https://crimea.ria.ru/20250422/v-sevastopole-molodym-roditelyam-budut-pomogat-sotsialnye-nyani-1145859516.html

В Севастополе молодым родителям будут помогать социальные няни

В Севастополе молодым родителям будут помогать социальные няни - РИА Новости Крым, 22.04.2025

В Севастополе молодым родителям будут помогать социальные няни

В Севастополе запустили новый проект "Социальная няня", направленный на поддержку молодых родителей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развозжаев. РИА Новости Крым, 22.04.2025

2025-04-22T11:28

2025-04-22T11:28

2025-04-22T11:28

семья

севастополь

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе запустили новый проект "Социальная няня", направленный на поддержку молодых родителей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развозжаев.По его словам, это еще одна инициатива в рамках региональной программы по повышению рождаемости и федерального проекта "Многодетная семья", который в свою очередь входит в национальный проект "Семья"."Проект "Семья" включает бесплатный подготовительный этап ЭКО по медицинским показаниям, создание пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных и ряд единовременных выплат", – уточнил Развозжаев.Социальные няни будут предоставлять услугу кратковременного присмотра и ухода за детьми, что особенно важно для людей, совмещающих родительство с учебой или работой.Молодые семьи смогут воспользоваться сервисом два раза в неделю, продолжительность одного сеанса – до трех часов. Проект ориентирован на молодые семьи, где родители не старше 35 лет, а возраст детей не превышает 3-х лет. Развозжаев уверен, что социальные няни будут особенно полезны в многодетных и малоимущих семьях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Многодетные семьи смогут бесплатно посещать музеи по всей РоссииЛьготникам Севастополя упростили оплату проездаКрым получит почти 3 млрд рублей на нацпроект "Семья"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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