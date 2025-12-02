https://crimea.ria.ru/20251202/v-sevastopole-bolee-100-mnogodetnykh-semey-poluchili-po-300-tysyach-rubley-1151352811.html

В Севастополе более 100 многодетных семей получили по 300 тысяч рублей

В Севастополе более 100 многодетных семей получили по 300 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 02.12.2025

В Севастополе более 100 многодетных семей получили по 300 тысяч рублей

Более 100 молодых многодетных севастопольских семей получили единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей в этом году. Об этом проинформировал во вторник... РИА Новости Крым, 02.12.2025

2025-12-02T16:35

2025-12-02T16:35

2025-12-02T16:35

крым

севастополь

новости крыма

новости севастополя

михаил развожаев

соцзащита

господдержка

многодетная семья

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/16/1148133225_0:9:1890:1072_1920x0_80_0_0_bf9ab295d2687ad8c4eb7eb16471a147.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Более 100 молодых многодетных севастопольских семей получили единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей в этом году. Об этом проинформировал во вторник губернатор города Михаил Развожаев.Он напомнил, что право на единовременную выплату предоставляется одному из родителей, при рождении с 1 января 2025 года третьего или последующих детей. Возраст каждого из супругов либо единственного родителя на дату подачи заявления не должен превышать 35 лет. Подать заявление на выплату можно через отделение МФЦ или управление адресной соцподдержки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе молодым родителям будут помогать социальные няниВ Севастополе молодым ученым будут платить стипендию 50 тысяч в месяцВ Крыму растет рождаемость – как еще повысить демографию

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, севастополь, новости крыма, новости севастополя, михаил развожаев, соцзащита, господдержка, многодетная семья