Когда в России полностью запретят вейпы – ответ Володина
2025-08-23T12:02
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Госдума в ближайшие два месяца выйдет на принятие законопроекта о полном запрете вейпов, сообщил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.Он напомнил, что накануне к главе государства обратился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, предложив дать регионам право принимать решения о запрете вейпов. Аналогичные инициативы ранее звучали от руководителей других субъектов Российской Федерации, в том числе Вологодской области, а также от родителей и учителей. Владимирович Путин эту инициативу поддержал.По его словам, абсолютное большинство депутатов Госдумы поддерживает полный запрет продажи вейпов.Володин напомнил, что в проведенном им опросе на эту тему приняли участие 265 тысяч человек, из которых 74% выступили за полный запрет продажи вейпов и жидкостей к ним.Председатель Госдумы подчеркнул, что вейпы и прочие электронные сигареты наносят вред здоровью человека и могут привести к тяжелым заболеваниям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Необратимые изменения: почему вейпы гораздо опаснее сигарет За курение в школах и детсадах планируют штрафовать на 3000 рублей Масло в легких: академик назвал главную опасность вейпов
Госдума рассмотрит законопроект о полном запрете вейпов в ближайшие два месяца – Володин
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Госдума в ближайшие два месяца выйдет на принятие законопроекта о полном запрете вейпов, сообщил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.
"Депутатами Государственной думы от различных фракций были внесены законодательные инициативы о полном запрете вейпов, но до сегодняшнего дня они не находили поддержки в правительстве. После решения президента (России Владимира Путина) в ближайшие два месяца мы выйдем на принятие законопроекта", - написал Володин в своем канале в мессенджере Max.
Он напомнил, что накануне к главе государства обратился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, предложив дать регионам право принимать решения о запрете вейпов. Аналогичные инициативы ранее звучали от руководителей других субъектов Российской Федерации, в том числе Вологодской области, а также от родителей и учителей. Владимирович Путин эту инициативу поддержал.
По его словам, абсолютное большинство депутатов Госдумы поддерживает полный запрет продажи вейпов.
Володин напомнил, что в проведенном им опросе на эту тему приняли участие 265 тысяч человек, из которых 74% выступили за полный запрет продажи вейпов и жидкостей к ним.
Председатель Госдумы подчеркнул, что вейпы и прочие электронные сигареты наносят вред здоровью человека и могут привести к тяжелым заболеваниям.
