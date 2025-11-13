https://crimea.ria.ru/20251113/uslugi-bez-pasporta-v-mfts-poyavyatsya-servisy-samoobsluzhivaniya-1150873636.html

Услуги без паспорта: в МФЦ появятся сервисы самообслуживания

Услуги без паспорта: в МФЦ появятся сервисы самообслуживания - РИА Новости Крым, 13.11.2025

Услуги без паспорта: в МФЦ появятся сервисы самообслуживания

В многофункциональных центрах (МФЦ) появятся сервисы самообслуживания, с помощью которых можно будет получать услуги на основе биометрии без предъявления... РИА Новости Крым, 13.11.2025

2025-11-13T14:33

2025-11-13T14:33

2025-11-13T14:23

мфц

новости

россия

биометрические данные

товары и услуги

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111810/10/1118101016_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b902c7cd74cdf56c8100b4c160fd507c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В многофункциональных центрах (МФЦ) появятся сервисы самообслуживания, с помощью которых можно будет получать услуги на основе биометрии без предъявления паспорта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко.Уточняется, что первые стойки самообслуживания планируется установить в ближайшие месяцы в Липецкой области. Сервис позволяет подтвердить личность заявителя по биометрии, а встроенный ИИ-ассистент помогает оформить услугу. Итоговый документ или справку можно скачать по QR-коду или получить в бумажном виде.Чтобы воспользоваться сервисом, нужно зарегистрировать подтвержденную биометрию. Это можно сделать в отделениях уполномоченных банков или дома — с помощью сервиса выездной регистрации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мфц, новости, россия, биометрические данные, товары и услуги