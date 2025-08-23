Рейтинг@Mail.ru
Когда в России полностью запретят вейпы – ответ Володина - РИА Новости Крым, 23.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250823/kogda-v-rossii-polnostyu-zapretyat-veypy--otvet-volodina-1148931498.html
Когда в России полностью запретят вейпы – ответ Володина
Когда в России полностью запретят вейпы – ответ Володина - РИА Новости Крым, 23.08.2025
Когда в России полностью запретят вейпы – ответ Володина
Госдума в ближайшие два месяца выйдет на принятие законопроекта о полном запрете вейпов, сообщил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав... РИА Новости Крым, 23.08.2025
2025-08-23T12:02
2025-08-23T12:02
вячеслав володин
государственная дума рф
вейпы
закон о запрете вейпов
закон и право
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/09/1136414943_0:0:1484:835_1920x0_80_0_0_642f064e1193630dcc11708289089403.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Госдума в ближайшие два месяца выйдет на принятие законопроекта о полном запрете вейпов, сообщил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.Он напомнил, что накануне к главе государства обратился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, предложив дать регионам право принимать решения о запрете вейпов. Аналогичные инициативы ранее звучали от руководителей других субъектов Российской Федерации, в том числе Вологодской области, а также от родителей и учителей. Владимирович Путин эту инициативу поддержал.По его словам, абсолютное большинство депутатов Госдумы поддерживает полный запрет продажи вейпов.Володин напомнил, что в проведенном им опросе на эту тему приняли участие 265 тысяч человек, из которых 74% выступили за полный запрет продажи вейпов и жидкостей к ним.Председатель Госдумы подчеркнул, что вейпы и прочие электронные сигареты наносят вред здоровью человека и могут привести к тяжелым заболеваниям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Необратимые изменения: почему вейпы гораздо опаснее сигарет За курение в школах и детсадах планируют штрафовать на 3000 рублей Масло в легких: академик назвал главную опасность вейпов
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/09/1136414943_0:0:1308:981_1920x0_80_0_0_988fb5959c63ccb8354fe5b7a96d21d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вячеслав володин, государственная дума рф, вейпы, закон о запрете вейпов, закон и право, общество, россия
Когда в России полностью запретят вейпы – ответ Володина

Госдума рассмотрит законопроект о полном запрете вейпов в ближайшие два месяца – Володин

12:02 23.08.2025
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкКурящий прохожий на улице
Курящий прохожий на улице - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Госдума в ближайшие два месяца выйдет на принятие законопроекта о полном запрете вейпов, сообщил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.
"Депутатами Государственной думы от различных фракций были внесены законодательные инициативы о полном запрете вейпов, но до сегодняшнего дня они не находили поддержки в правительстве. После решения президента (России Владимира Путина) в ближайшие два месяца мы выйдем на принятие законопроекта", - написал Володин в своем канале в мессенджере Max.
Он напомнил, что накануне к главе государства обратился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, предложив дать регионам право принимать решения о запрете вейпов. Аналогичные инициативы ранее звучали от руководителей других субъектов Российской Федерации, в том числе Вологодской области, а также от родителей и учителей. Владимирович Путин эту инициативу поддержал.
По его словам, абсолютное большинство депутатов Госдумы поддерживает полный запрет продажи вейпов.
Володин напомнил, что в проведенном им опросе на эту тему приняли участие 265 тысяч человек, из которых 74% выступили за полный запрет продажи вейпов и жидкостей к ним.
Председатель Госдумы подчеркнул, что вейпы и прочие электронные сигареты наносят вред здоровью человека и могут привести к тяжелым заболеваниям.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Необратимые изменения: почему вейпы гораздо опаснее сигарет
За курение в школах и детсадах планируют штрафовать на 3000 рублей
Масло в легких: академик назвал главную опасность вейпов
 
Вячеслав ВолодинГосударственная Дума РФВейпыЗакон о запрете вейповЗакон и правоОбществоРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:41На южном побережье Крыма выявили 10 нелегальных аттракционов
14:30Ремонт на водоводе Феодосия – Судак планируют завершить к утру 24 августа
14:20В Ялте загорелась многоэтажка – жильцов эвакуировали
14:06Хоккеист Александр Овечкин стал еще одним послом конкурса "Интервидение"
13:41Новости СВО: армия России за сутки уничтожила более 1300 боевиков Киева
13:31Крым удостоен федеральной премии "Мой бизнес" за проекты в туризме
13:23В Крыму двум детям выплатят по 30 тысяч рублей из-за укусов собак
13:07Ущерб на 14 млн: виновника крупного пожара в Крыму будут судить
12:51Три человека погибли в лобовом ДТП на Кубани
12:20Армия России освободила Среднее и Клебан-Бык в ДНР
12:20От пожара на Камышовом шоссе в Севастополе пострадали 1,5 гектара леса
12:11Переговоры РФ и Украины: в Киеве назвали условия обсуждения территорий
12:02Когда в России полностью запретят вейпы – ответ Володина
11:47Мошенники рассылают сообщения от имени мэра Ялты
11:41Спецпосланник Трампа посетит Украину – СМИ
11:12В Севастополе ветерану труда дали новое жилье после обращения в СК
10:33Киселев и Симоньян выразили соболезнования в связи с кончиной Вышинского
10:23Грозы, град и шквал: в Крыму объявлено штормовое предупреждение
09:52ФСБ задержала фигуранта дела об убийстве генерала Москалика
09:49Задержка поездов РЖД сегодня: в Ростовской области опаздывают 38 поездов
Лента новостейМолния