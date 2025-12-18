Рейтинг@Mail.ru
В России теперь можно подтвердить возраст через MAX – ГД приняла закон - РИА Новости Крым, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251218/v-rossii-teper-mozhno-podtverdit-vozrast-cherez-max--gd-prinyala-zakon-1151786870.html
В России теперь можно подтвердить возраст через MAX – ГД приняла закон
В России теперь можно подтвердить возраст через MAX – ГД приняла закон - РИА Новости Крым, 18.12.2025
В России теперь можно подтвердить возраст через MAX – ГД приняла закон
Подтвердить возраст при покупке табака и алкоголя в России теперь можно через отечественный мессенджер MAX. Соответствующий законопроект на пленарном заседании... РИА Новости Крым, 18.12.2025
2025-12-18T14:55
2025-12-18T14:55
государственная дума рф
мессенджеры
национальный мессенджер max
закон и право
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/14/1148093523_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9b1d199c2a269b31adebee25d15bde18.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Подтвердить возраст при покупке табака и алкоголя в России теперь можно через отечественный мессенджер MAX. Соответствующий законопроект на пленарном заседании во втором и третьем чтениях приняла Госдума, сказано на официальном портале.Специалисты уточнили, что теперь граждане смогут это сделать при покупке алкогольной продукции, безалкогольных тонизирующих напитков, табака и никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции.Кроме того, "предъявить MAX" можно при необходимости удостоверить личность и установить возраст участника лотереи или лица, желающего принять участие в лотерее. А также при посещении зрелищного мероприятия."Закон вступит в силу со дня его официального опубликования", – отметили в Государственной Думе России.Накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что вейпы и сигареты больше не будут продавать на остановках общественного транспорта в России. Соответствующий закон принят депутатами на пленарном заседании во втором и третьем чтениях в среду.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Госуслуги" отменили вход на портал через SMS из-за мошенниковМинцифры дополнило "белый список" сайтов на случай ограничений интернетаНеобратимые изменения: почему вейпы гораздо опаснее сигарет
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/14/1148093523_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0bd54d4a8f68bf203a21f86013a34b26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
государственная дума рф, мессенджеры, национальный мессенджер max, закон и право, россия, общество
В России теперь можно подтвердить возраст через MAX – ГД приняла закон

Госдума: подтверждение возраста через MAX при покупке табака и алкоголя допустимо

14:55 18.12.2025
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкMax – новая цифровая платформа
Max – новая цифровая платформа - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Подтвердить возраст при покупке табака и алкоголя в России теперь можно через отечественный мессенджер MAX. Соответствующий законопроект на пленарном заседании во втором и третьем чтениях приняла Госдума, сказано на официальном портале.
"Государственная Дума приняла изменения в законодательство, которыми закрепляется возможность проверки возраста с помощью использования многофункционального сервиса обмена информацией – национального мессенджера MAX. Предъявлять паспорт при этом уже не потребуется", – сказано в публикации.
Специалисты уточнили, что теперь граждане смогут это сделать при покупке алкогольной продукции, безалкогольных тонизирующих напитков, табака и никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции.
Кроме того, "предъявить MAX" можно при необходимости удостоверить личность и установить возраст участника лотереи или лица, желающего принять участие в лотерее. А также при посещении зрелищного мероприятия.
"Закон вступит в силу со дня его официального опубликования", – отметили в Государственной Думе России.
Накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что вейпы и сигареты больше не будут продавать на остановках общественного транспорта в России. Соответствующий закон принят депутатами на пленарном заседании во втором и третьем чтениях в среду.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Госуслуги" отменили вход на портал через SMS из-за мошенников
Минцифры дополнило "белый список" сайтов на случай ограничений интернета
Необратимые изменения: почему вейпы гораздо опаснее сигарет
 
Государственная Дума РФМессенджерыНациональный мессенджер MaxЗакон и правоРоссияОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:44В поездах "Таврия" добавили вагоны на новогодние каникулы
16:36Пиар-акция Зеленского в Купянске - реакция МИД России
16:12Четыре населенных пункта Крыма обесточены из-за аварии – подробности
16:03Первый семейный МФЦ открыли в Севастополе
15:55Улицу в центре Симферополя перекроют на день
15:38Инвалид из Крыма просит Путина пересмотреть нормы выдачи электроколясок
15:13Двое пострадавших при атаке ВСУ на Ростов в очень тяжелом состоянии
15:03Разбойное нападение на школьницу в Керчи - дело ушло в суд
14:55В России теперь можно подтвердить возраст через MAX – ГД приняла закон
14:54Два беспилотника сбили над Крымом
14:48Таксистам в России разрешили работать на личных авто: вводится 25% квота
14:37В Ялте водитель обналичил карту доверчивого шефа на 100 тысяч и сбежал
14:28Из Крыма на столы россиян поставляют тысячи тонн огурцов
14:23В Севастополе открыли рейд после 45-минутной остановки
14:03Новости СВО: армия России выдавливает противника из Донбасса
13:38Подозреваемый в нападении в школе в Одинцово арестован
13:35В Севастополе закрыли рейд
13:25Зеленский сделал заявление о Донбассе
13:15МИД РФ призвал Трампа не допустить роковой ошибки в отношении Венесуэлы
13:05На Керченском полуострове будет громко – саперы подорвут боеприпасы
Лента новостейМолния