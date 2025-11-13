Рейтинг@Mail.ru
Услуги без паспорта: в МФЦ появятся сервисы самообслуживания - РИА Новости Крым, 13.11.2025
Услуги без паспорта: в МФЦ появятся сервисы самообслуживания
Услуги без паспорта: в МФЦ появятся сервисы самообслуживания - РИА Новости Крым, 13.11.2025
Услуги без паспорта: в МФЦ появятся сервисы самообслуживания
В многофункциональных центрах (МФЦ) появятся сервисы самообслуживания, с помощью которых можно будет получать услуги на основе биометрии без предъявления... РИА Новости Крым, 13.11.2025
2025-11-13T14:33
2025-11-13T14:23
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В многофункциональных центрах (МФЦ) появятся сервисы самообслуживания, с помощью которых можно будет получать услуги на основе биометрии без предъявления паспорта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко.Уточняется, что первые стойки самообслуживания планируется установить в ближайшие месяцы в Липецкой области. Сервис позволяет подтвердить личность заявителя по биометрии, а встроенный ИИ-ассистент помогает оформить услугу. Итоговый документ или справку можно скачать по QR-коду или получить в бумажном виде.Чтобы воспользоваться сервисом, нужно зарегистрировать подтвержденную биометрию. Это можно сделать в отделениях уполномоченных банков или дома — с помощью сервиса выездной регистрации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Услуги без паспорта: в МФЦ появятся сервисы самообслуживания

В МФЦ откроют сервисы самообслуживания для получения услуг без паспорта по биометрии

14:33 13.11.2025
 
МФЦ на ул. Мате Залка на карантине
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В многофункциональных центрах (МФЦ) появятся сервисы самообслуживания, с помощью которых можно будет получать услуги на основе биометрии без предъявления паспорта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко.
"В МФЦ можно будет получить услуги без обращения к специалисту и предъявления паспорта — благодаря специальным стойкам самообслуживания, оснащенным цифровым ассистентом и интегрированным с государственной Единой биометрической системой", – говорится в сообщении.
Уточняется, что первые стойки самообслуживания планируется установить в ближайшие месяцы в Липецкой области. Сервис позволяет подтвердить личность заявителя по биометрии, а встроенный ИИ-ассистент помогает оформить услугу. Итоговый документ или справку можно скачать по QR-коду или получить в бумажном виде.
Чтобы воспользоваться сервисом, нужно зарегистрировать подтвержденную биометрию. Это можно сделать в отделениях уполномоченных банков или дома — с помощью сервиса выездной регистрации.
