В Севастополе одобрили строительство 300-метрового автотоннеля
В Севастополе одобрили строительство 300-метрового автотоннеля - РИА Новости Крым, 17.12.2025
В Севастополе одобрили строительство 300-метрового автотоннеля
В Севастополе на участке между улицами Очаковцев и Пожарова построят тоннель и проведут реконструкцию автомобильной дороги. Свое положительное заключение на... РИА Новости Крым, 17.12.2025
2025-12-17T17:38
2025-12-17T17:38
2025-12-17T17:40
севастополь
новости севастополя
главгосэкспертиза
ремонт и строительство дорог
транспорт
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе на участке между улицами Очаковцев и Пожарова построят тоннель и проведут реконструкцию автомобильной дороги. Свое положительное заключение на работы выдала Главгосэкспертиза России, сообщили в ведомстве.Протяженность автодорожного городского тоннеля, включая рамповые участки, составит более 300 метров. Также пройдет реконструкция нескольких участков дороги длиной более 1 километра. В зону реконструкции попадают улицы Пожарова, Стрелецкий спуск, Карантинная, Генерала Петрова, Нефедова, Очаковцев.Тоннель соединит западный и восточный районы севера Ленинского округа, минуя концентрацию транспортных потоков на площади Восставших в Севастополе, отметили в публикации.Специалисты уточнили, что он будет проходить под существующей застройкой, это обусловлено ее плотностью в городе. Примыкающие к тоннелю участки автомобильных дорог доведут до нормативных значений в ходе реконструкции и капремонта.Кроме того, на Западном портале тоннеля предусмотрено устройство припортальной площадки, с размещением на ней диспетчерского пункта. Также проект реконструкции предполагает переустройство всех инженерных коммуникаций в границах производства работ.Ранее сообщалось, что запуск рабочего движения на севастопольской улице Адмирала Октябрьского в связи с ремонтом подпорных стен перенесли на лето 2026 года. Это связано с работой крупногабаритной техники в стесненных условиях, "мокрых" процессов монолитный работ, а также специфических условий выполнения строительно-монтажных работ вблизи расположенных жилых домов и городской больницы, что не позволяет вести работы в ночное время суток.
севастополь
севастополь, новости севастополя, главгосэкспертиза, ремонт и строительство дорог, транспорт
В Севастополе одобрили строительство 300-метрового автотоннеля
Строительство 300-метрового автотоннеля в Севастополе одобрили в Госглавэкспертизе
17:38 17.12.2025 (обновлено: 17:40 17.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе на участке между улицами Очаковцев и Пожарова построят тоннель и проведут реконструкцию автомобильной дороги. Свое положительное заключение на работы выдала Главгосэкспертиза России, сообщили в ведомстве.
"Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на строительство тоннеля и реконструкцию автомобильной дороги на участке между улицами Очаковцев и Пожарова в Севастополе", – сказано в сообщении.
Протяженность автодорожного городского тоннеля, включая рамповые участки, составит более 300 метров. Также пройдет реконструкция нескольких участков дороги длиной более 1 километра. В зону реконструкции попадают улицы Пожарова, Стрелецкий спуск, Карантинная, Генерала Петрова, Нефедова, Очаковцев.
Тоннель соединит западный и восточный районы севера Ленинского округа, минуя концентрацию транспортных потоков на площади Восставших в Севастополе, отметили в публикации.
Специалисты уточнили, что он будет проходить под существующей застройкой, это обусловлено ее плотностью в городе. Примыкающие к тоннелю участки автомобильных дорог доведут до нормативных значений в ходе реконструкции и капремонта.
"Архитектурное оформление порталов тоннеля выполнено в едином композиционном стиле, который вписывается в общую цветовую и фактурную гамму Севастополя. В центре каждого портала будет расположен герб города", – уточнили в ведомстве.
Кроме того, на Западном портале тоннеля предусмотрено устройство припортальной площадки, с размещением на ней диспетчерского пункта. Также проект реконструкции предполагает переустройство всех инженерных коммуникаций в границах производства работ.
"Особое внимание при строительстве уделено безопасности туннеля. В частности, приняты меры для обеспечения его сейсмической устойчивости. Транспортная развязка обеспечит доступность музейно-мемориального комплекса "Защитникам Севастополя в 1941-1942 годов" на мысе Хрустальном", – подчеркнули в ведомстве.
Ранее сообщалось, что запуск рабочего движения на севастопольской улице Адмирала Октябрьского в связи с ремонтом подпорных стен
перенесли на лето 2026 года. Это связано с работой крупногабаритной техники в стесненных условиях, "мокрых" процессов монолитный работ, а также специфических условий выполнения строительно-монтажных работ вблизи расположенных жилых домов и городской больницы, что не позволяет вести работы в ночное время суток.
