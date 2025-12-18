Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251218/v-sevastopole-zakryli-reyd-1151782514.html
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 18.12.2025
В Севастополе закрыли рейд
Катера и паром в Севастопольской бухте приостановили работу. Об этом сообщили в профильном департаменте города. РИА Новости Крым, 18.12.2025
2025-12-18T13:35
2025-12-18T13:36
морской транспорт
севастополь
новости севастополя
паромы и катера в севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/15/1150334295_0:42:1754:1029_1920x0_80_0_0_e544f6f1f8311b1aed1b8836bd1eae31.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Катера и паром в Севастопольской бухте приостановили работу. Об этом сообщили в профильном департаменте города.Причины остановки движения не называются. При этом работа морского транспорта зависит от погодных условий. Останавливают катера и в целях безопасности.Для пассажиров на пл. Нахимова и пл. Захарова организуют дополнительные автобусы для работы на компенсационном маршруте.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/15/1150334295_12:0:1665:1240_1920x0_80_0_0_8b2e6d279f854be676ecb3d9a7bb8c19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
морской транспорт, севастополь, новости севастополя, паромы и катера в севастополе
В Севастополе закрыли рейд

В Севастополе временно закрыли рейд

13:35 18.12.2025 (обновлено: 13:36 18.12.2025)
 
© РИА Новости КрымРейд в Севастополе закрыт
Рейд в Севастополе закрыт - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Катера и паром в Севастопольской бухте приостановили работу. Об этом сообщили в профильном департаменте города.
"Уважаемые пассажиры! Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - говорится в сообщении.
Причины остановки движения не называются. При этом работа морского транспорта зависит от погодных условий. Останавливают катера и в целях безопасности.
Для пассажиров на пл. Нахимова и пл. Захарова организуют дополнительные автобусы для работы на компенсационном маршруте.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Морской транспортСевастопольНовости СевастополяПаромы и катера в Севастополе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:37В Ялте водитель обналичил карту доверчивого шефа на 100 тысяч и сбежал
14:28Из Крыма на столы россиян поставляют тысячи тонн огурцов
14:23В Севастополе открыли рейд после 45-минутной остановки
14:03Новости СВО: армия России выдавливает противника из Донбасса
13:38Подозреваемый в нападении в школе в Одинцово арестован
13:35В Севастополе закрыли рейд
13:25Зеленский сделал заявление о Донбассе
13:15МИД РФ призвал Трампа не допустить роковой ошибки в отношении Венесуэлы
13:05На Керченском полуострове будет громко – саперы подорвут боеприпасы
13:03На пожаре в Севастополе спасли даму с собачкой
12:56Крымчанин сядет на три года за экстремистские посты в соцсетях
12:41Крым в 2025 году собрал рекордные 272 млрд рублей налогов
12:29В Крыму администрация заплатит ребенку 20 тысяч рублей после укуса собаки
12:18Не сбавлять темп: в Крыму за год построили миллион "квадратов" жилья
12:13Маргарита Симоньян стала почетным гражданином Краснодара
12:07ВСУ ударили по Херсонской области: один человек погиб и шестеро ранены
11:59Половина Украины готова признать суверенитет России над занятыми землями
11:50Удары по Украине сегодня: в трех областях наступил блэкаут
11:41ВСУ атаковали дронами гуманитарный центр в Запорожье
11:33Крупный российский бизнес динамично заходит в Крым
Лента новостейМолния