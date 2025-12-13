https://crimea.ria.ru/20251213/zamorozka-rossiyskikh-aktivov-stala-priznaniem-es-svoego-porazheniya---mid-1151644380.html

Заморозка российских активов стала признанием ЕС своего поражения - МИД

Заморозка российских активов стала признанием ЕС своего поражения - МИД - РИА Новости Крым, 13.12.2025

Заморозка российских активов стала признанием ЕС своего поражения - МИД

ЕС расписался в том, что украинская ноша становится для него неподъемной и приходится прибегать к воровству, но без последствий такие поступки не остаются –... РИА Новости Крым, 13.12.2025

2025-12-13T18:41

2025-12-13T18:41

2025-12-13T18:46

министерство иностранных дел рф (мид рф)

конфискация замороженных российских активов

замороженные активы россии

замороженные российские активы

в мире

европейский союз (ес)

европа

россия

мария захарова

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111411/34/1114113450_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3edde6621e831525d67917b68678c663.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. ЕС расписался в том, что украинская ноша становится для него неподъемной и приходится прибегать к воровству, но без последствий такие поступки не остаются – Россия уже действует. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заморозку активов России Евросоюзом.Накануне ЕС согласовал заморозку российских активов. Глава Евросовета Антониу Кошта уточнил, что средства будут заморожены до выплат Украине со стороны России.По словам Захаровой, распоряжение суверенными активами Российской Федерации без ее согласия – будь то бессрочная блокировка, изъятие или попытка представить де-факто конфискацию как некий "репарационный кредит" – представляет собой абсолютно противоправный акт, грубо нарушающий нормы международного права.Он напомнила, что премьер-министр Бельгии Барт де Вевер сравнил инициативу Еврокомиссии в отношении активов России с "кражей мебели из иностранного посольства"."А именно в этой стране зарегистрирован депозитарий Euroclear, в руках которого на данный момент находится большая часть отечественных активов, и как следствие именно Бельгия может пострадать больше всех от их фактической конфискации", – заметила Захарова.Подобные публичные заявления, по словам Захаровой, являются безусловным доказательством того, что попытка ЕС продемонстрировать "единство" решением о бессрочной блокировке активов Банка России "с треском провалилась"."Представители целого ряда стран-членов Евросоюза открыто заявили о своем категорическом неприятии... откровенно мошеннической схемы в отношении российских авуаров", – подчеркнула представитель МИД.Захарова обратила внимание на то, что курс ЕС на нанесение ущерба России любой ценой уже привел к весьма плачевной экономической ситуации в самом Евросоюзе, но он не останавливается, и на то есть веская причина.Доказательством тому служат заявления Еврокомиссии, которая обосновывает неправомерное использовании российских активов ссылкой на положения нормативно-правовой базы ЕС, подчеркнула Захарова.Эти документы предусматривают возможность принять меры "чрезвычайного характера в условиях тяжелой экономической ситуации в самом Евросоюзе". Таким образом в ЕС "сами выводят себя на чистую воду", отмечает она."Речь идет не только о финансировании провального украинского проекта, но и об очевидном желании подправить экономическую ситуацию за счет миллиардов российских госрезервов", – делает вывод Захарова.Это объясняет откровенную спешку в принятии русофобских решений: нужно скорее "нанести прямой удар по мирным инициативам президента США Дональда Трампа", поясняет дипломат.При этом Брюссель тщательно скрывает, что расплачиваться за политические амбиции будут граждане стран ЕС, констатировала Захарова.Ответные действия не заставят себя ждать, и конкретные шаги уже реализуются, в частности, российский регулятор уже уведомил о подаче искового заявления к депозитарию Euroclear о взыскании причиненных Банку России убытков в Арбитражный суд города Москвы, подчеркнула она.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

европа

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), конфискация замороженных российских активов , замороженные активы россии, замороженные российские активы, в мире, европейский союз (ес), европа, россия, мария захарова, экономика, политика, новости