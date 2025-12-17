Рейтинг@Mail.ru
Белоусов оценил эффективность ПВО России при отражении атак Киева - РИА Новости Крым, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251217/belousov-otsenil-effektivnost-pvo-rossii-pri-otrazhenii-atak-kieva-1151745857.html
Белоусов оценил эффективность ПВО России при отражении атак Киева
Белоусов оценил эффективность ПВО России при отражении атак Киева - РИА Новости Крым, 17.12.2025
Белоусов оценил эффективность ПВО России при отражении атак Киева
Эффективность системы противовоздушной обороны РФ при отражении атак украинских войск составляет в среднем 97%. Об этом заявил министр обороны России Андрей... РИА Новости Крым, 17.12.2025
2025-12-17T14:58
2025-12-17T14:58
пво
атаки всу
вооруженные силы россии
андрей белоусов
министерство обороны рф
коллегия минобороны рф
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1b/1149018229_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_49d084904cca93cd968139107523efa6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Эффективность системы противовоздушной обороны РФ при отражении атак украинских войск составляет в среднем 97%. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии ведомства.Белоусов отдельно указал на существенное повышение роли региональных штабов в обеспечении комплексной защиты территории от беспилотников."Стоит отметить положительный опыт создания системы противовоздушной обороны вокруг Москвы. Его необходимо применить в более широком масштабе в рамках единой системы ПВО, в соответствии с недавним поручением президента Российской Федерации", - подчеркнул глава Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1b/1149018229_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_09f3779737e5ecb64abef635f75420ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пво, атаки всу, вооруженные силы россии, андрей белоусов, министерство обороны рф, коллегия минобороны рф, новости сво
Белоусов оценил эффективность ПВО России при отражении атак Киева

Эффективность российской ПВО при отражении атак ВСУ составляет 97% - Белоусов

14:58 17.12.2025
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваРабота ПВО в Крыму
Работа ПВО в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Эффективность системы противовоздушной обороны РФ при отражении атак украинских войск составляет в среднем 97%. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии ведомства.
"В начале года противник в среднем задействовал 1500 дальних БПЛА в месяц, а начиная с мая их число постепенно возросло до 3 700. Эффективность нашей ПВО при отражении атак ВСУ составляет в среднем 97%", - сказал министр.
Белоусов отдельно указал на существенное повышение роли региональных штабов в обеспечении комплексной защиты территории от беспилотников.
"Стоит отметить положительный опыт создания системы противовоздушной обороны вокруг Москвы. Его необходимо применить в более широком масштабе в рамках единой системы ПВО, в соответствии с недавним поручением президента Российской Федерации", - подчеркнул глава Минобороны РФ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПВОАтаки ВСУВооруженные силы РоссииАндрей БелоусовМинистерство обороны РФКоллегия Минобороны РФНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:05Армия России двукратно превосходит ВСУ по применению дронов – Минобороны
14:58Белоусов оценил эффективность ПВО России при отражении атак Киева
14:52Более 400 тысяч человек в этом году подписали контракт с Минобороны
14:49Путин отметил участие военных КНДР в разминировании Курской области
14:44Крупнейшее поражение ВСУ: итоги наступления ключевых группировок России
14:25НАТО готовит свои войска к противостоянию с РФ к 2030-м годам – Белоусов
14:24Путин назвал бредом угрозу "нападения" России на Европу
14:19Будем работать: Путин сделал заявление о "Буревестнике" и "Посейдоне"
14:18Чудовищные цифры: Украина потеряла почти 500 тысяч военных
14:11Ядерные силы играют основную роль в сохранении баланса в мире - Путин
14:05Цели безусловно будут достигнуты: Путин сделал важное заявление об СВО
13:59"Орешник" будет поставлен на боевое дежурство до конца года – Путин
13:54Армия России освободила более 300 населенных пунктов за год – Путин
13:51Заявление Лукашенко о Крыме очень значимо именно сейчас – мнение
13:40В Севастополе завершили благоустройство набережной в Андреевке
13:31В Крыму создадут интернет-платформу для подачи заявок на детский отдых
13:26Вейпы и сигареты больше не будут продавать на остановках
13:14Армия РФ зачищает населенные пункты Донбасса от украинских боевиков
13:10В Феодосии семье с ребенком-инвалидом не выдают жилье
13:01В Крыму Счетная палата выявила бюджетные нарушения на 6 млрд рублей
Лента новостейМолния