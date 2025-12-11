Рейтинг@Mail.ru
Власти России оценили обеспеченность внутреннего рынка топливом - РИА Новости Крым, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251211/vlasti-rossii-otsenili-obespechennost-vnutrennego-rynka-toplivom-1151566417.html
Власти России оценили обеспеченность внутреннего рынка топливом
Власти России оценили обеспеченность внутреннего рынка топливом - РИА Новости Крым, 11.12.2025
Власти России оценили обеспеченность внутреннего рынка топливом
Российский топливный рынок обеспечен нефтепродуктами в нужном объеме, в том числе для формирования запасов к весеннему росту спроса. Об этом заявил министр... РИА Новости Крым, 11.12.2025
2025-12-11T10:17
2025-12-11T10:17
россия
новости
бензин
сергей цивилев
топливо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/02/1149903770_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b792ae1ddbdb31e20614232be3633d81.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Российский топливный рынок обеспечен нефтепродуктами в нужном объеме, в том числе для формирования запасов к весеннему росту спроса. Об этом заявил министр энергетики страны Сергей Цивилев.По словам Цивилева, ситуация на топливном рынке стабильна, в том числе благодаря ранее принятым правительством РФ мерам, доказавшим свою эффективность.Министр добавил, что власти рассматривают возможность снятия мер по ограничению экспорта автомобильного бензина и дизельного топлива для непроизводителей. Решение будет принято исходя из состояния рынка, уточнил он.Цивилев также отметил, что по итогам 2025 года в нефтепереработке, добыче газа и добыче угля ожидается сохранение показателей на уровне 2024 года.Правительство РФ в рамках мер поддержки топливного рынка ввело эмбарго на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также запрет на экспорт дизельного и судового топлива и прочих газойлей для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год), эти ограничения действуют до конца 2025 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму растет интерес к электромобилямРоссия готова к бесперебойным поставкам топлива Индии – ПутинСитуация с топливом в Крыму стабилизировалась - власти
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/02/1149903770_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8f500be40a86b24a537667e508cdd7c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, новости, бензин, сергей цивилев, топливо
Власти России оценили обеспеченность внутреннего рынка топливом

Топливный рынок РФ полностью обеспечен – глава Минэнерго

10:17 11.12.2025
 
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаАЗС
АЗС
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Российский топливный рынок обеспечен нефтепродуктами в нужном объеме, в том числе для формирования запасов к весеннему росту спроса. Об этом заявил министр энергетики страны Сергей Цивилев.
"Внутренний рынок нефтепродуктов полностью обеспечен предложением, в том числе для формирования запасов к весеннему росту потребительского спроса", - цитирует главу Минэнерго РИА Новости.
По словам Цивилева, ситуация на топливном рынке стабильна, в том числе благодаря ранее принятым правительством РФ мерам, доказавшим свою эффективность.
Министр добавил, что власти рассматривают возможность снятия мер по ограничению экспорта автомобильного бензина и дизельного топлива для непроизводителей. Решение будет принято исходя из состояния рынка, уточнил он.
Цивилев также отметил, что по итогам 2025 года в нефтепереработке, добыче газа и добыче угля ожидается сохранение показателей на уровне 2024 года.
Правительство РФ в рамках мер поддержки топливного рынка ввело эмбарго на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также запрет на экспорт дизельного и судового топлива и прочих газойлей для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год), эти ограничения действуют до конца 2025 года.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму растет интерес к электромобилям
Россия готова к бесперебойным поставкам топлива Индии – Путин
Ситуация с топливом в Крыму стабилизировалась - власти
 
РоссияНовостиБензинСергей ЦивилевТопливо
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:10Российские бойцы освободили еще один поселок в Харьковской области
12:05Проект новогоднего домашнего театра представили в России
11:53В России фиксируются тяжелые формы гриппа
11:43Потери ВСУ превысили 1 миллион человек и продолжают расти – Лавров
11:37При взрыве в Пермском университете погибли люди – среди жертв ребенок
11:27Крымчанину вынесли приговор за убийство 12-летней давности
11:22Кузница флотских кадров: учебный корабль "Перекоп" отмечает 49-летие
11:12В Крыму открылась "Новогодняя почта"
10:55Российский ученый задержан в Польше из-за раскопок в Крыму
10:41В Крым пытались ввезти более 300 кг опасных колбас и полуфабрикатов
10:36Крым и Севастополь получат деньги на компенсации льготникам за ЖКУ
10:27В Севастополе ФСБ задержала наркодилера с партией героина на три миллиона
10:17Власти России оценили обеспеченность внутреннего рынка топливом
09:57На Камчатке работники морга сняли драгоценности с умершей
09:39Переселенцы с Украины потребовали от Зеленского оставить Крым в покое
09:30Длинные каникулы в Крыму – россияне выбирают Саки и Николаевку
09:20Крымский мост утром в четверг - обстановка на объекте
08:48Честь военно-морского флота: в России отмечают День Андреевского флага
08:30287 беспилотников ВСУ атаковали ночью 12 регионов России
08:11После сильного землетрясения в Японии произошло 24 новых подземных толчка
Лента новостейМолния