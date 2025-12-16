Рейтинг@Mail.ru
На Кубани усилят безопасность в школах после трагедии в Подмосковье - РИА Новости Крым, 16.12.2025
На Кубани усилят безопасность в школах после трагедии в Подмосковье
На Кубани усилят безопасность в школах после трагедии в Подмосковье - РИА Новости Крым, 16.12.2025
На Кубани усилят безопасность в школах после трагедии в Подмосковье
Школы Краснодарского края получили предписание усилить меры безопасности после трагедии в Подмосковье. Об этом сообщили в оперштабе региона. РИА Новости Крым, 16.12.2025
2025-12-16T18:28
2025-12-16T18:28
краснодарский край
новости
дети
школа
безопасность
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/0c/1121117372_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_347be2f3408f7dc884399c79e59c6a34.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Школы Краснодарского края получили предписание усилить меры безопасности после трагедии в Подмосковье. Об этом сообщили в оперштабе региона.В оперштабе уточнили, что в учреждениях образования необходимо организовать постоянный контроль за качеством работы охранников и провести внеплановые инструктажи с разъяснением порядка действий при угрозе совершения террористического акта (нападения на обучающихся и сотрудников образовательной организации).Также необходимо обеспечить соблюдение пропускного режима, в том числе исключить бесконтрольное пребывание на объектах посторонних лиц и транспортных средств.ЧП в одинцовском поселке Горки-2 произошло утром во вторник. По данным Следкома и МВД, 15-летний ученик школы распылил газовый баллончик в лицо охраннику и затем ударил его ножом. Также нападавший нанес ножевое ранение 10-летниему четверокласснику, от которого ребенок скончался. Официальной информации о других пострадавших до этого не поступало. Возбуждено уголовное дело. Нападавшего задержали. Расследование на контроле прокуратуры.
краснодарский край
Новости
краснодарский край, новости, дети, школа, безопасность
На Кубани усилят безопасность в школах после трагедии в Подмосковье

После трагедии в Подмосковье в школах Кубани примут дополнительные меры безопасности

18:28 16.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТурникет
Турникет - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Школы Краснодарского края получили предписание усилить меры безопасности после трагедии в Подмосковье. Об этом сообщили в оперштабе региона.
"В школах Краснодарского края примут дополнительные меры безопасности после трагедии в подмосковном Одинцово. Руководители муниципальных образований уже получили соответствующие письма министерства образования и науки региона", – сказано в сообщении.
В оперштабе уточнили, что в учреждениях образования необходимо организовать постоянный контроль за качеством работы охранников и провести внеплановые инструктажи с разъяснением порядка действий при угрозе совершения террористического акта (нападения на обучающихся и сотрудников образовательной организации).
Также необходимо обеспечить соблюдение пропускного режима, в том числе исключить бесконтрольное пребывание на объектах посторонних лиц и транспортных средств.
"Кроме того, предписано усилить контроль за поддержанием в исправном состоянии инженерно-технических средств и систем охраны, оснащением объектов бесперебойной и устойчивой связью", – добавили в сообщении.
ЧП в одинцовском поселке Горки-2 произошло утром во вторник. По данным Следкома и МВД, 15-летний ученик школы распылил газовый баллончик в лицо охраннику и затем ударил его ножом. Также нападавший нанес ножевое ранение 10-летниему четверокласснику, от которого ребенок скончался. Официальной информации о других пострадавших до этого не поступало. Возбуждено уголовное дело. Нападавшего задержали. Расследование на контроле прокуратуры.
