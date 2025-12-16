https://crimea.ria.ru/20251216/kogda-v-krymu-zhdat-pik-zabolevaemosti-orvi-1151709271.html

Когда в Крыму ждать пик заболеваемости ОРВИ

Активность циркуляции вирусов гриппа нарастает, уверенный подъем заболеваемости в Крыму уже наблюдается, а пика следует ждать ориентировочно во второй половине... РИА Новости Крым, 16.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Активность циркуляции вирусов гриппа нарастает, уверенный подъем заболеваемости в Крыму уже наблюдается, а пика следует ждать ориентировочно во второй половине января – начале февраля. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора (РПН) по РК и Севастополю Виктория Гудзь.По словам специалиста, на сегодняшний день в целом эпидобстановку в Республике Крым и Севастополе можно назвать характерной для этого времени года.При этом, если в прошлогоднем эпидемическом сезоне подъем заболеваемости ОРВИ, в том числе гриппом, начался в Крыму в марте, то в нынешнем году, исходя из полученных данных, пика следует ждать раньше, добавила она."Мы уже сейчас наблюдаем плавное вхождение в эпидемический подъем, и, по всей видимости (пик будет – ред.), со второй половины января – в феврале", – уточнила Гудзь.Она подчеркнула, что любой грипп – тяжелое заболевание, поэтому при первых признаках респираторной инфекции следует обратиться к врачу.Гудзь отметила, что так называемый гонконгский грипп циркулирует, как и все остальные, не являясь каким-то новым и неизвестным, соответственно, и опасность представляет такую же."Гонконгский грипп был выявлен еще в 1968 году, тогда он вызвал пандемию в мире. И с тех пор этот штамм продолжает циркулировать в человеческой популяции, поэтому ему дали название "гонконгский грипп". На сегодняшний день это обычный штамм сезонного гриппа, входящий в состав противогриппозных вакцин, которыми иммунизировалось население перед эпидемическим сезоном", – рассказала эксперт.По ее словам, по итогам вакцинальной компании, которая была завершена к декабрю, всего в двух субъектах – Республике Крым и Севастополе – привили от гриппа 1 миллион 600 тысяч жителей полуострова. "Процент от совокупного населения составил 68,3", – уточнила Гудзь.Тем не менее количество заболевших растет, а с ним и число закрытых классов в школах и групп в детских садах, хотя пока полностью закрытых учреждений на территории республики в связи с заболеваемостью ОРВИ не наблюдалось, сказала специалист эпиднадзора. "Пока это частичная приостановка в зависимости от эпидситуации по каждому учебному учреждению, по каждому классу", – сказала представитель РПН.Она напомнила, что, согласно санитарному законодательству, приостановка очного очередного процесса в классе осуществляется, если именно по причине заболевания ОРВИ отсутствует 20% и более учеников от общего числа. Если же такая доля заболевших есть в школе, то учебный процесс в целом останавливается до нормализации ситуации.Накануне в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю сообщали, что за неделю число заболевших ОРВИ за неделю в обоих регионах выросло на 11,1 % и достигло 8 812 человек, так что инфекция "закрыла" на карантин 46 классов в Крыму и две школы полностью в Севастополе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России фиксируются тяжелые формы гриппаЗащищает ли вакцинация от разных штаммов гриппаЭксперт рассказал о противопоказаниях к вакцинации от гриппа

