https://crimea.ria.ru/20251219/v-sevastopole-budut-slyshny-neodnokratnye-vzryvy--budet-gromko-do-vechera-1151824824.html
В Севастополе слышны неоднократные взрывы – будет громко до вечера
В Севастополе слышны неоднократные взрывы – будет громко до вечера - РИА Новости Крым, 19.12.2025
В Севастополе слышны неоднократные взрывы – будет громко до вечера
В Севастополе Черноморский флот проводит учения, они продлятся до вечера пятницы, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 19.12.2025
2025-12-19T14:14
2025-12-19T14:14
2025-12-19T14:14
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
новости крыма
крым
безопасность республики крым и севастополя
учения
чф рф (черноморский флот российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/12/1151013410_0:269:1280:989_1920x0_80_0_0_98e6887240a6f72ef707ddc39789da94.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе Черноморский флот проводит учения, они продлятся до вечера пятницы, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Запланировано гранатометание и реактивное бомбометание. Будут слышны неоднократные взрывы, предупредил губернатор жителей и гостей города-героя.Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/12/1151013410_35:262:1244:1169_1920x0_80_0_0_89ca74e19bdcbdb98228442327b4c4aa.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, учения, чф рф (черноморский флот российской федерации)
В Севастополе слышны неоднократные взрывы – будет громко до вечера
Неоднократные взрывы в Севастополе будут слышны весь день – флот проводит учения