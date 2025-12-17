Рейтинг@Mail.ru
Вейпы и сигареты больше не будут продавать на остановках - РИА Новости Крым, 17.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251217/veypy-i-sigarety-bolshe-ne-budut-prodavat-na-ostanovkakh-1151736752.html
Вейпы и сигареты больше не будут продавать на остановках
Вейпы и сигареты больше не будут продавать на остановках - РИА Новости Крым, 17.12.2025
Вейпы и сигареты больше не будут продавать на остановках
Вейпы и сигареты больше не будут продавать на остановках общественного транспорта в России. Соответствующий закон принят депутатами на пленарном заседании во... РИА Новости Крым, 17.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Вейпы и сигареты больше не будут продавать на остановках общественного транспорта в России. Соответствующий закон принят депутатами на пленарном заседании во втором и третьем чтениях в среду. Об этом сообщает председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. По его словам, документ запрещает розничную торговлю табачной или никотинсодержащей продукцией, а также кальянами на остановках городского и пригородного сообщения.Президент России Владимир Путин ранее одобрительно отнесся к идее ввести полный запрет продажи вейпов на территории РФ. С соответствующей просьбой к президенту обратилась руководитель общероссийского общественного движения "Здоровое Отечество" Екатерина Лещинская. Она отметила, что положительный опыт запрета вейпов есть в других странах мира, в том числе в странах СНГ.
Вейпы и сигареты больше не будут продавать на остановках

В России запретили продажу вейпов и сигарет на остановках общественного транспорта

13:26 17.12.2025
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВ России могут запретить продажу вейпов
В России могут запретить продажу вейпов - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Вейпы и сигареты больше не будут продавать на остановках общественного транспорта в России. Соответствующий закон принят депутатами на пленарном заседании во втором и третьем чтениях в среду. Об этом сообщает председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.
По его словам, документ запрещает розничную торговлю табачной или никотинсодержащей продукцией, а также кальянами на остановках городского и пригородного сообщения.
"Продажа там вейпов и сигарет приводит к повышению их доступности для граждан, в первую очередь для молодежи. А также увеличивает риск пассивного курения, что особенно опасно для детей, беременных женщин и тех, кто страдает хроническими заболеваниями", – пояснил Володин.
Президент России Владимир Путин ранее одобрительно отнесся к идее ввести полный запрет продажи вейпов на территории РФ. С соответствующей просьбой к президенту обратилась руководитель общероссийского общественного движения "Здоровое Отечество" Екатерина Лещинская. Она отметила, что положительный опыт запрета вейпов есть в других странах мира, в том числе в странах СНГ.
