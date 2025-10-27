https://crimea.ria.ru/20251027/situatsiya-s-toplivom-v-krymu-stabilizirovalas---vlasti-1150467740.html

Ситуация с топливом в Крыму стабилизировалась - власти

Ситуация с топливом в Крыму стабилизировалась - власти - РИА Новости Крым, 27.10.2025

Ситуация с топливом в Крыму стабилизировалась - власти

Различные виды топлива имеются в наличии на АЗС Крыма, ситуация с поставками бензина в регион стабилизировалась. Об этом сообщил министр топлива и энергетики... РИА Новости Крым, 27.10.2025

2025-10-27T15:44

2025-10-27T15:44

2025-10-27T15:50

крым

новости крыма

топливо в крыму

дизельное топливо

министерство топлива и энергетики рк

владимир воронкин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/07/1122870778_0:3:1618:913_1920x0_80_0_0_1a1e26fa246436edb44f36e52b8c056a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Различные виды топлива имеются в наличии на АЗС Крыма, ситуация с поставками бензина в регион стабилизировалась. Об этом сообщил министр топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.Накануне в Крыму сняли лимиты и ограничения на покупку бензина на 270 автозаправочных станциях, эта мера была введена из-за перебоев с поставками топлива. Актуальные адреса АЗС размещены на официальном портале правительства Республики Крым, а также на сайте министерства топлива и энергетики РК.Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что правительство продлит запрет на экспорт бензина до конца года и введет эмбарго на вывоз дизтоплива для непроизводителей. Такие меры должны обеспечить нефтепродуктами внутренний рынок, пояснил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, топливо в крыму, дизельное топливо, министерство топлива и энергетики рк, владимир воронкин