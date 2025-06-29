Рейтинг@Mail.ru
Необратимые изменения: почему вейпы гораздо опаснее сигарет - РИА Новости Крым, 29.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20250629/neobratimye-izmeneniya-pochemu-veypy-gorazdo-opasnee-sigaret-1147550035.html
Необратимые изменения: почему вейпы гораздо опаснее сигарет
Необратимые изменения: почему вейпы гораздо опаснее сигарет - РИА Новости Крым, 29.06.2025
Необратимые изменения: почему вейпы гораздо опаснее сигарет
Жидкости для вейпов содержат свинец, который неконтролируемо поступает в организм, вызывая необратимые последствия. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 29.06.2025
2025-06-29T21:13
2025-06-29T21:13
радио "спутник в крыму"
вейпы
закон о запрете вейпов
курение
здоровье
общество
игорь яцков
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111448/82/1114488269_0:0:3160:1778_1920x0_80_0_0_a65a3f27018351e439afdab297c8e8f4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Жидкости для вейпов содержат свинец, который неконтролируемо поступает в организм, вызывая необратимые последствия. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий научный сотрудник, доцент кафедры внутренней медицины №2 Медицинского института КФУ им. Вернадского Игорь Яцков.Курение вейпов, в отличие от сигарет, не сопровождается так называемым конверсионным ударом тепла по глотке, из-за чего их употребление становится неконтролируем, при этом очень опасным, подчеркнул Яцков.По его словам, свинец может содержаться изначально в жидкости для вейпов, которая поставляется производителем."Большая проблема с сертификацией всех этих жидкостей. Есть серый рынок. Купить их можно практически везде, даже на маркетплейсах. И отследить, насколько добросовестно производитель отнесся к ее составляющим, крайне сложно", – отметил Яцков.Свинец – нейротоксин и вызывает рак, в том числе мочевого пузыря, почек и, конечно, легких, которые первично взаимодействуют с этим испарением, подчеркнул он.Кроме того, курение вейпов приводит к нарушению когнитивных функций, что крайне опасно особенно для молодежи, добавил Яцков.К тому же, это такая же никотиновая зависимость, как и в случае с сигаретами, отвыкать от которой очень сложно."И по-хорошему здесь нужна и поведенческая терапия, и психотерапия. Потому что проявляется не только никотиновая зависимость, но и социальная. Человек ведь использует такой метод, в том числе и вейпинг, для какой-то социальной адаптации. И нужно будет работать глубинно", – сказал Яцков.По его словам, если с сигаретами человек знаком уже много лет и много знает о вреде курения, то о влиянии вейпинга "ему еще много чего предстоит узнать, и нехорошего".Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, говоря о необходимости полного запрета вейпов, рассказал, что главная опасность вейпа – масла. А ЛОР-врач клиники Святителя Луки КФУ им. Вернадского Эльзара Языджиева оценила риски увлечения школьников аромаингаляторами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За продажу детям вейпов и баллончиков будут штрафовать до 2 млн рублейГосдума ввела штрафы до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детямЗа курение в школах и детсадах планируют штрафовать на 3000 рублей
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111448/82/1114488269_429:0:3160:2048_1920x0_80_0_0_6e4505101dc697d7bd2fce8cac585b0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вейпы, закон о запрете вейпов, курение, здоровье, общество, игорь яцков, мнения
Необратимые изменения: почему вейпы гораздо опаснее сигарет

