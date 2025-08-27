https://crimea.ria.ru/20250827/skorost-mobilnogo-interneta-v-krymu-uvelichivayut---aksenov-1149017377.html

Скорость мобильного интернета в Крыму увеличивают

Скорость мобильного интернета в Крыму увеличивают - РИА Новости Крым, 27.08.2025

Скорость мобильного интернета в Крыму увеличивают

Скорость мобильного интернета в Крыму начали увеличивать, а площадь, где происходят ограничения в работе интернета, сокращать, заявил глава региона Сергей... РИА Новости Крым, 27.08.2025

2025-08-27T12:37

2025-08-27T12:37

2025-08-27T12:48

интернет

сергей аксенов

крым

новости крыма

связь в крыму

мобильная связь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/02/1119866242_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_8f645645c10da41aa2a860138df4a7de.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Скорость мобильного интернета в Крыму начали увеличивать, а площадь, где происходят ограничения в работе интернета, сокращать, заявил глава региона Сергей Аксенов в интервью телеканалу "Россия 24".Он подчеркнул, что мобильный интернет - вопрос в первую очередь безопаности гражданских и военных объектов на территории республики."Это не чья-то прихоть - меры принимались исключительно из соображений безопасности", - заключил Аксенов.Ранее в правительстве Крыма объяснили, что временные отключения мобильного интернета на территории полуострова связаны с защитой от беспилотников противника. Они способны ориентироваться на необходимые цели по вышкам сотовой связи.Глава республики Сергей Аксенов заявлял, что специалисты разрабатывают алгоритм для решения проблемы с ограничением мобильного интернета. После внедрения новой разработки время его отключения сократится. Это может произойти в течение ближайшей недели.Сайт РИА Новости Крым публиковал инструкцию на случай отключения мобильного интернета в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интернет, сергей аксенов, крым, новости крыма, связь в крыму, мобильная связь