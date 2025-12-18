Рейтинг@Mail.ru
Первый семейный МФЦ открыли в Севастополе - РИА Новости Крым, 18.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251218/pervyy-semeynyy-mfts-otkryli-v-sevastopole-1151791208.html
Первый семейный МФЦ открыли в Севастополе
Первый семейный МФЦ открыли в Севастополе - РИА Новости Крым, 18.12.2025
Первый семейный МФЦ открыли в Севастополе
Первый семейный многофункциональный центр (МФЦ) открыли в Севастополе на улице Дзигунского, 19. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 18.12.2025
2025-12-18T16:03
2025-12-18T16:03
севастополь
михаил развожаев
мфц
мфц крыма
новости крыма
крым
общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Первый семейный многофункциональный центр (МФЦ) открыли в Севастополе на улице Дзигунского, 19. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Семейный МФЦ работает на базе Центра социальной помощи семье и детям на улице Дзигунского, 19. Развожаев отметил, что семейный МФЦ – это центр, куда семья может обратиться с любой проблемой, любой задачей, и получить услуги в режиме "одного окна". Это существенно сокращает временные затраты заявителей и упрощает процедуру получения соцподдержки.К специалистам можно обратиться по вопросам воспитания, обучения и развития детей, организации реабилитации или социальной адаптации ребенка. Также по вопросам поиска работы и получения психологической поддержки.В семейном МФЦ несколько секторов – первичного приема, где специалисты обрабатывают обращения жителей и объясняют, как получить социальные услуги. Экстренной психологической помощи, а также сектор оказания услуг и социального сопровождения, уточнил губернатор.И уточнил, что в центре для малышей оборудовали игровую зону, создали комфортные условия для маломобильных посетителей. Также организовали обучение специалистов.В начале декабря сообщалось, что более 100 молодых многодетных севастопольских семей получили единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей в этом году. Право на единовременную выплату предоставляется одному из родителей, при рождении с 1 января 2025 года третьего или последующих детей. Возраст каждого из супругов либо единственного родителя на дату подачи заявления не должен превышать 35 лет.
севастополь
крым
Первый семейный МФЦ открыли в Севастополе

В Севастополе открылся первый многофункциональный семейный центр

16:03 18.12.2025
 
Первый семейный МФЦ открыли в Севастополе
Первый семейный МФЦ открыли в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Первый семейный многофункциональный центр (МФЦ) открыли в Севастополе на улице Дзигунского, 19. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Открыли в Севастополе первый семейный МФЦ, куда жители города могут обращаться за помощью по "домашним" вопросам", – сказано в сообщении.
Семейный МФЦ работает на базе Центра социальной помощи семье и детям на улице Дзигунского, 19. Развожаев отметил, что семейный МФЦ – это центр, куда семья может обратиться с любой проблемой, любой задачей, и получить услуги в режиме "одного окна". Это существенно сокращает временные затраты заявителей и упрощает процедуру получения соцподдержки.
К специалистам можно обратиться по вопросам воспитания, обучения и развития детей, организации реабилитации или социальной адаптации ребенка. Также по вопросам поиска работы и получения психологической поддержки.
В семейном МФЦ несколько секторов – первичного приема, где специалисты обрабатывают обращения жителей и объясняют, как получить социальные услуги. Экстренной психологической помощи, а также сектор оказания услуг и социального сопровождения, уточнил губернатор.
"Мы отремонтировали и полностью оснастили помещения, в том числе с привлечением гранта, предоставленного нашему департаменту труда и соцзащиты фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации", – добавил руководитель.
И уточнил, что в центре для малышей оборудовали игровую зону, создали комфортные условия для маломобильных посетителей. Также организовали обучение специалистов.
В начале декабря сообщалось, что более 100 молодых многодетных севастопольских семей получили единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей в этом году. Право на единовременную выплату предоставляется одному из родителей, при рождении с 1 января 2025 года третьего или последующих детей. Возраст каждого из супругов либо единственного родителя на дату подачи заявления не должен превышать 35 лет.
