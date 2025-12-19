Рейтинг@Mail.ru
Топливная безопасность Крыма: ключевые риски и меры поддержки - РИА Новости Крым, 19.12.2025
Топливная безопасность Крыма: ключевые риски и меры поддержки
Топливная безопасность Крыма: ключевые риски и меры поддержки
топливо в крыму, крым, мнения, топливо, бензин, экономика, экономика крыма, станислав митрахович
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Наличие в Крыму вертикально интегрированных нефтяных компаний могло бы смягчить ситуацию с обеспечением топливом, однако полностью снять существующие риски не сможет. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал эксперт фонда национальной энергетической безопасности, научный сотрудник Финансового университета Станислав Митрахович.

Вертикально интегрированные компании и доступность топлива

По его словам, опыт 2025 года показал, что наибольшие сложности возникали у независимых автозаправочных станций.
"Мы сами видели во время кризиса топливного осенью 25-го года, что зачастую не было бензина именно на заправках, которые не входят в вертикально интегрированные нефтяные компании", – отметил Митрахович.
Он пояснил, что независимые АЗС вынуждены закупать топливо на бирже или через внебиржевые механизмы у ограниченного круга производителей, тогда как крупные компании имеют возможность перераспределять ресурсы между сегментами бизнеса.
"Вертикально интегрированные компании могли позволить себе иметь и топливо, и зачастую даже меньшие цены на него, поскольку они зарабатывают также на экспорте нефти", – сказал эксперт.

Фактор санкций и близость к зоне боевых действий

Отвечая на вопрос о возможности прихода в Крым крупных российских нефтяных компаний, Митрахович отметил, что санкционный фактор сам по себе уже не является определяющим.
По словам эксперта, в настоящее время топливное обеспечение региона осуществляется за счет местных операторов, которые в целом справляются с задачей, за исключением пиковых периодов спроса и временных ограничений логистики.

Логистика как ключевая уязвимость

Митрахович подчеркнул, что основной проблемой для Крыма остается логистика. Он напомнил, что перевозки по Крымскому мосту ограничены, а альтернативные маршруты – паромная переправа и сухопутный коридор – увеличивают стоимость доставки топлива за счет удорожания страхования и транспортных расходов. Это в свою очередь отражается на конечных ценах.
Эксперт сравнил ситуацию с Дальним Востоком, где рост спроса на автомобили привел к дефициту топлива из-за ограниченных мощностей нефтеперерабатывающих заводов.

Федеральные меры поддержки и топливные резервы

Комментируя возможные федеральные решения, эксперт допустил возврат к ранее применявшимся мерам поддержки отрасли.

"Можно вернуться к идее создавать резервы моторного топлива перед пиковым спросом. Вопрос в том, кто за это будет платить, потому что хранение бензина или дизеля, естественно, небесплатное удовольствие. А компании сейчас находятся в сложной ситуации из-за необходимости приспосабливаться к санкциям и так далее", – отметил Митрахович.

По его мнению, возможным вариантом могло бы стать распределение финансовой нагрузки между государством и вертикально интегрированными компаниями.

НПЗ в Крыму: перспектива не ближайших лет

Идею строительства нефтеперерабатывающего завода в Крыму эксперт назвал теоретически возможной, но малореалистичной в текущих условиях.
Он отметил, что подобные проекты могут рассматриваться только в долгосрочной перспективе и при стабилизации обстановки.

Альтернативные виды топлива

В качестве частичного решения эксперт назвал развитие газомоторного топлива. При этом он указал, что массовому переходу мешает отсутствие заводских газовых моделей автомобилей и необходимость переоборудования, которое не всегда удобно для владельцев, особенно легковых машин.

Долгосрочный взгляд на энергобезопасность полуострова

Говоря о перспективах на 10-15 лет, эксперт отметил, что многое будет зависеть от демографической динамики и общей стабильности в регионе.
"Если ситуация станет стабильной, если не будет военных рисков и будет работать инфраструктура, то, в принципе, все должно быть нормально", – заключил он.
Ранее на ряде АЗС Крыма фиксировали отсутствие бензина Аи-95. Это было обусловлено перебоями поставок топлива на полуостров через Керченскую паромную переправу из-за погодных условий, сообщали в министерстве топлива и энергетики республики. Накануне глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что в Крыму предпринимаются все возможные в текущей ситуации меры для обеспечения региона топливом.
