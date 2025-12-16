На Кубани усилят безопасность в школах после трагедии в Подмосковье
После трагедии в Подмосковье в школах Кубани примут дополнительные меры безопасности
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Школы Краснодарского края получили предписание усилить меры безопасности после трагедии в Подмосковье. Об этом сообщили в оперштабе региона.
"В школах Краснодарского края примут дополнительные меры безопасности после трагедии в подмосковном Одинцово. Руководители муниципальных образований уже получили соответствующие письма министерства образования и науки региона", – сказано в сообщении.
В оперштабе уточнили, что в учреждениях образования необходимо организовать постоянный контроль за качеством работы охранников и провести внеплановые инструктажи с разъяснением порядка действий при угрозе совершения террористического акта (нападения на обучающихся и сотрудников образовательной организации).
Также необходимо обеспечить соблюдение пропускного режима, в том числе исключить бесконтрольное пребывание на объектах посторонних лиц и транспортных средств.
"Кроме того, предписано усилить контроль за поддержанием в исправном состоянии инженерно-технических средств и систем охраны, оснащением объектов бесперебойной и устойчивой связью", – добавили в сообщении.
ЧП в одинцовском поселке Горки-2 произошло утром во вторник. По данным Следкома и МВД, 15-летний ученик школы распылил газовый баллончик в лицо охраннику и затем ударил его ножом. Также нападавший нанес ножевое ранение 10-летниему четверокласснику, от которого ребенок скончался. Официальной информации о других пострадавших до этого не поступало. Возбуждено уголовное дело. Нападавшего задержали. Расследование на контроле прокуратуры.
