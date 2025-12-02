Защищает ли вакцинация от разных штаммов гриппа
Состав вакцин от гриппа меняют в зависимости от штаммов - эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Одним из самых частых заблуждений является мнение о том, что вакцина не спасает от гриппа, поскольку вирус ежегодно мутирует. Болезнетворные микроорганизмы действительно изменяются, однако состав вакцины также меняют в зависимости от штамма гриппа. Об этом РИА Новости Крым рассказал лавный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Владимир Мещеряков.
"Из года в год видовая циркуляция вирусов гриппа меняется. Это отслеживается Всемирной организацией здравоохранения в зависимости от регионов. И тогда эксперты ВОЗ рекомендуют состав вакцины на следующий год. Зачастую, это трех- или четырехкомпонентные вакцины. При этом в любую вакцину включается две частицы – вирус гриппа А и одна или две частицы гриппа Б, чтобы максимально перекрыть циркулирующие во время эпидемиологического сезона видовые частицы вирусов", –рассказал собеседник.
Эксперт отметил, что в этом году состав вакцин не менялся. Зачастую во время эпидемиологического сезона циркулируют одновременно вирусы гриппа А и Б. Течение гриппа B обычно менее агрессивное по сравнению с первым штаммом. Однако чем больше вирусных частиц проникло в организм и чем интенсивнее он начал размножаться, тем ярче будут клинические проявления, добавил специалист.
Как сообщалось ранее, заболеваемость респираторными инфекциями на полуострове обусловлена преимущественно циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии.
В ведомстве напоминают также, что в регионе завершается вакцинальная кампания населения против гриппа. Всего иммунизированы 1 миллион 487 тысяч 182 человека, в том числе 354 тысячи 417 детей, добавили в пресс-службе.
