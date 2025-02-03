https://crimea.ria.ru/20250203/za-prodazhu-detyam-veypov-i-ballonchikov-budut-shtrafovat-do-2-mln-rubley-1143876300.html

За продажу детям вейпов и баллончиков будут штрафовать до 2 млн рублей

За продажу детям вейпов и баллончиков будут штрафовать до 2 млн рублей - РИА Новости Крым, 03.02.2025

За продажу детям вейпов и баллончиков будут штрафовать до 2 млн рублей

Президент России Владимир Путин подписал законы, согласно которым увеличиваются административные штрафы за продажу детям табака и вейпа и за реализацию... РИА Новости Крым, 03.02.2025

2025-02-03T16:00

2025-02-03T16:00

2025-02-03T16:02

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал законы, согласно которым увеличиваются административные штрафы за продажу детям табака и вейпа и за реализацию несовершеннолетним баллончиков со сжиженным газом. До 2 миллионов рублей в первом случае и до 600 тысяч рублей – во втором. Соответствующие документы опубликованы на сайте официального опубликования правовых актов.Штрафы за табак и вейпыЗакон вносит изменения в статью 14.53 КоАП РФ. Документом устанавливается штраф за продажу несовершеннолетним табачной продукции, табачных изделий, никотинсодержащей продукции или сырья для их производства, кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей продукции или сырья для их производства в размере от 200 до 300 тысяч рублей для граждан, от 500 до 700 тысяч рублей – для должностных лиц и от 1,5 до 2 миллионов рублей для юрлиц.Кроме того, в случае несоблюдения ограничений или нарушения запретов в сфере розничной торговли табачными изделиями, устанавливается штраф от 10 до 20 тысяч рублей для граждан, от 30 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 90 до 120 тысяч рублей для юрлиц. За повторное нарушение закона размер штрафа возрастает от 20 до 30 тысяч рублей для граждан, от 50 до 90 тысяч рублей для должностных лиц и от 120 до 150 тысяч рублей для юрлиц.За оптовую или розничную продажу насвая, пищевой никотинсодержащей продукции или никотинсодержащей продукции, которую можно разжевывать, рассасывать или нюхать, а также табака сосательного (снюса) штраф для граждан составит от 150 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц – от 300 до 500 тысяч, а для юрлиц – от 1 до 1,5 миллионов рублей.Кроме того, выросли штрафы за производство алкоголя либо производство, ввод в оборот табачных изделий, табачной продукции или никотинсодержащей продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ, а также с нарушением установленного порядка соответствующей маркировки и (или) нанесения информации. В этом случае должностным лицам грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей, юрлицам – от 700 тысяч до миллиона рублей с конфискацией предметов административного правонарушения.За оборот алкогольной продукции или табачных изделий, табачной продукции или никотинсодержащей продукции, на которых отсутствует маркировка, но если такая маркировка обязательна, штраф для граждан составит от 100 до 150 тысяч рублей, для должностных лиц – от 300 до 500 тысяч рублей, для юрлиц – от 1 до 1,5 миллионов рублей с конфискацией.Штраф за продажу газовых баллончиковКроме того, в понедельник президент России Владимир Путин также подписал закон о штрафах до 600 тысяч рублей за продажу детям опасных газосодержащих товаров бытового назначения, в том числе баллончиков со сжиженным газом для заправки зажигалок.Закон вносит изменения в статью 14.53 Кодекса об административных правонарушениях.Часть 3 статьи 14.53 КоАП РФ, которой установлены штрафы от 40 до 60 тысяч рублей для граждан, от 150 до 300 тысяч рублей для должностных лиц и от 400 до 600 тысяч – для юрлиц за продажу ребенку табака и табачных изделий дополнена штрафами за продажу детям потенциально опасных газосодержащих товаров бытового назначения, включенных в перечень, утвержденный правительством РФ.Отмечалось, что данный закон позволит обеспечить исполнение законодательного ограничения продажи несовершеннолетним гражданам товаров бытового назначения, которую могут быть потенциально опасными, в том числе содержащих сжиженные углеводородные газы, соответствующими мерами админответственности.Ранее в комментарии РИА Новости Крым главный внештатный нарколог Крыма Марина Шоренко высказала мнение, что запрета на продажу вейпов детям мало. Электронные сигареты надо сертифицировать и привести к определенному знаменателю или вовсе исключить из продажи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Курение вейпов привело к возникновению нового заболевания легкихВ РФ хотят ввести уголовную ответственность за продажу сигарет детямВ России за продажу детям энергетиков могут грозить штрафы до 500 тысяч

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, закон и право, россия, общество, дети, здоровье