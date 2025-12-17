Рейтинг@Mail.ru
Крупнейшее поражение ВСУ: итоги наступления ключевых группировок России - РИА Новости Крым, 17.12.2025
Крупнейшее поражение ВСУ: итоги наступления ключевых группировок России
Крупнейшее поражение ВСУ: итоги наступления ключевых группировок России - РИА Новости Крым, 17.12.2025
Крупнейшее поражение ВСУ: итоги наступления ключевых группировок России
Освобождение Красноармейска и Димитрова в ДНР станет крупнейшим поражением украинской армии за год. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе... РИА Новости Крым, 17.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Освобождение Красноармейска и Димитрова в ДНР станет крупнейшим поражением украинской армии за год. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны.По его словам, Вооруженные силы России в течение года уверенно удерживают стратегическую инициативу, ведутся активные наступательные действия практически на всех направлениях."За год освобождено свыше 300 населенных пунктов, более 6000 квадратных километров территории. Это на треть превышает прошлогодние показатели. Причем темпы продвижения группировок войск "Восток", "Центр" и "Запад" по сравнению с 2024 годом выросли в полтора-два раза. За этими цифрами стоит качественный результат", – отметил министр.Группировка "Север" освободила крупный приграничный город Волчанск и создает зону безопасности в Харьковской и Сумской областях, что, по словам Белоусова, снизило угрозы вторжения и позволило начать разминирование: очищено более 150 тысяч гектаров, уничтожено около 3 млн взрывоопасных предметов, начато восстановление инфраструктуры.Группировка "Запад" заняла стратегически важный город Купянск, через который проходили пути снабжения ВСУ. Министр рассказал, что продолжается ликвидация окруженной группировки восточнее Купянска, а также взятие под контроль Красного Лимана, освобождение которого открывает путь для блокирования Славянска.Группировка "Центр" взяла под контроль Красноармейск, продолжается уничтожение подразделений ВСУ в Димитрове. Под контроль перешло свыше 400 квадратных километров территории, освобождено 24 населенных пункта. Продолжается освобождение Гуляйполя и развитие наступления в Запорожской области. Войска удерживают Днепровскую островную зону.В целом, по словам Белоусова, потенциал ВСУ снижен на треть: утрачено свыше 103 тысяч образцов вооружения и техники, практически 500 тысяч военнослужащих, возможности ВПК снижены практически в два раза. Выведены из строя больше 70% ТЭЦ и свыше 37% ГЭС.
донецкая народная республика (днр)
Крупнейшее поражение ВСУ: итоги наступления ключевых группировок России

Освобождение Красноармейска и Димитрова станет крупнейшим поражением ВСУ – Белоусов

14:44 17.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Освобождение Красноармейска и Димитрова в ДНР станет крупнейшим поражением украинской армии за год. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны.
По его словам, Вооруженные силы России в течение года уверенно удерживают стратегическую инициативу, ведутся активные наступательные действия практически на всех направлениях.
"За год освобождено свыше 300 населенных пунктов, более 6000 квадратных километров территории. Это на треть превышает прошлогодние показатели. Причем темпы продвижения группировок войск "Восток", "Центр" и "Запад" по сравнению с 2024 годом выросли в полтора-два раза. За этими цифрами стоит качественный результат", – отметил министр.
Группировка "Север" освободила крупный приграничный город Волчанск и создает зону безопасности в Харьковской и Сумской областях, что, по словам Белоусова, снизило угрозы вторжения и позволило начать разминирование: очищено более 150 тысяч гектаров, уничтожено около 3 млн взрывоопасных предметов, начато восстановление инфраструктуры.
Группировка "Запад" заняла стратегически важный город Купянск, через который проходили пути снабжения ВСУ. Министр рассказал, что продолжается ликвидация окруженной группировки восточнее Купянска, а также взятие под контроль Красного Лимана, освобождение которого открывает путь для блокирования Славянска.

"Южная" группировка войск в ходе наступательных действий заняла мощные районы противника – Часов Яр и Курахово. В настоящее время ведутся бои за город Константиновка. Он является ключом к последнему оплоту киевского режима на Донбассе – Дружковско-Краматорско-Славянской агломерации. Захват этого рубежа позволит завершить освобождение ДНР в короткие сроки", – подчеркнул глава ведомства.

Группировка "Центр" взяла под контроль Красноармейск, продолжается уничтожение подразделений ВСУ в Димитрове. Под контроль перешло свыше 400 квадратных километров территории, освобождено 24 населенных пункта. Продолжается освобождение Гуляйполя и развитие наступления в Запорожской области. Войска удерживают Днепровскую островную зону.
В целом, по словам Белоусова, потенциал ВСУ снижен на треть: утрачено свыше 103 тысяч образцов вооружения и техники, практически 500 тысяч военнослужащих, возможности ВПК снижены практически в два раза. Выведены из строя больше 70% ТЭЦ и свыше 37% ГЭС.
