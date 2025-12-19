https://crimea.ria.ru/20251219/eto-grabezh-putin-otsenil-popytki-es-konfiskovat-rossiyskie-aktivy-1151821086.html

Это грабеж: Путин оценил попытки ЕС конфисковать российские активы

Это грабеж: Путин оценил попытки ЕС конфисковать российские активы - РИА Новости Крым, 19.12.2025

Это грабеж: Путин оценил попытки ЕС конфисковать российские активы

Попытки европейских властей изъять замороженные активы России являются грабежом, но им это не удается сделать, поскольку такие действия будут иметь серьезные... РИА Новости Крым, 19.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Попытки европейских властей изъять замороженные активы России являются грабежом, но им это не удается сделать, поскольку такие действия будут иметь серьезные последствия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе программы "Итоги года".По словам Путина, выдача Украине так называемого "репарационного кредита" под залог российских активов, к чему стремится ЕС, будет иметь последствия для бюджетов каждой из европейских стран. "Это увеличивает бюджетный долг каждый страны. Потому что если кто-то выдает какие-то кредиты, даже под обеспечение наших ЗВР (золотовалютных резервов – ред.), это должно быть отражено в бюджете той страны, которая это делает. А в той же Франции госдолг составляет 120%. У нас – 17,7%, а там – 120%", – пояснил глава государства. Есть и другие, более тяжелые последствия для ЕС в случае изъятия российских активов, отметил президент РФ. Такие действия станут не просто ударом по имиджу еврозоны, а подрывом доверия к ней, пояснил Путин. По словам президента России, стоит только создать прецедент изъятия суверенных активов, и потом это можно тиражировать под разными предлогами. "Сейчас кому-то не нравится проведение специальной военной операции и борьба с неонацизмом на Украине. А потом кому-то может не понравиться, скажем, политика в области ЛГБТ-сообщества*. А в исламских странах очень много жестких законов по защите по сути наших общих традиционных ценностей. Вот вам пожалуйста предлог для изъятия суверенных ресурсов и денег", - привел пример российский лидер. *движение признано в России экстремистским и запрещено12 декабря ЕС согласовал заморозку российских активов. Глава Евросовета Антониу Кошта уточнил, что средства будут заморожены до выплат Украине со стороны России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по этому поводу отметила, что ЕС расписался в том, что украинская ноша становится для него неподъемной и приходится прибегать к воровству, но без последствий такие поступки не остаются – Россия уже действует.18 декабря в Брюсселе проходил саммит ЕС, центральным вопросом которого является финансирование Украины на 2026-2027 годы. Еврокомиссия выдвинула для обсуждения два варианта кредитования Киева - коллективный заем и "репарационный кредит". Ни один из вариантов не имел единогласной поддержки.В пятницу, 19 декабря, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС отказался от идеи конфисковать активы РФ, когда выяснилось, что частных активов Евросоюза в России больше, и они могут быть заморожены в ответ.В Кремле ранее неоднократно заявляли, что если произойдет конфискация российских активов, то эти действия без ответа не останутся, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

Новости

