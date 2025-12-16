https://crimea.ria.ru/20251216/vozle-aeroporta-belbek-v-sevastopole-vvedut-reversivnoe-dvizhenie-1151713025.html
Возле аэропорта Бельбек в Севастополе введут реверсивное движение
На подъезде к севастопольскому поселку Кача на несколько дней введут реверсивное движение. Об этом сообщили в правительстве города. РИА Новости Крым, 16.12.2025
2025-12-16T17:01
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/10/1151713123_477:267:1846:1037_1920x0_80_0_0_447cfb4196e45c909aba6d815b43691d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. На подъезде к севастопольскому поселку Кача на несколько дней введут реверсивное движение. Об этом сообщили в правительстве города.В правительстве уточнили, что работы будут проводить поочередно на каждой из полос и попросили водителей учитывать эту информацию.Согласно схеме, ограничения вводятся на подъезде к Каче со стороны аэропорта Бельбек.
