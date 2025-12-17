https://crimea.ria.ru/20251217/v-sevastopole-odobrili-stroitelstvo-300-metrovogo-avtotonnelya-1151758583.html

В Севастополе одобрили строительство 300-метрового автотоннеля

В Севастополе на участке между улицами Очаковцев и Пожарова построят тоннель и проведут реконструкцию автомобильной дороги.

2025-12-17T17:38

2025-12-17T17:38

2025-12-17T17:40

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе на участке между улицами Очаковцев и Пожарова построят тоннель и проведут реконструкцию автомобильной дороги. Свое положительное заключение на работы выдала Главгосэкспертиза России, сообщили в ведомстве.Протяженность автодорожного городского тоннеля, включая рамповые участки, составит более 300 метров. Также пройдет реконструкция нескольких участков дороги длиной более 1 километра. В зону реконструкции попадают улицы Пожарова, Стрелецкий спуск, Карантинная, Генерала Петрова, Нефедова, Очаковцев.Тоннель соединит западный и восточный районы севера Ленинского округа, минуя концентрацию транспортных потоков на площади Восставших в Севастополе, отметили в публикации.Специалисты уточнили, что он будет проходить под существующей застройкой, это обусловлено ее плотностью в городе. Примыкающие к тоннелю участки автомобильных дорог доведут до нормативных значений в ходе реконструкции и капремонта.Кроме того, на Западном портале тоннеля предусмотрено устройство припортальной площадки, с размещением на ней диспетчерского пункта. Также проект реконструкции предполагает переустройство всех инженерных коммуникаций в границах производства работ.Ранее сообщалось, что запуск рабочего движения на севастопольской улице Адмирала Октябрьского в связи с ремонтом подпорных стен перенесли на лето 2026 года. Это связано с работой крупногабаритной техники в стесненных условиях, "мокрых" процессов монолитный работ, а также специфических условий выполнения строительно-монтажных работ вблизи расположенных жилых домов и городской больницы, что не позволяет вести работы в ночное время суток.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Строительство Античного проспекта в Севастополе завершат к концу годаТрасса в обход "Артека" - когда запустят рабочее движениеВ Крыму приводят в порядок один из самых сложных серпантинов

2025

