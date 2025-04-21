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В Севастополе молодым ученым будут платить стипендию 50 тысяч в месяц
В Севастополе молодым ученым будут платить стипендию 50 тысяч в месяц - РИА Новости Крым, 21.04.2025
В Севастополе молодым ученым будут платить стипендию 50 тысяч в месяц
На заседании правительства Севастополя предложили ввести новую стипендию для молодых ученых в размере 50 тысяч рублей ежемесячно. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 21.04.2025
2025-04-21T19:56
2025-04-21T19:56
2025-04-21T19:56
михаил развожаев
новости севастополя
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господдержка
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наука и технологии
правительство севастополя
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. На заседании правительства Севастополя предложили ввести новую стипендию для молодых ученых в размере 50 тысяч рублей ежемесячно. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Губернатор уверен, такая мера поддержки будет стимулировать молодых ученых и аспирантов в осуществлении перспективных научных исследований и разработок по приоритетным направлениям социально-экономического развития города.После принятия закона Законодательным Собранием будет разработан порядок отбора стипендиатов совместно с научными учреждениями города.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Проект из Севастополя стал победителем премии "Цифровизация во благо"В Севастополе земские работники культуры получат по 1 миллиону рублейБольше двух миллиардов рублей выделили Крыму на ремонт объектов культуры
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РИА Новости Крым
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михаил развожаев, новости севастополя, севастополь, господдержка, стипендия, наука и технологии, правительство севастополя, общество
В Севастополе молодым ученым будут платить стипендию 50 тысяч в месяц
В Севастополе молодым ученым будут платить стипендию 50 тысяч в месяц – Развожаев