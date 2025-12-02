https://crimea.ria.ru/20251202/zaschischaet-li-vaktsinatsiya-ot-raznykh-shtammov-grippa-1151362035.html

Защищает ли вакцинация от разных штаммов гриппа

Одним из самых частых заблуждений является мнение о том, что вакцина не спасает от гриппа, поскольку вирус ежегодно мутирует. Болезнетворные микроорганизмы... РИА Новости Крым, 02.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Одним из самых частых заблуждений является мнение о том, что вакцина не спасает от гриппа, поскольку вирус ежегодно мутирует. Болезнетворные микроорганизмы действительно изменяются, однако состав вакцины также меняют в зависимости от штамма гриппа. Об этом РИА Новости Крым рассказал лавный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Владимир Мещеряков.Эксперт отметил, что в этом году состав вакцин не менялся. Зачастую во время эпидемиологического сезона циркулируют одновременно вирусы гриппа А и Б. Течение гриппа B обычно менее агрессивное по сравнению с первым штаммом. Однако чем больше вирусных частиц проникло в организм и чем интенсивнее он начал размножаться, тем ярче будут клинические проявления, добавил специалист.Как сообщалось ранее, заболеваемость респираторными инфекциями на полуострове обусловлена преимущественно циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии.В ведомстве напоминают также, что в регионе завершается вакцинальная кампания населения против гриппа. Всего иммунизированы 1 миллион 487 тысяч 182 человека, в том числе 354 тысячи 417 детей, добавили в пресс-службе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Роспотребнадзор опроверг фейки о новом необычном вирусеВ России выросло число заболевших гриппом и ОРВИВпервые в истории человек умер от птичьего гриппа H5N5

