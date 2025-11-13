https://crimea.ria.ru/20251113/uslugi-bez-pasporta-v-mfts-poyavyatsya-servisy-samoobsluzhivaniya-1150873636.html
Услуги без паспорта: в МФЦ появятся сервисы самообслуживания
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В многофункциональных центрах (МФЦ) появятся сервисы самообслуживания, с помощью которых можно будет получать услуги на основе биометрии без предъявления паспорта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко.
"В МФЦ можно будет получить услуги без обращения к специалисту и предъявления паспорта — благодаря специальным стойкам самообслуживания, оснащенным цифровым ассистентом и интегрированным с государственной Единой биометрической системой", – говорится в сообщении.
Уточняется, что первые стойки самообслуживания планируется установить в ближайшие месяцы в Липецкой области. Сервис позволяет подтвердить личность заявителя по биометрии, а встроенный ИИ-ассистент помогает оформить услугу. Итоговый документ или справку можно скачать по QR-коду или получить в бумажном виде.
Чтобы воспользоваться сервисом, нужно зарегистрировать подтвержденную биометрию. Это можно сделать в отделениях уполномоченных банков или дома — с помощью сервиса выездной регистрации.
