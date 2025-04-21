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В Севастополе молодым ученым будут платить стипендию 50 тысяч в месяц - РИА Новости Крым, 21.04.2025
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В Севастополе молодым ученым будут платить стипендию 50 тысяч в месяц
В Севастополе молодым ученым будут платить стипендию 50 тысяч в месяц - РИА Новости Крым, 21.04.2025
В Севастополе молодым ученым будут платить стипендию 50 тысяч в месяц
На заседании правительства Севастополя предложили ввести новую стипендию для молодых ученых в размере 50 тысяч рублей ежемесячно. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 21.04.2025
2025-04-21T19:56
2025-04-21T19:56
михаил развожаев
новости севастополя
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господдержка
стипендия
наука и технологии
правительство севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. На заседании правительства Севастополя предложили ввести новую стипендию для молодых ученых в размере 50 тысяч рублей ежемесячно. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Губернатор уверен, такая мера поддержки будет стимулировать молодых ученых и аспирантов в осуществлении перспективных научных исследований и разработок по приоритетным направлениям социально-экономического развития города.После принятия закона Законодательным Собранием будет разработан порядок отбора стипендиатов совместно с научными учреждениями города.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Проект из Севастополя стал победителем премии "Цифровизация во благо"В Севастополе земские работники культуры получат по 1 миллиону рублейБольше двух миллиардов рублей выделили Крыму на ремонт объектов культуры
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РИА Новости Крым
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михаил развожаев, новости севастополя, севастополь, господдержка, стипендия, наука и технологии, правительство севастополя, общество
В Севастополе молодым ученым будут платить стипендию 50 тысяч в месяц

В Севастополе молодым ученым будут платить стипендию 50 тысяч в месяц – Развожаев

19:56 21.04.2025
 
© РФПИ и Центр имени Гамалеи / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории
Сотрудник лаборатории
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. На заседании правительства Севастополя предложили ввести новую стипендию для молодых ученых в размере 50 тысяч рублей ежемесячно. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Подготовлен законопроект, который вносит изменения в закон города Севастополя о наградах. Законопроект предусматривает учреждение стипендии для 30 молодых ученых и аспирантов в размере 50 тысяч рублей ежемесячно", – сказано в сообщении.

Губернатор уверен, такая мера поддержки будет стимулировать молодых ученых и аспирантов в осуществлении перспективных научных исследований и разработок по приоритетным направлениям социально-экономического развития города.
После принятия закона Законодательным Собранием будет разработан порядок отбора стипендиатов совместно с научными учреждениями города.
"Выплаты стипендий планируем начать с 1 сентября 2025 года. Президент России Владимир Владимирович Путин объявил с 2022 по 2031 год в России Десятилетие науки и технологий для привлечения молодежи в науку и вовлечения исследователей в решение важных государственных задач", – отметил Развожаев.
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Михаил РазвожаевНовости СевастополяСевастопольГосподдержкаСтипендияНаука и технологииПравительство СевастополяОбщество
 
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