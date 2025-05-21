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Дополнительные выходные для родителей детей с инвалидностью: как получить

Дополнительные выходные для родителей детей с инвалидностью: как получить - РИА Новости Крым, 21.05.2025

Дополнительные выходные для родителей детей с инвалидностью: как получить

В Крыму с начала года оплатили 4825 дополнительных выходных дней работающим родителям, опекунам и попечителям, которые воспитывают детей с инвалидностью. Об... РИА Новости Крым, 21.05.2025

2025-05-21T09:11

2025-05-21T09:11

2025-05-21T09:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. В Крыму с начала года оплатили 4825 дополнительных выходных дней работающим родителям, опекунам и попечителям, которые воспитывают детей с инвалидностью. Об этом сообщает Отделение Социального фонда России (СФР) по Республике Крым.Работающим родителям, а также опекунам или попечителям, воспитывающим детей с инвалидностью, положено четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, уточнили в организации.Родители детей с инвалидностью могут "накапливать" дополнительные выходные дни и использовать их до 24-х подряд. Например, семья может в течение полугода брать по четыре дня ежемесячно, а за шесть месяцев накопить дни отдыха, чтобы использовать их разом для поездки с ребенком в санаторий или прохождения курса реабилитации.Взять дополнительные выходные дни по уходу за ребенком с инвалидностью может один из работающих родителей независимо от того, трудоустроен другой родитель или нет.Накопленные дополнительные дни семья может использовать один раз в году. Денежная компенсация за неиспользуемые дни выплате не подлежит и не может быть предоставлена авансом, уточнили в крымском отделении СФР.Заявление на дополнительные выходные дни подается в отдел кадров по месту работы. Оплата дней осуществляется работодателем из собственных средств, затем эту сумму компенсирует Отделение СФР по Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Детский хоспис в Крыму – что сделано за год работы с паллиативными детьмиБез заявлений и хлопот: крымские семьи получают маткапитал онлайнНалог для тунеядцев хотят ввести в РФ: автор идеи рассказал об инициативе

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, общество, инвалидность, дети, трудоустройство, отделение социального фонда россии по республике крым, соцзащита