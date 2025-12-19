https://crimea.ria.ru/20251219/toplivnaya-bezopasnost-kryma-klyuchevye-riski-i-mery-podderzhki-1151809750.html

Топливная безопасность Крыма: ключевые риски и меры поддержки

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Наличие в Крыму вертикально интегрированных нефтяных компаний могло бы смягчить ситуацию с обеспечением топливом, однако полностью снять существующие риски не сможет. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал эксперт фонда национальной энергетической безопасности, научный сотрудник Финансового университета Станислав Митрахович.Вертикально интегрированные компании и доступность топливаПо его словам, опыт 2025 года показал, что наибольшие сложности возникали у независимых автозаправочных станций.Он пояснил, что независимые АЗС вынуждены закупать топливо на бирже или через внебиржевые механизмы у ограниченного круга производителей, тогда как крупные компании имеют возможность перераспределять ресурсы между сегментами бизнеса.Фактор санкций и близость к зоне боевых действийОтвечая на вопрос о возможности прихода в Крым крупных российских нефтяных компаний, Митрахович отметил, что санкционный фактор сам по себе уже не является определяющим.По словам эксперта, в настоящее время топливное обеспечение региона осуществляется за счет местных операторов, которые в целом справляются с задачей, за исключением пиковых периодов спроса и временных ограничений логистики.Логистика как ключевая уязвимостьМитрахович подчеркнул, что основной проблемой для Крыма остается логистика. Он напомнил, что перевозки по Крымскому мосту ограничены, а альтернативные маршруты – паромная переправа и сухопутный коридор – увеличивают стоимость доставки топлива за счет удорожания страхования и транспортных расходов. Это в свою очередь отражается на конечных ценах.Эксперт сравнил ситуацию с Дальним Востоком, где рост спроса на автомобили привел к дефициту топлива из-за ограниченных мощностей нефтеперерабатывающих заводов.Федеральные меры поддержки и топливные резервыКомментируя возможные федеральные решения, эксперт допустил возврат к ранее применявшимся мерам поддержки отрасли.По его мнению, возможным вариантом могло бы стать распределение финансовой нагрузки между государством и вертикально интегрированными компаниями.НПЗ в Крыму: перспектива не ближайших летИдею строительства нефтеперерабатывающего завода в Крыму эксперт назвал теоретически возможной, но малореалистичной в текущих условиях.Он отметил, что подобные проекты могут рассматриваться только в долгосрочной перспективе и при стабилизации обстановки.Альтернативные виды топливаВ качестве частичного решения эксперт назвал развитие газомоторного топлива. При этом он указал, что массовому переходу мешает отсутствие заводских газовых моделей автомобилей и необходимость переоборудования, которое не всегда удобно для владельцев, особенно легковых машин.Долгосрочный взгляд на энергобезопасность полуостроваГоворя о перспективах на 10-15 лет, эксперт отметил, что многое будет зависеть от демографической динамики и общей стабильности в регионе."Если ситуация станет стабильной, если не будет военных рисков и будет работать инфраструктура, то, в принципе, все должно быть нормально", – заключил он.Ранее на ряде АЗС Крыма фиксировали отсутствие бензина Аи-95. Это было обусловлено перебоями поставок топлива на полуостров через Керченскую паромную переправу из-за погодных условий, сообщали в министерстве топлива и энергетики республики. Накануне глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что в Крыму предпринимаются все возможные в текущей ситуации меры для обеспечения региона топливом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что с бензином в России: в правительстве оценили ситуациюВ Крыму объяснили отсутствие бензина Аи-95 на заправкахВласти России оценили обеспеченность внутреннего рынка топливом

