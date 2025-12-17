https://crimea.ria.ru/20251217/yadernye-sily-igrayut-osnovnuyu-rol-v-sokhranenii-balansa-v-mire---putin-1151740287.html

Ядерные силы играют основную роль в сохранении баланса в мире - Путин

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Стратегические ядерные силы будут играть основную роль в сохранении баланса в мире. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны.Среди ключевых направлений госпрограммы модернизации вооруженных сил президент назвал систему противовоздушной и противоракетной обороны, средства управления радиоэлектронной борьбы и беспилотные комплексы во всех средах.Отдельно президент указал на важность оснащения орбитальной группировки аппаратов нового поколения, чтобы повысить качество обеспечения российских войск разведданными.

