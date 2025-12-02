https://crimea.ria.ru/20251202/v-sevastopole-bolee-100-mnogodetnykh-semey-poluchili-po-300-tysyach-rubley-1151352811.html
В Севастополе более 100 многодетных семей получили по 300 тысяч рублей
В Севастополе более 100 многодетных семей получили по 300 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 02.12.2025
В Севастополе более 100 многодетных семей получили по 300 тысяч рублей
Более 100 молодых многодетных севастопольских семей получили единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей в этом году. Об этом проинформировал во вторник... РИА Новости Крым, 02.12.2025
2025-12-02T16:35
2025-12-02T16:35
2025-12-02T16:35
крым
севастополь
новости крыма
новости севастополя
михаил развожаев
соцзащита
господдержка
многодетная семья
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/16/1148133225_0:9:1890:1072_1920x0_80_0_0_bf9ab295d2687ad8c4eb7eb16471a147.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Более 100 молодых многодетных севастопольских семей получили единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей в этом году. Об этом проинформировал во вторник губернатор города Михаил Развожаев.Он напомнил, что право на единовременную выплату предоставляется одному из родителей, при рождении с 1 января 2025 года третьего или последующих детей. Возраст каждого из супругов либо единственного родителя на дату подачи заявления не должен превышать 35 лет. Подать заявление на выплату можно через отделение МФЦ или управление адресной соцподдержки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе молодым родителям будут помогать социальные няниВ Севастополе молодым ученым будут платить стипендию 50 тысяч в месяцВ Крыму растет рождаемость – как еще повысить демографию
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/16/1148133225_225:0:1665:1080_1920x0_80_0_0_81b7b1e69fc155647200168789175aa9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, севастополь, новости крыма, новости севастополя, михаил развожаев, соцзащита, господдержка, многодетная семья
В Севастополе более 100 многодетных семей получили по 300 тысяч рублей
В Севастополе более 100 молодых многодетных семей получили по 300 тысяч рублей – власти