В Севастополе закрыли рейд

В Севастополе закрыли рейд

Катера и паром в Севастопольской бухте приостановили работу. Об этом сообщили в профильном департаменте города. РИА Новости Крым, 18.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Катера и паром в Севастопольской бухте приостановили работу. Об этом сообщили в профильном департаменте города.Причины остановки движения не называются. При этом работа морского транспорта зависит от погодных условий. Останавливают катера и в целях безопасности.Для пассажиров на пл. Нахимова и пл. Захарова организуют дополнительные автобусы для работы на компенсационном маршруте.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

