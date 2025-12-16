Рейтинг@Mail.ru
Возле аэропорта Бельбек в Севастополе введут реверсивное движение
Возле аэропорта Бельбек в Севастополе введут реверсивное движение
Возле аэропорта Бельбек в Севастополе введут реверсивное движение - РИА Новости Крым, 16.12.2025
Возле аэропорта Бельбек в Севастополе введут реверсивное движение
На подъезде к севастопольскому поселку Кача на несколько дней введут реверсивное движение. Об этом сообщили в правительстве города. РИА Новости Крым, 16.12.2025
2025-12-16T17:01
2025-12-16T17:01
севастополь
новости севастополя
ограничение движения
транспорт
крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/10/1151713123_477:267:1846:1037_1920x0_80_0_0_447cfb4196e45c909aba6d815b43691d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. На подъезде к севастопольскому поселку Кача на несколько дней введут реверсивное движение. Об этом сообщили в правительстве города.В правительстве уточнили, что работы будут проводить поочередно на каждой из полос и попросили водителей учитывать эту информацию.Согласно схеме, ограничения вводятся на подъезде к Каче со стороны аэропорта Бельбек.
севастополь
крым
севастополь, новости севастополя, ограничение движения, транспорт, крым
Возле аэропорта Бельбек в Севастополе введут реверсивное движение

Возле аэропорта Бельбек в Севастополе на три дня введут реверсивное движение

17:01 16.12.2025
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкДорожный знак "реверсивная полоса"
Дорожный знак реверсивная полоса - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. На подъезде к севастопольскому поселку Кача на несколько дней введут реверсивное движение. Об этом сообщили в правительстве города.
"На подъезде к Каче введут реверсивное движение. Ограничение будет действовать 18, 19 и 20 декабря для ремонта на комплексе весогабаритного контроля", - говорится в сообщении.
В правительстве уточнили, что работы будут проводить поочередно на каждой из полос и попросили водителей учитывать эту информацию.
© Правительство СевастополяНа подъезде к Каче введут реверсивное движение
На подъезде к Каче введут реверсивное движение
© Правительство Севастополя
На подъезде к Каче введут реверсивное движение
Согласно схеме, ограничения вводятся на подъезде к Каче со стороны аэропорта Бельбек.
СевастопольНовости СевастополяОграничение движенияТранспортКрым
 
