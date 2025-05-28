https://crimea.ria.ru/20250528/skolko-v-krymu-detey-s-palliativnym-statusom-1146781626.html

Сколько в Крыму детей с паллиативным статусом

Сколько в Крыму детей с паллиативным статусом - РИА Новости Крым, 28.05.2025

Сколько в Крыму детей с паллиативным статусом

Сейчас в паллиативной помощи нуждаются 185 маленьких жителей Крыма. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сказала завотделением паллиативной медицинской... РИА Новости Крым, 28.05.2025

2025-05-28T16:31

2025-05-28T16:31

2025-05-28T16:43

новости крыма

паллиативная помощь в крыму

крым

республиканская детская клиническая больница (рдкб)

дети

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Сейчас в паллиативной помощи нуждаются 185 маленьких жителей Крыма. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сказала завотделением паллиативной медицинской помощи детям Республиканской детской клинической больницы Ольга Мещерякова.По словам Мещеряковой, "дружба" детской больницы, государственной организации с некоммерческой организацией – Крымским детским хосписом – это уникальный случай, без которого нельзя было бы семьи, в которых есть паллиативные дети, охватить заботой и всесторонней помощью."Выездная бригада специалистов паллиативного отделения медпомощи детям Республиканской детской клинической больницы за три года совершила 1248 выездов на дом. В том числе к 35 детям, оставшимся без родительской опеки. Они точно так же находятся под наблюдением нашего отделения и нашей выездной службы", – сказала Мещерякова.Врач отметила, что только благодаря сотрудничеству с Крымским детским хосписом в отделении появилась должность врача-реаниматолога, анестезиолога, который практически ежемесячно посещает семьи, контролирует, как родители справляются дома с детьми и необходимо ли менять параметры вентиляционной поддержки.Кроме паллиативного отделения, команда хосписа реализует еще семь проектов помощи: "Добромобиль", "Доброняня", "Вместо мамы", "Часы заботы", "ПРОродителей", поддерживает обучение медицинского персонала и специалистов в области детского паллиатива и строит первый в России детский хоспис на берегу Черного моря.По информации пресс-службы хосписа, за пять лет работы помощь получили 235 детей: 196 семей с детьми, нуждающимися в паллиативной медицинской помощи, и 29 детей-сирот.За прошлый год Крымский детский хоспис оказал паллиативную помощь 175 тяжелобольным детям, на эти цели организация собрала 27 миллионов рублей.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дополнительные выходные для родителей детей с инвалидностью: как получитьНе больно и не страшно: паллиативный статус детей в Крыму"Руки дрожат, но делаю": истории семей с паллиативными детьми в Крыму

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, паллиативная помощь в крыму, крым, республиканская детская клиническая больница (рдкб), дети