Защищает ли вакцинация от разных штаммов гриппа - РИА Новости Крым, 02.12.2025
Защищает ли вакцинация от разных штаммов гриппа
Защищает ли вакцинация от разных штаммов гриппа - РИА Новости Крым, 02.12.2025
Защищает ли вакцинация от разных штаммов гриппа
Одним из самых частых заблуждений является мнение о том, что вакцина не спасает от гриппа, поскольку вирус ежегодно мутирует. Болезнетворные микроорганизмы... РИА Новости Крым, 02.12.2025
2025-12-02T20:28
2025-12-02T20:28
грипп
владимир мещеряков
здоровье
здравоохранение в россии
вакцинация
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/17/1149649832_0:111:3247:1937_1920x0_80_0_0_9229a2980c6a9ecab669afe034f1c7e0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Одним из самых частых заблуждений является мнение о том, что вакцина не спасает от гриппа, поскольку вирус ежегодно мутирует. Болезнетворные микроорганизмы действительно изменяются, однако состав вакцины также меняют в зависимости от штамма гриппа. Об этом РИА Новости Крым рассказал лавный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Владимир Мещеряков.Эксперт отметил, что в этом году состав вакцин не менялся. Зачастую во время эпидемиологического сезона циркулируют одновременно вирусы гриппа А и Б. Течение гриппа B обычно менее агрессивное по сравнению с первым штаммом. Однако чем больше вирусных частиц проникло в организм и чем интенсивнее он начал размножаться, тем ярче будут клинические проявления, добавил специалист.Как сообщалось ранее, заболеваемость респираторными инфекциями на полуострове обусловлена преимущественно циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии.В ведомстве напоминают также, что в регионе завершается вакцинальная кампания населения против гриппа. Всего иммунизированы 1 миллион 487 тысяч 182 человека, в том числе 354 тысячи 417 детей, добавили в пресс-службе.
грипп, владимир мещеряков, здоровье, здравоохранение в россии, вакцинация
Защищает ли вакцинация от разных штаммов гриппа

Состав вакцин от гриппа меняют в зависимости от штаммов - эксперт

20:28 02.12.2025
 
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкЦентр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи
Центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Одним из самых частых заблуждений является мнение о том, что вакцина не спасает от гриппа, поскольку вирус ежегодно мутирует. Болезнетворные микроорганизмы действительно изменяются, однако состав вакцины также меняют в зависимости от штамма гриппа. Об этом РИА Новости Крым рассказал лавный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Владимир Мещеряков.

"Из года в год видовая циркуляция вирусов гриппа меняется. Это отслеживается Всемирной организацией здравоохранения в зависимости от регионов. И тогда эксперты ВОЗ рекомендуют состав вакцины на следующий год. Зачастую, это трех- или четырехкомпонентные вакцины. При этом в любую вакцину включается две частицы – вирус гриппа А и одна или две частицы гриппа Б, чтобы максимально перекрыть циркулирующие во время эпидемиологического сезона видовые частицы вирусов", –рассказал собеседник.

Эксперт отметил, что в этом году состав вакцин не менялся. Зачастую во время эпидемиологического сезона циркулируют одновременно вирусы гриппа А и Б. Течение гриппа B обычно менее агрессивное по сравнению с первым штаммом. Однако чем больше вирусных частиц проникло в организм и чем интенсивнее он начал размножаться, тем ярче будут клинические проявления, добавил специалист.
Как сообщалось ранее, заболеваемость респираторными инфекциями на полуострове обусловлена преимущественно циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии.
В ведомстве напоминают также, что в регионе завершается вакцинальная кампания населения против гриппа. Всего иммунизированы 1 миллион 487 тысяч 182 человека, в том числе 354 тысячи 417 детей, добавили в пресс-службе.
ГриппВладимир МещеряковЗдоровьеЗдравоохранение в РоссииВакцинация
 
