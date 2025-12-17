https://crimea.ria.ru/20251217/belousov-otsenil-effektivnost-pvo-rossii-pri-otrazhenii-atak-kieva-1151745857.html
Белоусов оценил эффективность ПВО России при отражении атак Киева
Белоусов оценил эффективность ПВО России при отражении атак Киева - РИА Новости Крым, 17.12.2025
Белоусов оценил эффективность ПВО России при отражении атак Киева
Эффективность системы противовоздушной обороны РФ при отражении атак украинских войск составляет в среднем 97%. Об этом заявил министр обороны России Андрей... РИА Новости Крым, 17.12.2025
2025-12-17T14:58
2025-12-17T14:58
2025-12-17T14:58
пво
атаки всу
вооруженные силы россии
андрей белоусов
министерство обороны рф
коллегия минобороны рф
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1b/1149018229_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_49d084904cca93cd968139107523efa6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Эффективность системы противовоздушной обороны РФ при отражении атак украинских войск составляет в среднем 97%. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии ведомства.Белоусов отдельно указал на существенное повышение роли региональных штабов в обеспечении комплексной защиты территории от беспилотников."Стоит отметить положительный опыт создания системы противовоздушной обороны вокруг Москвы. Его необходимо применить в более широком масштабе в рамках единой системы ПВО, в соответствии с недавним поручением президента Российской Федерации", - подчеркнул глава Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1b/1149018229_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_09f3779737e5ecb64abef635f75420ad.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пво, атаки всу, вооруженные силы россии, андрей белоусов, министерство обороны рф, коллегия минобороны рф, новости сво
Белоусов оценил эффективность ПВО России при отражении атак Киева
Эффективность российской ПВО при отражении атак ВСУ составляет 97% - Белоусов
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Эффективность системы противовоздушной обороны РФ при отражении атак украинских войск составляет в среднем 97%. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии ведомства.
"В начале года противник в среднем задействовал 1500 дальних БПЛА в месяц, а начиная с мая их число постепенно возросло до 3 700. Эффективность нашей ПВО при отражении атак ВСУ составляет в среднем 97%", - сказал министр.
Белоусов отдельно указал на существенное повышение роли региональных штабов в обеспечении комплексной защиты территории от беспилотников.
"Стоит отметить положительный опыт создания системы противовоздушной обороны вокруг Москвы. Его необходимо применить в более широком масштабе в рамках единой системы ПВО, в соответствии с недавним поручением президента Российской Федерации", - подчеркнул глава Минобороны РФ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.