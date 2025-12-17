Рейтинг@Mail.ru
Когда в малые села Крыма придет проводной интернет - РИА Новости Крым, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251217/kogda-v-malye-sela-kryma-pridet-provodnoy-internet-1151747605.html
Когда в малые села Крыма придет проводной интернет
Когда в малые села Крыма придет проводной интернет - РИА Новости Крым, 17.12.2025
Когда в малые села Крыма придет проводной интернет
В Крыму ведется работа по постепенному обеспечению малых населенных пунктов проводным интернетом. Об этом заявил зампредседателя Совмина РК – министр внутренней РИА Новости Крым, 17.12.2025
2025-12-17T16:07
2025-12-17T16:07
крым
новости крыма
интернет
альберт куршутов
связь
связь в крыму
мобильная связь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111690/89/1116908920_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_bf8fd503c3d1ad08d6a9106f748189d4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. В Крыму ведется работа по постепенному обеспечению малых населенных пунктов проводным интернетом. Об этом заявил зампредседателя Совмина РК – министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Альберт Куршутов в рамках прямой линии "ВКонтакте"."Проблема доступности интернета для жителей малых населенных пунктов есть. Мы об этом знаем и досконально разбирались в этом вопросе. Есть перечень всех населенных пунктов, которые сегодня находятся в ограниченных возможностях по отношению к другим населенным пунктам в части пользования проводным интернетом. Мы находимся в переговорах с нашими операторами", – констатировал министр, комментируя вопрос о нежелании операторов связи заходить в малые села.По его словам, нежелание операторов проводной связи заходить в населенные пункты с малой численностью населения объясняется экономической составляющей. В этой связи со стороны мининформа предложены нестандартные способы доведения сетей с малыми затратами."Например, по просьбе ряда поселков, таких, как Источное Джанкойского района, при помощи наших операторов связи мы довели интернет и реализовали возможность людей пользоваться данной технологией. Получается это у нас не совсем быстро, как хотелось бы гражданам. Но вопрос находится на постоянном контроле и работы по строительству сетей в ряд населенных пунктов находятся в работе. Этот список будет увеличиваться", – пообещал Куршутов.Он также отметил, что в республике будет создан и опубликован прогнозный план по доведению интернета до малых сел.Ограничения мобильного интернета в Крыму необходимы для безопасности жителей и будут сняты, как только позволит ситуация, заявил ранее в ходе прямой линии в среду Куршутов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Скорость мобильного интернета в Крыму увеличиваютВеерные отключения мобильного интернета в Крыму – что надо знатьКак выбрать безопасный мессенджер для работы и учебы – советы эксперта
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111690/89/1116908920_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_72294da4dc1fe4b6851aed9616d2cc9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, интернет, альберт куршутов, связь, связь в крыму, мобильная связь
Когда в малые села Крыма придет проводной интернет

Малые населенные пункты Крыма постепенно обеспечат проводным интернетом – мининформ

16:07 17.12.2025
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСетевой интернет-кабель
Сетевой интернет-кабель - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. В Крыму ведется работа по постепенному обеспечению малых населенных пунктов проводным интернетом. Об этом заявил зампредседателя Совмина РК – министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Альберт Куршутов в рамках прямой линии "ВКонтакте".
"Проблема доступности интернета для жителей малых населенных пунктов есть. Мы об этом знаем и досконально разбирались в этом вопросе. Есть перечень всех населенных пунктов, которые сегодня находятся в ограниченных возможностях по отношению к другим населенным пунктам в части пользования проводным интернетом. Мы находимся в переговорах с нашими операторами", – констатировал министр, комментируя вопрос о нежелании операторов связи заходить в малые села.
По его словам, нежелание операторов проводной связи заходить в населенные пункты с малой численностью населения объясняется экономической составляющей. В этой связи со стороны мининформа предложены нестандартные способы доведения сетей с малыми затратами.
"Например, по просьбе ряда поселков, таких, как Источное Джанкойского района, при помощи наших операторов связи мы довели интернет и реализовали возможность людей пользоваться данной технологией. Получается это у нас не совсем быстро, как хотелось бы гражданам. Но вопрос находится на постоянном контроле и работы по строительству сетей в ряд населенных пунктов находятся в работе. Этот список будет увеличиваться", – пообещал Куршутов.
Он также отметил, что в республике будет создан и опубликован прогнозный план по доведению интернета до малых сел.
Ограничения мобильного интернета в Крыму необходимы для безопасности жителей и будут сняты, как только позволит ситуация, заявил ранее в ходе прямой линии в среду Куршутов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Скорость мобильного интернета в Крыму увеличивают
Веерные отключения мобильного интернета в Крыму – что надо знать
Как выбрать безопасный мессенджер для работы и учебы – советы эксперта
 
КрымНовости КрымаИнтернетАльберт КуршутовСвязьСвязь в КрымуМобильная связь
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:55Сбербанк: Крым и Севастополь вошли в топ-3 по приросту турпотока
17:45"Он удивляет" – откровения журналистки из Индонезии о Крыме
17:38В Севастополе одобрили строительство 300-метрового автотоннеля
17:26"В Крыму я как дома": журналист из Сербии признался в любви полуострову
17:19Совершил 14 терактов в России: полковника ВСУ приговорили к пожизненному
17:03Что стоит за словами Залужного о рисках гражданской войны на Украине
16:49Подросток в деструктивном сообществе – как распознать и что делать
16:30На Кубани ученик за рулем КамАЗа сбил насмерть пожилую велосипедистку
16:23На Кубани мошенники обещали матери спасти погибшего сына за 2 млн рублей
16:16Roblox заявила о готовности сотрудничать с Роскомнадзором
16:07Когда в малые села Крыма придет проводной интернет
15:51Четыре поселка под Ялтой обесточены
15:33Когда в Крыму закончатся перебои с мобильным интернетом
15:24Путин: ядерный щит России - самый современный в мире
15:15"Орешник" и предупреждение Украине: главные заявления Путина об СВО
15:05Армия России двукратно превосходит ВСУ по применению дронов – Минобороны
14:58Белоусов оценил эффективность ПВО России при отражении атак Киева
14:52Более 400 тысяч человек в этом году подписали контракт с Минобороны
14:49Путин отметил участие военных КНДР в разминировании Курской области
14:44Крупнейшее поражение ВСУ: итоги наступления ключевых группировок России
Лента новостейМолния