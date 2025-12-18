https://crimea.ria.ru/20251218/v-rossii-teper-mozhno-podtverdit-vozrast-cherez-max--gd-prinyala-zakon-1151786870.html
В России теперь можно подтвердить возраст через MAX – ГД приняла закон
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Подтвердить возраст при покупке табака и алкоголя в России теперь можно через отечественный мессенджер MAX. Соответствующий законопроект на пленарном заседании во втором и третьем чтениях приняла Госдума, сказано на официальном портале.Специалисты уточнили, что теперь граждане смогут это сделать при покупке алкогольной продукции, безалкогольных тонизирующих напитков, табака и никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции.Кроме того, "предъявить MAX" можно при необходимости удостоверить личность и установить возраст участника лотереи или лица, желающего принять участие в лотерее. А также при посещении зрелищного мероприятия."Закон вступит в силу со дня его официального опубликования", – отметили в Государственной Думе России.Накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что вейпы и сигареты больше не будут продавать на остановках общественного транспорта в России. Соответствующий закон принят депутатами на пленарном заседании во втором и третьем чтениях в среду.
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Подтвердить возраст при покупке табака и алкоголя в России теперь можно через отечественный мессенджер MAX. Соответствующий законопроект на пленарном заседании во втором и третьем чтениях приняла Госдума, сказано на официальном портале.
"Государственная Дума приняла изменения в законодательство, которыми закрепляется возможность проверки возраста с помощью использования многофункционального сервиса обмена информацией – национального мессенджера MAX. Предъявлять паспорт при этом уже не потребуется", – сказано в публикации.
Специалисты уточнили, что теперь граждане смогут это сделать при покупке алкогольной продукции, безалкогольных тонизирующих напитков, табака и никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции.
Кроме того, "предъявить MAX" можно при необходимости удостоверить личность и установить возраст участника лотереи или лица, желающего принять участие в лотерее. А также при посещении зрелищного мероприятия.
"Закон вступит в силу со дня его официального опубликования", – отметили в Государственной Думе России.
Накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что вейпы и сигареты
больше не будут продавать на остановках общественного транспорта в России. Соответствующий закон принят депутатами на пленарном заседании во втором и третьем чтениях в среду.
