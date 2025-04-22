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В Севастополе молодым родителям будут помогать социальные няни
В Севастополе молодым родителям будут помогать социальные няни - РИА Новости Крым, 22.04.2025
В Севастополе молодым родителям будут помогать социальные няни
В Севастополе запустили новый проект "Социальная няня", направленный на поддержку молодых родителей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развозжаев. РИА Новости Крым, 22.04.2025
2025-04-22T11:28
2025-04-22T11:28
2025-04-22T11:28
семья
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
нацпроекты в севастополе
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе запустили новый проект "Социальная няня", направленный на поддержку молодых родителей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развозжаев.По его словам, это еще одна инициатива в рамках региональной программы по повышению рождаемости и федерального проекта "Многодетная семья", который в свою очередь входит в национальный проект "Семья"."Проект "Семья" включает бесплатный подготовительный этап ЭКО по медицинским показаниям, создание пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных и ряд единовременных выплат", – уточнил Развозжаев.Социальные няни будут предоставлять услугу кратковременного присмотра и ухода за детьми, что особенно важно для людей, совмещающих родительство с учебой или работой.Молодые семьи смогут воспользоваться сервисом два раза в неделю, продолжительность одного сеанса – до трех часов. Проект ориентирован на молодые семьи, где родители не старше 35 лет, а возраст детей не превышает 3-х лет. Развозжаев уверен, что социальные няни будут особенно полезны в многодетных и малоимущих семьях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Многодетные семьи смогут бесплатно посещать музеи по всей РоссииЛьготникам Севастополя упростили оплату проездаКрым получит почти 3 млрд рублей на нацпроект "Семья"
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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семья, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, нацпроекты в севастополе, общество, дети
В Севастополе молодым родителям будут помогать социальные няни
В Севастополе стартует проект "Социальная няня" в поддержку молодых семей
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе запустили новый проект "Социальная няня", направленный на поддержку молодых родителей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развозжаев.
По его словам, это еще одна инициатива в рамках региональной программы по повышению рождаемости и федерального проекта "Многодетная семья", который в свою очередь входит в национальный проект "Семья".
"Проект "Семья" включает бесплатный подготовительный этап ЭКО по медицинским показаниям, создание пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных и ряд единовременных выплат", – уточнил Развозжаев.
Социальные няни будут предоставлять услугу кратковременного присмотра и ухода за детьми, что особенно важно для людей, совмещающих родительство с учебой или работой.
"Сотрудники севастопольского Центра социальной помощи семье и детям, у которых есть необходимые компетенции, смогут посидеть с ребенком, поиграть с ним в развивающие игры, помочь с гигиеническими процедурами — дома или на площадках центра. Это бесплатно", – рассказывает губернатор Севастополя.
Молодые семьи смогут воспользоваться сервисом два раза в неделю, продолжительность одного сеанса – до трех часов. Проект ориентирован на молодые семьи, где родители не старше 35 лет, а возраст детей не превышает 3-х лет. Развозжаев уверен, что социальные няни будут особенно полезны в многодетных и малоимущих семьях.
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