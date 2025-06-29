https://crimea.ria.ru/20250629/neobratimye-izmeneniya-pochemu-veypy-gorazdo-opasnee-sigaret-1147550035.html

Необратимые изменения: почему вейпы гораздо опаснее сигарет

Необратимые изменения: почему вейпы гораздо опаснее сигарет - РИА Новости Крым, 29.06.2025

Необратимые изменения: почему вейпы гораздо опаснее сигарет

Жидкости для вейпов содержат свинец, который неконтролируемо поступает в организм, вызывая необратимые последствия. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 29.06.2025

2025-06-29T21:13

2025-06-29T21:13

2025-06-29T21:13

радио "спутник в крыму"

вейпы

закон о запрете вейпов

курение

здоровье

общество

игорь яцков

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Жидкости для вейпов содержат свинец, который неконтролируемо поступает в организм, вызывая необратимые последствия. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий научный сотрудник, доцент кафедры внутренней медицины №2 Медицинского института КФУ им. Вернадского Игорь Яцков.Курение вейпов, в отличие от сигарет, не сопровождается так называемым конверсионным ударом тепла по глотке, из-за чего их употребление становится неконтролируем, при этом очень опасным, подчеркнул Яцков.По его словам, свинец может содержаться изначально в жидкости для вейпов, которая поставляется производителем."Большая проблема с сертификацией всех этих жидкостей. Есть серый рынок. Купить их можно практически везде, даже на маркетплейсах. И отследить, насколько добросовестно производитель отнесся к ее составляющим, крайне сложно", – отметил Яцков.Свинец – нейротоксин и вызывает рак, в том числе мочевого пузыря, почек и, конечно, легких, которые первично взаимодействуют с этим испарением, подчеркнул он.Кроме того, курение вейпов приводит к нарушению когнитивных функций, что крайне опасно особенно для молодежи, добавил Яцков.К тому же, это такая же никотиновая зависимость, как и в случае с сигаретами, отвыкать от которой очень сложно."И по-хорошему здесь нужна и поведенческая терапия, и психотерапия. Потому что проявляется не только никотиновая зависимость, но и социальная. Человек ведь использует такой метод, в том числе и вейпинг, для какой-то социальной адаптации. И нужно будет работать глубинно", – сказал Яцков.По его словам, если с сигаретами человек знаком уже много лет и много знает о вреде курения, то о влиянии вейпинга "ему еще много чего предстоит узнать, и нехорошего".Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, говоря о необходимости полного запрета вейпов, рассказал, что главная опасность вейпа – масла. А ЛОР-врач клиники Святителя Луки КФУ им. Вернадского Эльзара Языджиева оценила риски увлечения школьников аромаингаляторами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За продажу детям вейпов и баллончиков будут штрафовать до 2 млн рублейГосдума ввела штрафы до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детямЗа курение в школах и детсадах планируют штрафовать на 3000 рублей

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вейпы, закон о запрете вейпов, курение, здоровье, общество, игорь яцков, мнения