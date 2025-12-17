https://crimea.ria.ru/20251217/yadernye-sily-igrayut-osnovnuyu-rol-v-sokhranenii-balansa-v-mire---putin-1151740287.html
Ядерные силы играют основную роль в сохранении баланса в мире - Путин
2025-12-17T14:11
2025-12-17T14:11
2025-12-17T14:57
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Стратегические ядерные силы будут играть основную роль в сохранении баланса в мире. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны.Среди ключевых направлений госпрограммы модернизации вооруженных сил президент назвал систему противовоздушной и противоракетной обороны, средства управления радиоэлектронной борьбы и беспилотные комплексы во всех средах.Отдельно президент указал на важность оснащения орбитальной группировки аппаратов нового поколения, чтобы повысить качество обеспечения российских войск разведданными.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Буревестник" и "Посейдон" будут доработаныЦели безусловно будут достигнуты: Путин сделал важное заявление об СВО "Орешник" будет поставлен на боевое дежурство до конца года – Путин
14:11 17.12.2025 (обновлено: 14:57 17.12.2025)