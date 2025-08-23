https://crimea.ria.ru/20250823/kogda-v-rossii-polnostyu-zapretyat-veypy--otvet-volodina-1148931498.html

Когда в России полностью запретят вейпы – ответ Володина

Когда в России полностью запретят вейпы – ответ Володина - РИА Новости Крым, 23.08.2025

Когда в России полностью запретят вейпы – ответ Володина

Госдума в ближайшие два месяца выйдет на принятие законопроекта о полном запрете вейпов, сообщил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав... РИА Новости Крым, 23.08.2025

2025-08-23T12:02

2025-08-23T12:02

2025-08-23T12:02

вячеслав володин

государственная дума рф

вейпы

закон о запрете вейпов

закон и право

общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/09/1136414943_0:0:1484:835_1920x0_80_0_0_642f064e1193630dcc11708289089403.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Госдума в ближайшие два месяца выйдет на принятие законопроекта о полном запрете вейпов, сообщил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.Он напомнил, что накануне к главе государства обратился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, предложив дать регионам право принимать решения о запрете вейпов. Аналогичные инициативы ранее звучали от руководителей других субъектов Российской Федерации, в том числе Вологодской области, а также от родителей и учителей. Владимирович Путин эту инициативу поддержал.По его словам, абсолютное большинство депутатов Госдумы поддерживает полный запрет продажи вейпов.Володин напомнил, что в проведенном им опросе на эту тему приняли участие 265 тысяч человек, из которых 74% выступили за полный запрет продажи вейпов и жидкостей к ним.Председатель Госдумы подчеркнул, что вейпы и прочие электронные сигареты наносят вред здоровью человека и могут привести к тяжелым заболеваниям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Необратимые изменения: почему вейпы гораздо опаснее сигарет За курение в школах и детсадах планируют штрафовать на 3000 рублей Масло в легких: академик назвал главную опасность вейпов

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав володин, государственная дума рф, вейпы, закон о запрете вейпов, закон и право, общество, россия