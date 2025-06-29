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Необратимые изменения: почему вейпы гораздо опаснее сигарет
Необратимые изменения: почему вейпы гораздо опаснее сигарет - РИА Новости Крым, 29.06.2025
Необратимые изменения: почему вейпы гораздо опаснее сигарет
Жидкости для вейпов содержат свинец, который неконтролируемо поступает в организм, вызывая необратимые последствия. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 29.06.2025
2025-06-29T21:13
2025-06-29T21:13
2025-06-29T21:13
радио "спутник в крыму"
вейпы
закон о запрете вейпов
курение
здоровье
общество
игорь яцков
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Жидкости для вейпов содержат свинец, который неконтролируемо поступает в организм, вызывая необратимые последствия. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий научный сотрудник, доцент кафедры внутренней медицины №2 Медицинского института КФУ им. Вернадского Игорь Яцков.Курение вейпов, в отличие от сигарет, не сопровождается так называемым конверсионным ударом тепла по глотке, из-за чего их употребление становится неконтролируем, при этом очень опасным, подчеркнул Яцков.По его словам, свинец может содержаться изначально в жидкости для вейпов, которая поставляется производителем."Большая проблема с сертификацией всех этих жидкостей. Есть серый рынок. Купить их можно практически везде, даже на маркетплейсах. И отследить, насколько добросовестно производитель отнесся к ее составляющим, крайне сложно", – отметил Яцков.Свинец – нейротоксин и вызывает рак, в том числе мочевого пузыря, почек и, конечно, легких, которые первично взаимодействуют с этим испарением, подчеркнул он.Кроме того, курение вейпов приводит к нарушению когнитивных функций, что крайне опасно особенно для молодежи, добавил Яцков.К тому же, это такая же никотиновая зависимость, как и в случае с сигаретами, отвыкать от которой очень сложно."И по-хорошему здесь нужна и поведенческая терапия, и психотерапия. Потому что проявляется не только никотиновая зависимость, но и социальная. Человек ведь использует такой метод, в том числе и вейпинг, для какой-то социальной адаптации. И нужно будет работать глубинно", – сказал Яцков.По его словам, если с сигаретами человек знаком уже много лет и много знает о вреде курения, то о влиянии вейпинга "ему еще много чего предстоит узнать, и нехорошего".Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, говоря о необходимости полного запрета вейпов, рассказал, что главная опасность вейпа – масла. А ЛОР-врач клиники Святителя Луки КФУ им. Вернадского Эльзара Языджиева оценила риски увлечения школьников аромаингаляторами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За продажу детям вейпов и баллончиков будут штрафовать до 2 млн рублейГосдума ввела штрафы до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детямЗа курение в школах и детсадах планируют штрафовать на 3000 рублей
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вейпы, закон о запрете вейпов, курение, здоровье, общество, игорь яцков, мнения
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым.
Жидкости для вейпов содержат свинец, который неконтролируемо поступает в организм, вызывая необратимые последствия. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал ведущий научный сотрудник, доцент кафедры внутренней медицины №2 Медицинского института КФУ им. Вернадского Игорь Яцков.
Курение вейпов, в отличие от сигарет, не сопровождается так называемым конверсионным ударом тепла по глотке, из-за чего их употребление становится неконтролируем, при этом очень опасным, подчеркнул Яцков.
"Если дать человеку, который никогда не курил, сигарету, он закашляется, ему может стать плохо. С вейпами такое не наблюдается. Жидкости достаточно мягкие. И человек не может нормально ответить, насколько много курит. При этом количество вредных веществ, в том числе свинца, которого в 20 раз больше чем в одной пачке сигарет, неконтролируемо поступает в организм", – сказал доцент.
По его словам, свинец может содержаться изначально в жидкости для вейпов, которая поставляется производителем.
"Большая проблема с сертификацией всех этих жидкостей. Есть серый рынок. Купить их можно практически везде, даже на маркетплейсах. И отследить, насколько добросовестно производитель отнесся к ее составляющим, крайне сложно", – отметил Яцков.
Свинец – нейротоксин и вызывает рак, в том числе мочевого пузыря, почек и, конечно, легких, которые первично взаимодействуют с этим испарением, подчеркнул он.
Кроме того, курение вейпов приводит к нарушению когнитивных функций, что крайне опасно особенно для молодежи, добавил Яцков.
"Если в молодом возрасте начинается использование таких устройств, то это приводит к необратимым изменениям", – заметил эксперт.
К тому же, это такая же никотиновая зависимость, как и в случае с сигаретами, отвыкать от которой очень сложно.
"И по-хорошему здесь нужна и поведенческая терапия, и психотерапия. Потому что проявляется не только никотиновая зависимость, но и социальная. Человек ведь использует такой метод, в том числе и вейпинг, для какой-то социальной адаптации. И нужно будет работать глубинно", – сказал Яцков.
По его словам, если с сигаретами человек знаком уже много лет и много знает о вреде курения, то о влиянии вейпинга "ему еще много чего предстоит узнать, и нехорошего".
"И сигареты, и вейпы вызывают отсроченные изменения в организме. И самый лучший вариант вообще не входить ни в вейпинг, ни в курение. Единственная нормальная газовая смесь, которую мы должны вдыхать, – это воздух", - заключил он.
Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, говоря о необходимости полного запрета вейпов, рассказал
, что главная опасность вейпа – масла. А ЛОР-врач клиники Святителя Луки КФУ им. Вернадского Эльзара Языджиева оценила
риски увлечения школьников аромаингаляторами.
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