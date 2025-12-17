https://crimea.ria.ru/20251217/belousov-otsenil-effektivnost-pvo-rossii-pri-otrazhenii-atak-kieva-1151745857.html

Белоусов оценил эффективность ПВО России при отражении атак Киева

Белоусов оценил эффективность ПВО России при отражении атак Киева - РИА Новости Крым, 17.12.2025

Белоусов оценил эффективность ПВО России при отражении атак Киева

Эффективность системы противовоздушной обороны РФ при отражении атак украинских войск составляет в среднем 97%. Об этом заявил министр обороны России Андрей... РИА Новости Крым, 17.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Эффективность системы противовоздушной обороны РФ при отражении атак украинских войск составляет в среднем 97%. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии ведомства.Белоусов отдельно указал на существенное повышение роли региональных штабов в обеспечении комплексной защиты территории от беспилотников."Стоит отметить положительный опыт создания системы противовоздушной обороны вокруг Москвы. Его необходимо применить в более широком масштабе в рамках единой системы ПВО, в соответствии с недавним поручением президента Российской Федерации", - подчеркнул глава Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

