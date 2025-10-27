Рейтинг@Mail.ru
Ситуация с топливом в Крыму стабилизировалась - власти - РИА Новости Крым, 27.10.2025
Ситуация с топливом в Крыму стабилизировалась - власти
Ситуация с топливом в Крыму стабилизировалась - власти - РИА Новости Крым, 27.10.2025
Ситуация с топливом в Крыму стабилизировалась - власти
Различные виды топлива имеются в наличии на АЗС Крыма, ситуация с поставками бензина в регион стабилизировалась. Об этом сообщил министр топлива и энергетики... РИА Новости Крым, 27.10.2025
2025-10-27T15:44
2025-10-27T15:50
крым
новости крыма
топливо в крыму
дизельное топливо
министерство топлива и энергетики рк
владимир воронкин
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Различные виды топлива имеются в наличии на АЗС Крыма, ситуация с поставками бензина в регион стабилизировалась. Об этом сообщил министр топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.Накануне в Крыму сняли лимиты и ограничения на покупку бензина на 270 автозаправочных станциях, эта мера была введена из-за перебоев с поставками топлива. Актуальные адреса АЗС размещены на официальном портале правительства Республики Крым, а также на сайте министерства топлива и энергетики РК.Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что правительство продлит запрет на экспорт бензина до конца года и введет эмбарго на вывоз дизтоплива для непроизводителей. Такие меры должны обеспечить нефтепродуктами внутренний рынок, пояснил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым, новости крыма, топливо в крыму, дизельное топливо, министерство топлива и энергетики рк, владимир воронкин
Ситуация с топливом в Крыму стабилизировалась - власти

Ситуация с топливом в Крыму стабилизировалась - Минтопэнерго

15:44 27.10.2025 (обновлено: 15:50 27.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Различные виды топлива имеются в наличии на АЗС Крыма, ситуация с поставками бензина в регион стабилизировалась. Об этом сообщил министр топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.
"В настоящее время ситуация с топливным обеспечением в Республике Крым стабилизировалась, продолжается накопление. На АЗС республики топливо представлено в полном сегменте", - сказал министр в ответ на запрос РИА Новости Крым.
Накануне в Крыму сняли лимиты и ограничения на покупку бензина на 270 автозаправочных станциях, эта мера была введена из-за перебоев с поставками топлива. Актуальные адреса АЗС размещены на официальном портале правительства Республики Крым, а также на сайте министерства топлива и энергетики РК.
Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что правительство продлит запрет на экспорт бензина до конца года и введет эмбарго на вывоз дизтоплива для непроизводителей. Такие меры должны обеспечить нефтепродуктами внутренний рынок, пояснил он.
КрымНовости КрымаТопливо в КрымуДизельное топливоМинистерство топлива и энергетики РКВладимир Воронкин
 
