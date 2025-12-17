https://crimea.ria.ru/20251217/veypy-i-sigarety-bolshe-ne-budut-prodavat-na-ostanovkakh-1151736752.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Вейпы и сигареты больше не будут продавать на остановках общественного транспорта в России. Соответствующий закон принят депутатами на пленарном заседании во втором и третьем чтениях в среду. Об этом сообщает председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. По его словам, документ запрещает розничную торговлю табачной или никотинсодержащей продукцией, а также кальянами на остановках городского и пригородного сообщения.Президент России Владимир Путин ранее одобрительно отнесся к идее ввести полный запрет продажи вейпов на территории РФ. С соответствующей просьбой к президенту обратилась руководитель общероссийского общественного движения "Здоровое Отечество" Екатерина Лещинская. Она отметила, что положительный опыт запрета вейпов есть в других странах мира, в том числе в странах СНГ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ложное чувство безопасности: почему важен запрет на вейпы – мнениеКогда в России полностью запретят вейпы – ответ ВолодинаНеобратимые изменения: почему вейпы гораздо опаснее сигарет
