Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе слышны неоднократные взрывы – будет громко до вечера - РИА Новости Крым, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251219/v-sevastopole-budut-slyshny-neodnokratnye-vzryvy--budet-gromko-do-vechera-1151824824.html
В Севастополе слышны неоднократные взрывы – будет громко до вечера
В Севастополе слышны неоднократные взрывы – будет громко до вечера - РИА Новости Крым, 19.12.2025
В Севастополе слышны неоднократные взрывы – будет громко до вечера
В Севастополе Черноморский флот проводит учения, они продлятся до вечера пятницы, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 19.12.2025
2025-12-19T14:14
2025-12-19T14:14
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
новости крыма
крым
безопасность республики крым и севастополя
учения
чф рф (черноморский флот российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/12/1151013410_0:269:1280:989_1920x0_80_0_0_98e6887240a6f72ef707ddc39789da94.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе Черноморский флот проводит учения, они продлятся до вечера пятницы, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Запланировано гранатометание и реактивное бомбометание. Будут слышны неоднократные взрывы, предупредил губернатор жителей и гостей города-героя.Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/12/1151013410_35:262:1244:1169_1920x0_80_0_0_89ca74e19bdcbdb98228442327b4c4aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, учения, чф рф (черноморский флот российской федерации)
В Севастополе слышны неоднократные взрывы – будет громко до вечера

Неоднократные взрывы в Севастополе будут слышны весь день – флот проводит учения

14:14 19.12.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевВид на Севастополь
Вид на Севастополь
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе Черноморский флот проводит учения, они продлятся до вечера пятницы, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 21:00 в районе Северного и Южного молов флот проводит профилактические мероприятия по борьбе с ПДСС", – проинформировал глава региона.
Запланировано гранатометание и реактивное бомбометание. Будут слышны неоднократные взрывы, предупредил губернатор жителей и гостей города-героя.
Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевНовости КрымаКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяУченияЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:17"Итоги года с Владимиром Путиным" – главные заявления
14:14В Севастополе слышны неоднократные взрывы – будет громко до вечера
14:07Нынешних мер поддержки семей с детьми в РФ недостаточно – Путин
13:57Трамп не исключил войны между США и Венесуэлой
13:40Четырехлетняя девочка пострадала в ДТП в Севастополе
13:33Ущерб россиян от действий мошенников сократился на треть – Путин
13:31Банк России понизил ключевую ставку пятый раз подряд
13:25Гордость семьи и страны: в Крыму наградили лауреатов премии "Преград нет"
13:06Путин рассказал об экономической ситуации в России
12:57"Чего стоять на пороге, заходи в дом" — Путин о Зеленском в Купянске
12:55Это грабеж: Путин оценил попытки ЕС конфисковать российские активы
12:52Крымчанин дал взятку правоохранителю: приговор суда – 7 лет колонии
12:48У ВСУ практически не осталось стратегических резервов – Путин
12:44Более половины Гуляйполя находится под контролем войск РФ
12:34Киев отказывается от завершения конфликта мирными средствами – Путин
12:27Прямую линию Путина смотрит сейчас весь Запад: каких заявлений ждут
12:25Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих
12:18В Таганроге взорвались обломки украинского дрона
12:17В зоне СВО противник отходит по всем направлениям – Путин
12:16Новости СВО: страшные людские потери несет киевский режим
Лента новостейМолния