Власти России оценили обеспеченность внутреннего рынка топливом

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Российский топливный рынок обеспечен нефтепродуктами в нужном объеме, в том числе для формирования запасов к весеннему росту спроса. Об этом заявил министр энергетики страны Сергей Цивилев.По словам Цивилева, ситуация на топливном рынке стабильна, в том числе благодаря ранее принятым правительством РФ мерам, доказавшим свою эффективность.Министр добавил, что власти рассматривают возможность снятия мер по ограничению экспорта автомобильного бензина и дизельного топлива для непроизводителей. Решение будет принято исходя из состояния рынка, уточнил он.Цивилев также отметил, что по итогам 2025 года в нефтепереработке, добыче газа и добыче угля ожидается сохранение показателей на уровне 2024 года.Правительство РФ в рамках мер поддержки топливного рынка ввело эмбарго на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также запрет на экспорт дизельного и судового топлива и прочих газойлей для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год), эти ограничения действуют до конца 2025 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму растет интерес к электромобилямРоссия готова к бесперебойным поставкам топлива Индии – ПутинСитуация с топливом в Крыму стабилизировалась - власти

