В Севастополе более 100 многодетных семей получили по 300 тысяч рублей
В Севастополе более 100 многодетных семей получили по 300 тысяч рублей
В Севастополе более 100 многодетных семей получили по 300 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 02.12.2025
В Севастополе более 100 многодетных семей получили по 300 тысяч рублей
Более 100 молодых многодетных севастопольских семей получили единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей в этом году. Об этом проинформировал во вторник... РИА Новости Крым, 02.12.2025
2025-12-02T16:35
2025-12-02T16:35
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Более 100 молодых многодетных севастопольских семей получили единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей в этом году. Об этом проинформировал во вторник губернатор города Михаил Развожаев.Он напомнил, что право на единовременную выплату предоставляется одному из родителей, при рождении с 1 января 2025 года третьего или последующих детей. Возраст каждого из супругов либо единственного родителя на дату подачи заявления не должен превышать 35 лет. Подать заявление на выплату можно через отделение МФЦ или управление адресной соцподдержки.
Новости
В Севастополе более 100 многодетных семей получили по 300 тысяч рублей

В Севастополе более 100 молодых многодетных семей получили по 300 тысяч рублей – власти

16:35 02.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Более 100 молодых многодетных севастопольских семей получили единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей в этом году. Об этом проинформировал во вторник губернатор города Михаил Развожаев.

"С начала года поддержку получила 121 семья на 123 детей. Напомню, эту меру поддержки мы реализуем в рамках федерального проекта "Многодетная семья" национального проекта "Семья", который стартовал в этом году. ", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что право на единовременную выплату предоставляется одному из родителей, при рождении с 1 января 2025 года третьего или последующих детей. Возраст каждого из супругов либо единственного родителя на дату подачи заявления не должен превышать 35 лет.
Подать заявление на выплату можно через отделение МФЦ или управление адресной соцподдержки.
