Когда в малые села Крыма придет проводной интернет

Когда в малые села Крыма придет проводной интернет

В Крыму ведется работа по постепенному обеспечению малых населенных пунктов проводным интернетом. Об этом заявил зампредседателя Совмина РК – министр внутренней

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. В Крыму ведется работа по постепенному обеспечению малых населенных пунктов проводным интернетом. Об этом заявил зампредседателя Совмина РК – министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Альберт Куршутов в рамках прямой линии "ВКонтакте"."Проблема доступности интернета для жителей малых населенных пунктов есть. Мы об этом знаем и досконально разбирались в этом вопросе. Есть перечень всех населенных пунктов, которые сегодня находятся в ограниченных возможностях по отношению к другим населенным пунктам в части пользования проводным интернетом. Мы находимся в переговорах с нашими операторами", – констатировал министр, комментируя вопрос о нежелании операторов связи заходить в малые села.По его словам, нежелание операторов проводной связи заходить в населенные пункты с малой численностью населения объясняется экономической составляющей. В этой связи со стороны мининформа предложены нестандартные способы доведения сетей с малыми затратами."Например, по просьбе ряда поселков, таких, как Источное Джанкойского района, при помощи наших операторов связи мы довели интернет и реализовали возможность людей пользоваться данной технологией. Получается это у нас не совсем быстро, как хотелось бы гражданам. Но вопрос находится на постоянном контроле и работы по строительству сетей в ряд населенных пунктов находятся в работе. Этот список будет увеличиваться", – пообещал Куршутов.Он также отметил, что в республике будет создан и опубликован прогнозный план по доведению интернета до малых сел.Ограничения мобильного интернета в Крыму необходимы для безопасности жителей и будут сняты, как только позволит ситуация, заявил ранее в ходе прямой линии в среду Куршутов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Скорость мобильного интернета в Крыму увеличиваютВеерные отключения мобильного интернета в Крыму – что надо знатьКак выбрать безопасный мессенджер для работы и учебы – советы эксперта

