На Кубани усилят безопасность в школах после трагедии в Подмосковье

Школы Краснодарского края получили предписание усилить меры безопасности после трагедии в Подмосковье.

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Школы Краснодарского края получили предписание усилить меры безопасности после трагедии в Подмосковье. Об этом сообщили в оперштабе региона.В оперштабе уточнили, что в учреждениях образования необходимо организовать постоянный контроль за качеством работы охранников и провести внеплановые инструктажи с разъяснением порядка действий при угрозе совершения террористического акта (нападения на обучающихся и сотрудников образовательной организации).Также необходимо обеспечить соблюдение пропускного режима, в том числе исключить бесконтрольное пребывание на объектах посторонних лиц и транспортных средств.ЧП в одинцовском поселке Горки-2 произошло утром во вторник. По данным Следкома и МВД, 15-летний ученик школы распылил газовый баллончик в лицо охраннику и затем ударил его ножом. Также нападавший нанес ножевое ранение 10-летниему четверокласснику, от которого ребенок скончался. Официальной информации о других пострадавших до этого не поступало. Возбуждено уголовное дело. Нападавшего задержали. Расследование на контроле прокуратуры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жизнь на "до" и "после": семь лет со дня трагедии в керченском политехеНападение на учеников в школе Краснодара: подробности от СК и прокуратурыВ московской школе ученик 10 класса напал на учителя

