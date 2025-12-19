Рейтинг@Mail.ru
Легендарный Т-34 – инфографика к годовщине одного из символов Победы
Инфографика
Легендарный Т-34 – инфографика к годовщине одного из символов Победы
Легендарный Т-34 – инфографика к годовщине одного из символов Победы
2025-12-19
2025-12-19T18:10
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Легендарный Т-34 – один из символов Победы Красной армии в Великой Отечественной войне. Это лучший средний танк Второй мировой войны и самый массовый в Красной армии.Постановлением СНК СССР от 19 декабря 1939 года танк Т-34 был принят на вооружение еще до изготовления опытных образ­цов. Первые опытные танки были изготовле­ны в январе 1940 года и при испытаниях полностью подтвердили высокие технические и боевые качества.Советский Т-34 стал наиболее массовым танком Второй мировой – за время войны было создано, по некоторым оценкам, свыше 55 тысяч машин различных модификаций. Каждый второй из этих танков был собран руками уральских мастеров.
Легендарный Т-34 – инфографика к годовщине одного из символов Победы

Инфографика РИА Новости Крым об истории создания легендарного танка Т-34

18:10 19.12.2025
 
Восстановленный легендарный танк времен Великой Отечественной войны Т-34
Восстановленный легендарный танк времен Великой Отечественной войны Т-34 - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Легендарный Т-34 – один из символов Победы Красной армии в Великой Отечественной войне. Это лучший средний танк Второй мировой войны и самый массовый в Красной армии.
Постановлением СНК СССР от 19 декабря 1939 года танк Т-34 был принят на вооружение еще до изготовления опытных образ­цов. Первые опытные танки были изготовле­ны в январе 1940 года и при испытаниях полностью подтвердили высокие технические и боевые качества.
Советский Т-34 стал наиболее массовым танком Второй мировой – за время войны было создано, по некоторым оценкам, свыше 55 тысяч машин различных модификаций. Каждый второй из этих танков был собран руками уральских мастеров.
