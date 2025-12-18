https://crimea.ria.ru/20251218/v-krymu-sobrali-svyshe-milliona-rubley-v-podderzhku-khospisa-1151794903.html

В Крыму собрали свыше миллиона рублей в поддержку хосписа

Более одного миллиона рублей собрали на благотворительном вечере в поддержку подопечных Крымского детского хосписа, сообщает пресс-служба организации. РИА Новости Крым, 18.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Более одного миллиона рублей собрали на благотворительном вечере в поддержку подопечных Крымского детского хосписа, сообщает пресс-служба организации."Средства в размере 1 млн 35 тысяч рублей собрали на новогоднем литературно-музыкальном вечере "Путь любви", который прошел в Симферополе. Вырученные средства будут направлены на оказание помощи тяжелобольным крымским детям и их семьям", - говорится в сообщении.Как сообщает пресс-служба хосписа, в мероприятии участвовали музыканты, актеры, поэты, меценаты, врачи. На вечере звучали произведения классиков, чьи жизнь и творчество неразрывно связаны с Крымом – Александра Пушкина, Максимилиана Волошина, Марины Цветаевой, Александра Грина, Антона Чехова. Также прошел благотворительный аукцион, на который художники со всех уголков страны передали свои полотна."Все — от любви: и музыка, и поэзия, и помощь, и меценатство. Крым — это земля любви, вдохновения и милосердия. Здесь творили художники, поэты, музыканты, мыслители. Их творчество рождалось из любви — к людям, к жизни, к морю, к свету. Путь любви — это путь, который проходили они. И это путь, который проходим мы сегодня, чтобы подарить свет тем детям, которым любовь особенно нужна", - отметила гендиректор Крымского детского хосписа Анна Рыжкова.Ранее сообщалось, что Крымский детский хоспис вошел в число лучших российских благотворительных организаций. По итогам конкурса "Точка отсчета-2025" хоспису присвоен "Золотой стандарт".Крымский детский хоспис уже более пяти лет оказывает комплексную паллиативную помощь тяжелобольным детям и их семьям в Республике Крым.В 2022 году хоспис совместно с Республиканской детской клинической больницей открыл первое в Республике Крым паллиативное отделение медицинской помощи детям с выездной патронажной бригадой врачей. Команда хосписа также реализует проекты "Добромобиль", "Доброняня", "Вместо мамы", "Волшебники взрослые", "ПРОродителей", поддерживает обучение медицинского персонала и специалистов в области детской паллиативной помощи и строит первый в России детский хоспис на берегу Черного моря.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не больно и не страшно: паллиативный статус детей в КрымуСколько в Крыму детей с паллиативным статусом"Руки дрожат, но делаю": истории семей с паллиативными детьми в Крыму

