https://crimea.ria.ru/20250421/v-sevastopole-molodym-uchenym-budut-platit-stipendiyu-50-tysyach-v-mesyats-1145845526.html

В Севастополе молодым ученым будут платить стипендию 50 тысяч в месяц

В Севастополе молодым ученым будут платить стипендию 50 тысяч в месяц - РИА Новости Крым, 21.04.2025

В Севастополе молодым ученым будут платить стипендию 50 тысяч в месяц

На заседании правительства Севастополя предложили ввести новую стипендию для молодых ученых в размере 50 тысяч рублей ежемесячно. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 21.04.2025

2025-04-21T19:56

2025-04-21T19:56

2025-04-21T19:56

михаил развожаев

новости севастополя

севастополь

господдержка

стипендия

наука и технологии

правительство севастополя

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. На заседании правительства Севастополя предложили ввести новую стипендию для молодых ученых в размере 50 тысяч рублей ежемесячно. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Губернатор уверен, такая мера поддержки будет стимулировать молодых ученых и аспирантов в осуществлении перспективных научных исследований и разработок по приоритетным направлениям социально-экономического развития города.После принятия закона Законодательным Собранием будет разработан порядок отбора стипендиатов совместно с научными учреждениями города.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Проект из Севастополя стал победителем премии "Цифровизация во благо"В Севастополе земские работники культуры получат по 1 миллиону рублейБольше двух миллиардов рублей выделили Крыму на ремонт объектов культуры

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, новости севастополя, севастополь, господдержка, стипендия, наука и технологии, правительство севастополя, общество