Соответствующий закон принят депутатами на пленарном заседании во втором и третьем чтениях в среду.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Госуслуги" отменили вход на портал через SMS из-за мошенниковМинцифры дополнило "белый список" сайтов на случай ограничений интернетаНеобратимые изменения: почему вейпы гораздо опаснее сигарет

