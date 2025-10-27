https://crimea.ria.ru/20251027/situatsiya-s-toplivom-v-krymu-stabilizirovalas---vlasti-1150467740.html
Ситуация с топливом в Крыму стабилизировалась - власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Различные виды топлива имеются в наличии на АЗС Крыма, ситуация с поставками бензина в регион стабилизировалась. Об этом сообщил министр топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.Накануне в Крыму сняли лимиты и ограничения на покупку бензина на 270 автозаправочных станциях, эта мера была введена из-за перебоев с поставками топлива. Актуальные адреса АЗС размещены на официальном портале правительства Республики Крым, а также на сайте министерства топлива и энергетики РК.Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что правительство продлит запрет на экспорт бензина до конца года и введет эмбарго на вывоз дизтоплива для непроизводителей. Такие меры должны обеспечить нефтепродуктами внутренний рынок, пояснил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Ситуация с топливом в Крыму стабилизировалась - власти
