Рейтинг@Mail.ru
Заморозка российских активов стала признанием ЕС своего поражения - МИД - РИА Новости Крым, 13.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251213/zamorozka-rossiyskikh-aktivov-stala-priznaniem-es-svoego-porazheniya---mid-1151644380.html
Заморозка российских активов стала признанием ЕС своего поражения - МИД
Заморозка российских активов стала признанием ЕС своего поражения - МИД - РИА Новости Крым, 13.12.2025
Заморозка российских активов стала признанием ЕС своего поражения - МИД
ЕС расписался в том, что украинская ноша становится для него неподъемной и приходится прибегать к воровству, но без последствий такие поступки не остаются –... РИА Новости Крым, 13.12.2025
2025-12-13T18:41
2025-12-13T18:46
министерство иностранных дел рф (мид рф)
конфискация замороженных российских активов
замороженные активы россии
замороженные российские активы
в мире
европейский союз (ес)
европа
россия
мария захарова
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111411/34/1114113450_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3edde6621e831525d67917b68678c663.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. ЕС расписался в том, что украинская ноша становится для него неподъемной и приходится прибегать к воровству, но без последствий такие поступки не остаются – Россия уже действует. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заморозку активов России Евросоюзом.Накануне ЕС согласовал заморозку российских активов. Глава Евросовета Антониу Кошта уточнил, что средства будут заморожены до выплат Украине со стороны России.По словам Захаровой, распоряжение суверенными активами Российской Федерации без ее согласия – будь то бессрочная блокировка, изъятие или попытка представить де-факто конфискацию как некий "репарационный кредит" – представляет собой абсолютно противоправный акт, грубо нарушающий нормы международного права.Он напомнила, что премьер-министр Бельгии Барт де Вевер сравнил инициативу Еврокомиссии в отношении активов России с "кражей мебели из иностранного посольства"."А именно в этой стране зарегистрирован депозитарий Euroclear, в руках которого на данный момент находится большая часть отечественных активов, и как следствие именно Бельгия может пострадать больше всех от их фактической конфискации", – заметила Захарова.Подобные публичные заявления, по словам Захаровой, являются безусловным доказательством того, что попытка ЕС продемонстрировать "единство" решением о бессрочной блокировке активов Банка России "с треском провалилась"."Представители целого ряда стран-членов Евросоюза открыто заявили о своем категорическом неприятии... откровенно мошеннической схемы в отношении российских авуаров", – подчеркнула представитель МИД.Захарова обратила внимание на то, что курс ЕС на нанесение ущерба России любой ценой уже привел к весьма плачевной экономической ситуации в самом Евросоюзе, но он не останавливается, и на то есть веская причина.Доказательством тому служат заявления Еврокомиссии, которая обосновывает неправомерное использовании российских активов ссылкой на положения нормативно-правовой базы ЕС, подчеркнула Захарова.Эти документы предусматривают возможность принять меры "чрезвычайного характера в условиях тяжелой экономической ситуации в самом Евросоюзе". Таким образом в ЕС "сами выводят себя на чистую воду", отмечает она."Речь идет не только о финансировании провального украинского проекта, но и об очевидном желании подправить экономическую ситуацию за счет миллиардов российских госрезервов", – делает вывод Захарова.Это объясняет откровенную спешку в принятии русофобских решений: нужно скорее "нанести прямой удар по мирным инициативам президента США Дональда Трампа", поясняет дипломат.При этом Брюссель тщательно скрывает, что расплачиваться за политические амбиции будут граждане стран ЕС, констатировала Захарова.Ответные действия не заставят себя ждать, и конкретные шаги уже реализуются, в частности, российский регулятор уже уведомил о подаче искового заявления к депозитарию Euroclear о взыскании причиненных Банку России убытков в Арбитражный суд города Москвы, подчеркнула она.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
европа
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111411/34/1114113450_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_808498a9c6e7e2ff20f20ea41751e26e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство иностранных дел рф (мид рф), конфискация замороженных российских активов , замороженные активы россии, замороженные российские активы, в мире, европейский союз (ес), европа, россия, мария захарова, экономика, политика, новости
Заморозка российских активов стала признанием ЕС своего поражения - МИД

Евросоюз признал провальность проекта Украина своим решением о заморозке активов РФ - МИД

18:41 13.12.2025 (обновлено: 18:46 13.12.2025)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на здание Министерства иностранных дел России, Московский Кремль и Московский международный деловой центр "Москва-Сити" с Большого Москворецкого моста. Архивное фото
Вид на здание Министерства иностранных дел России, Московский Кремль и Московский международный деловой центр Москва-Сити с Большого Москворецкого моста. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. ЕС расписался в том, что украинская ноша становится для него неподъемной и приходится прибегать к воровству, но без последствий такие поступки не остаются – Россия уже действует. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заморозку активов России Евросоюзом.
