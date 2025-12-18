https://crimea.ria.ru/20251218/pervyy-semeynyy-mfts-otkryli-v-sevastopole-1151791208.html

Первый семейный МФЦ открыли в Севастополе

Первый семейный многофункциональный центр (МФЦ) открыли в Севастополе на улице Дзигунского, 19. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Первый семейный многофункциональный центр (МФЦ) открыли в Севастополе на улице Дзигунского, 19. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Семейный МФЦ работает на базе Центра социальной помощи семье и детям на улице Дзигунского, 19. Развожаев отметил, что семейный МФЦ – это центр, куда семья может обратиться с любой проблемой, любой задачей, и получить услуги в режиме "одного окна". Это существенно сокращает временные затраты заявителей и упрощает процедуру получения соцподдержки.К специалистам можно обратиться по вопросам воспитания, обучения и развития детей, организации реабилитации или социальной адаптации ребенка. Также по вопросам поиска работы и получения психологической поддержки.В семейном МФЦ несколько секторов – первичного приема, где специалисты обрабатывают обращения жителей и объясняют, как получить социальные услуги. Экстренной психологической помощи, а также сектор оказания услуг и социального сопровождения, уточнил губернатор.И уточнил, что в центре для малышей оборудовали игровую зону, создали комфортные условия для маломобильных посетителей. Также организовали обучение специалистов.В начале декабря сообщалось, что более 100 молодых многодетных севастопольских семей получили единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей в этом году. Право на единовременную выплату предоставляется одному из родителей, при рождении с 1 января 2025 года третьего или последующих детей. Возраст каждого из супругов либо единственного родителя на дату подачи заявления не должен превышать 35 лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Услуги без паспорта: в МФЦ появятся сервисы самообслуживанияВ Севастополе молодым родителям будут помогать социальные няниВ Севастополе молодым ученым будут платить стипендию 50 тысяч в месяц

