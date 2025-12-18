https://crimea.ria.ru/20251218/v-sevastopole-zakryli-reyd-1151782514.html
В Севастополе закрыли рейд
Катера и паром в Севастопольской бухте приостановили работу. Об этом сообщили в профильном департаменте города. РИА Новости Крым, 18.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Катера и паром в Севастопольской бухте приостановили работу. Об этом сообщили в профильном департаменте города.Причины остановки движения не называются. При этом работа морского транспорта зависит от погодных условий. Останавливают катера и в целях безопасности.Для пассажиров на пл. Нахимова и пл. Захарова организуют дополнительные автобусы для работы на компенсационном маршруте.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
13:35 18.12.2025 (обновлено: 13:36 18.12.2025)