Легендарный Т-34 – инфографика к годовщине одного из символов Победы

Легендарный Т-34 – один из символов Победы Красной армии в Великой Отечественной войне. Это лучший средний танк Второй мировой войны и самый массовый в Красной... 19.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Легендарный Т-34 – один из символов Победы Красной армии в Великой Отечественной войне. Это лучший средний танк Второй мировой войны и самый массовый в Красной армии.Постановлением СНК СССР от 19 декабря 1939 года танк Т-34 был принят на вооружение еще до изготовления опытных образ­цов. Первые опытные танки были изготовле­ны в январе 1940 года и при испытаниях полностью подтвердили высокие технические и боевые качества.Советский Т-34 стал наиболее массовым танком Второй мировой – за время войны было создано, по некоторым оценкам, свыше 55 тысяч машин различных модификаций. Каждый второй из этих танков был собран руками уральских мастеров.