Жидкости для вейпов содержат в 20 раз больше свинца, чем в пачке сигарет

21:13 29.06.2025
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкВейпы
Вейпы - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Жидкости для вейпов содержат свинец, который неконтролируемо поступает в организм, вызывая необратимые последствия. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий научный сотрудник, доцент кафедры внутренней медицины №2 Медицинского института КФУ им. Вернадского Игорь Яцков.
Курение вейпов, в отличие от сигарет, не сопровождается так называемым конверсионным ударом тепла по глотке, из-за чего их употребление становится неконтролируем, при этом очень опасным, подчеркнул Яцков.
"Если дать человеку, который никогда не курил, сигарету, он закашляется, ему может стать плохо. С вейпами такое не наблюдается. Жидкости достаточно мягкие. И человек не может нормально ответить, насколько много курит. При этом количество вредных веществ, в том числе свинца, которого в 20 раз больше чем в одной пачке сигарет, неконтролируемо поступает в организм", – сказал доцент.
По его словам, свинец может содержаться изначально в жидкости для вейпов, которая поставляется производителем.
"Большая проблема с сертификацией всех этих жидкостей. Есть серый рынок. Купить их можно практически везде, даже на маркетплейсах. И отследить, насколько добросовестно производитель отнесся к ее составляющим, крайне сложно", – отметил Яцков.
Свинец – нейротоксин и вызывает рак, в том числе мочевого пузыря, почек и, конечно, легких, которые первично взаимодействуют с этим испарением, подчеркнул он.
Кроме того, курение вейпов приводит к нарушению когнитивных функций, что крайне опасно особенно для молодежи, добавил Яцков.
"Если в молодом возрасте начинается использование таких устройств, то это приводит к необратимым изменениям", – заметил эксперт.
К тому же, это такая же никотиновая зависимость, как и в случае с сигаретами, отвыкать от которой очень сложно.
"И по-хорошему здесь нужна и поведенческая терапия, и психотерапия. Потому что проявляется не только никотиновая зависимость, но и социальная. Человек ведь использует такой метод, в том числе и вейпинг, для какой-то социальной адаптации. И нужно будет работать глубинно", – сказал Яцков.
По его словам, если с сигаретами человек знаком уже много лет и много знает о вреде курения, то о влиянии вейпинга "ему еще много чего предстоит узнать, и нехорошего".
"И сигареты, и вейпы вызывают отсроченные изменения в организме. И самый лучший вариант вообще не входить ни в вейпинг, ни в курение. Единственная нормальная газовая смесь, которую мы должны вдыхать, – это воздух", - заключил он.
Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, говоря о необходимости полного запрета вейпов, рассказал, что главная опасность вейпа – масла. А ЛОР-врач клиники Святителя Луки КФУ им. Вернадского Эльзара Языджиева оценила риски увлечения школьников аромаингаляторами.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
За продажу детям вейпов и баллончиков будут штрафовать до 2 млн рублей
Госдума ввела штрафы до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детям
За курение в школах и детсадах планируют штрафовать на 3000 рублей
 
Радио "Спутник в Крыму"ВейпыЗакон о запрете вейповКурениеЗдоровьеОбществоИгорь ЯцковМнения
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:58Пожар в Алуште и групповой удар по Украине: главное за день
21:44Двое мужчин ранены при атаке ВСУ на Курскую область
21:33Вертолеты улетели: пожар в Алуште ночью будут тушить с земли
21:13Необратимые изменения: почему вейпы гораздо опаснее сигарет
20:48Пожар в Алуште сегодня – все о происшествии к этому часу
20:39В Крыму обозначили приоритетные виды спорта
20:20В МЧС назвали предварительную причину пожара под Алуштой
20:13ЧП в Краснодаре: ребенок залез на вагон и получил удар током
19:55В Севастополе на мысе Хрустальном прошел уникальный "исторический" пленэр
19:43Прокуратура взяла на контроль ситуацию с крупным пожаром под Алуштой
19:36Начало июля в Крыму будет жарким и солнечным
19:22Пожар на горе Кастель под Алуштой – видео
19:11Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру воскресенья
18:56В России появился новый профессиональный праздник
18:41Землетрясение произошло на Юге России
18:24Пожар под Алуштой вырос до 5 гектаров – к тушению привлекли вертолеты
18:18Верка Сердючка ответила на критику своих песен на русском языке
17:58Два населенных пункта в Крыму остались без света
17:46Азербайджан отменил визит в Москву и все связанные с Россией мероприятия
17:27В Севастополе капитально отремонтировали одну из старейших школ
Лента новостейМолния