Накануне ЕС согласовал заморозку российских активов. Глава Евросовета Антониу Кошта уточнил, что средства будут заморожены до выплат Украине со стороны России.
По словам Захаровой, распоряжение суверенными активами Российской Федерации без ее согласия – будь то бессрочная блокировка, изъятие или попытка представить де-факто конфискацию как некий "репарационный кредит" – представляет собой абсолютно противоправный акт, грубо нарушающий нормы международного права.
"Какими бы псевдоюридическими уловками это в Брюсселе ни пытались оправдать, речь идет об откровенном банальном воровстве", – заявила представитель МИД РФ.
Он напомнила, что премьер-министр Бельгии Барт де Вевер сравнил инициативу Еврокомиссии в отношении активов России с "кражей мебели из иностранного посольства".
"А именно в этой стране зарегистрирован депозитарий Euroclear, в руках которого на данный момент находится большая часть отечественных активов, и как следствие именно Бельгия может пострадать больше всех от их фактической конфискации", – заметила Захарова.
Подобные публичные заявления, по словам Захаровой, являются безусловным доказательством того, что попытка ЕС продемонстрировать "единство" решением о бессрочной блокировке активов Банка России "с треском провалилась".
"Представители целого ряда стран-членов Евросоюза открыто заявили о своем категорическом неприятии... откровенно мошеннической схемы в отношении российских авуаров", – подчеркнула представитель МИД.
Захарова обратила внимание на то, что курс ЕС на нанесение ущерба России любой ценой уже привел к весьма плачевной экономической ситуации в самом Евросоюзе, но он не останавливается, и на то есть веская причина.
"ЕС расписался в том, что украинская ноша становится для него неподъемной, приходится прибегать к воровству", – заявила она.
Доказательством тому служат заявления Еврокомиссии, которая обосновывает неправомерное использовании российских активов ссылкой на положения нормативно-правовой базы ЕС, подчеркнула Захарова.
Эти документы предусматривают возможность принять меры "чрезвычайного характера в условиях тяжелой экономической ситуации в самом Евросоюзе". Таким образом в ЕС "сами выводят себя на чистую воду", отмечает она.
"Речь идет не только о финансировании провального украинского проекта, но и об очевидном желании подправить экономическую ситуацию за счет миллиардов российских госрезервов", – делает вывод Захарова.
Это объясняет откровенную спешку в принятии русофобских решений: нужно скорее "нанести прямой удар по мирным инициативам президента США Дональда Трампа", поясняет дипломат.
При этом Брюссель тщательно скрывает, что расплачиваться за политические амбиции будут граждане стран ЕС, констатировала Захарова.
Ответные действия не заставят себя ждать, и конкретные шаги уже реализуются, в частности, российский регулятор уже уведомил о подаче искового заявления к депозитарию Euroclear о взыскании причиненных Банку России убытков в Арбитражный суд города Москвы, подчеркнула она.
"Без последствий такие деликты в международных отношениях не остаются", – предупредила представитель МИД России.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Конфискация замороженных российских активовЗамороженные активы РоссииЗамороженные российские активыВ миреЕвропейский Союз (ЕС)ЕвропаРоссияМария ЗахароваЭкономикаПолитикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:46"Железобетонные" гарантии США и слова Зеленского о Крыме: топ недели
19:38Часть Запорожской области осталась без света из-за ударов ВСУ и непогоды
19:33Рейд в Севастополе снова закрыли
19:21Глава Реутова Филипп Науменко умер в возрасте 39 лет
19:03Луна как триггер землетрясений на Земле: как это возможно
18:41Заморозка российских активов стала признанием ЕС своего поражения - МИД
18:16ВСУ атаковали зоопарк в Васильевке – ранен лев и разрушены вольеры тигров
18:03Как ходят поезда в Крым и из Крыма после ЧП в Пензенской области
17:46Четыре беспилотника сбили над Черным и Азовским морями
17:32ЧП с поездами под Пензой: мазут разлился на 750 "квадратов"
17:29Каждая страна Запада хочет восстановить отношения с Россией – Фицо
17:15Четыре часа простоя: в Севастополе открыли рейд
16:44Эрдоган сделал заявление после встречи с Путиным в Ашхабаде
16:30Посылка с сюрпризом: в Алуште задержаны курьеры мошенников
16:06Главный экранный злодей 90-х Питер Грин найден мертвым в своем доме
15:51Локомотив столкнулся с грузовым поездом под Пензой – что известно
15:40Мошенники украли у 91-летней крымчанки 260 тысяч рублей
15:27Аквапарк горит во Владимирской области
14:46Землетрясение в Крыму оценили в Институте теории прогноза землетрясений
14:13В Крыму выпал снег на горе Ай-Петри - ВИДЕО
Лента новостейМолния