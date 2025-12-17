Рейтинг@Mail.ru
Ядерные силы играют основную роль в сохранении баланса в мире - Путин - РИА Новости Крым, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251217/yadernye-sily-igrayut-osnovnuyu-rol-v-sokhranenii-balansa-v-mire---putin-1151740287.html
Ядерные силы играют основную роль в сохранении баланса в мире - Путин
Ядерные силы играют основную роль в сохранении баланса в мире - Путин - РИА Новости Крым, 17.12.2025
Ядерные силы играют основную роль в сохранении баланса в мире - Путин
Стратегические ядерные силы будут играть основную роль в сохранении баланса в мире. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на расширенном... РИА Новости Крым, 17.12.2025
2025-12-17T14:11
2025-12-17T14:57
владимир путин (политик)
министерство обороны рф
коллегия минобороны рф
вооруженные силы россии
ядерное сдерживание
армия и флот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/19/1142103135_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_304bb52526bdfa6e049eb67733edfdd0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Стратегические ядерные силы будут играть основную роль в сохранении баланса в мире. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны.Среди ключевых направлений госпрограммы модернизации вооруженных сил президент назвал систему противовоздушной и противоракетной обороны, средства управления радиоэлектронной борьбы и беспилотные комплексы во всех средах.Отдельно президент указал на важность оснащения орбитальной группировки аппаратов нового поколения, чтобы повысить качество обеспечения российских войск разведданными.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Буревестник" и "Посейдон" будут доработаныЦели безусловно будут достигнуты: Путин сделал важное заявление об СВО "Орешник" будет поставлен на боевое дежурство до конца года – Путин
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/19/1142103135_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7bc454e7932a11ac2403e9bb92995e5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), министерство обороны рф, коллегия минобороны рф, вооруженные силы россии, ядерное сдерживание, армия и флот
Ядерные силы играют основную роль в сохранении баланса в мире - Путин

Путин: стратегические ядерные силы будут играть основную роль в сохранении баланса в мире

14:11 17.12.2025 (обновлено: 14:57 17.12.2025)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкТренировки стратегических сил сдерживания РФ
Тренировки стратегических сил сдерживания РФ
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Стратегические ядерные силы будут играть основную роль в сохранении баланса в мире. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны.
Среди ключевых направлений госпрограммы модернизации вооруженных сил президент назвал систему противовоздушной и противоракетной обороны, средства управления радиоэлектронной борьбы и беспилотные комплексы во всех средах.

"И, конечно, приоритетом для нас является совершенствование стратегических ядерных сил. Как и прежде, они будут играть основную роль в сдерживании агрессора и сохранении баланса сил в мире", - сказал Путин.

Отдельно президент указал на важность оснащения орбитальной группировки аппаратов нового поколения, чтобы повысить качество обеспечения российских войск разведданными.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Буревестник" и "Посейдон" будут доработаны
Цели безусловно будут достигнуты: Путин сделал важное заявление об СВО
"Орешник" будет поставлен на боевое дежурство до конца года – Путин
 
Владимир Путин (политик)Министерство обороны РФКоллегия Минобороны РФВооруженные силы РоссииЯдерное сдерживаниеАрмия и флот
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:15"Орешник" и предупреждение Украине: главные заявления Путина об СВО
15:05Армия России двукратно превосходит ВСУ по применению дронов – Минобороны
14:58Белоусов оценил эффективность ПВО России при отражении атак Киева
14:52Более 400 тысяч человек в этом году подписали контракт с Минобороны
14:49Путин отметил участие военных КНДР в разминировании Курской области
14:44Крупнейшее поражение ВСУ: итоги наступления ключевых группировок России
14:25НАТО готовит свои войска к противостоянию с РФ к 2030-м годам – Белоусов
14:24Путин назвал бредом угрозу "нападения" России на Европу
14:19Будем работать: Путин сделал заявление о "Буревестнике" и "Посейдоне"
14:18Чудовищные цифры: Украина потеряла почти 500 тысяч военных
14:11Ядерные силы играют основную роль в сохранении баланса в мире - Путин
14:05Цели безусловно будут достигнуты: Путин сделал важное заявление об СВО
13:59"Орешник" будет поставлен на боевое дежурство до конца года – Путин
13:54Армия России освободила более 300 населенных пунктов за год – Путин
13:51Заявление Лукашенко о Крыме очень значимо именно сейчас – мнение
13:40В Севастополе завершили благоустройство набережной в Андреевке
13:31В Крыму создадут интернет-платформу для подачи заявок на детский отдых
13:26Вейпы и сигареты больше не будут продавать на остановках
13:14Армия РФ зачищает населенные пункты Донбасса от украинских боевиков
13:10В Феодосии семье с ребенком-инвалидом не выдают жилье
Лента новостейМолния