Рейтинг@Mail.ru
Скорость мобильного интернета в Крыму увеличивают - РИА Новости Крым, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250827/skorost-mobilnogo-interneta-v-krymu-uvelichivayut---aksenov-1149017377.html
Скорость мобильного интернета в Крыму увеличивают
Скорость мобильного интернета в Крыму увеличивают - РИА Новости Крым, 27.08.2025
Скорость мобильного интернета в Крыму увеличивают
Скорость мобильного интернета в Крыму начали увеличивать, а площадь, где происходят ограничения в работе интернета, сокращать, заявил глава региона Сергей... РИА Новости Крым, 27.08.2025
2025-08-27T12:37
2025-08-27T12:48
интернет
сергей аксенов
крым
новости крыма
связь в крыму
мобильная связь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/02/1119866242_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_8f645645c10da41aa2a860138df4a7de.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Скорость мобильного интернета в Крыму начали увеличивать, а площадь, где происходят ограничения в работе интернета, сокращать, заявил глава региона Сергей Аксенов в интервью телеканалу "Россия 24".Он подчеркнул, что мобильный интернет - вопрос в первую очередь безопаности гражданских и военных объектов на территории республики."Это не чья-то прихоть - меры принимались исключительно из соображений безопасности", - заключил Аксенов.Ранее в правительстве Крыма объяснили, что временные отключения мобильного интернета на территории полуострова связаны с защитой от беспилотников противника. Они способны ориентироваться на необходимые цели по вышкам сотовой связи.Глава республики Сергей Аксенов заявлял, что специалисты разрабатывают алгоритм для решения проблемы с ограничением мобильного интернета. После внедрения новой разработки время его отключения сократится. Это может произойти в течение ближайшей недели.Сайт РИА Новости Крым публиковал инструкцию на случай отключения мобильного интернета в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/02/1119866242_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_51e59af79f26c231bef23fa2c05627bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
интернет, сергей аксенов, крым, новости крыма, связь в крыму, мобильная связь
Скорость мобильного интернета в Крыму увеличивают

Скорость мобильного интернета в Крыму начали увеличивать - Аксенов

12:37 27.08.2025 (обновлено: 12:48 27.08.2025)
 
© РИА Новости Крым . дмитрий МакеевНа пляже в Алуште
На пляже в Алуште - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости Крым . дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Скорость мобильного интернета в Крыму начали увеличивать, а площадь, где происходят ограничения в работе интернета, сокращать, заявил глава региона Сергей Аксенов в интервью телеканалу "Россия 24".
"Уменьшили площадь, на которых происходят ограничения - еще ряд позиций, которые нам позволят с одной стороны обеспечить безопасность, а с другой - дать минимально необходимый набор и для местных жителей и для туристов", - сказал глава республики.
Он подчеркнул, что мобильный интернет - вопрос в первую очередь безопаности гражданских и военных объектов на территории республики.
"Это не чья-то прихоть - меры принимались исключительно из соображений безопасности", - заключил Аксенов.
Ранее в правительстве Крыма объяснили, что временные отключения мобильного интернета на территории полуострова связаны с защитой от беспилотников противника. Они способны ориентироваться на необходимые цели по вышкам сотовой связи.
Глава республики Сергей Аксенов заявлял, что специалисты разрабатывают алгоритм для решения проблемы с ограничением мобильного интернета. После внедрения новой разработки время его отключения сократится. Это может произойти в течение ближайшей недели.
Сайт РИА Новости Крым публиковал инструкцию на случай отключения мобильного интернета в целях безопасности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ИнтернетСергей АксеновКрымНовости КрымаСвязь в КрымуМобильная связь
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:45Аксенов: пробки на Крымском мосту вызваны усиленными мерами безопасности
12:42Новости СВО: в Минобороны назвали потери Киева
12:37Скорость мобильного интернета в Крыму увеличивают
12:33Аксенов оценил ситуацию с топливом на АЗС Крыма
12:13Армия России взяла под контроль Первое Мая в ДНР - Минобороны
12:11Запад выдал Зеленскому "индульгенцию" ценой жизней украинцев – Захарова
11:57В Севастополе двух девушек на сапах унесло в море
11:44В Севастополе ограничат продажу алкоголя
11:28Сквер памяти на месте взорвавшегося дома в Евпатории почти готов
11:10Часть Симферополя осталась без воды
11:01Ежегодная вакцинация от гриппа значительно снизила заболеваемость в Крыму
10:53Режим ЧС введен в Ростове-на-Дону после атаки беспилотников
10:11Готовил атаку на военный аэродром – в Энгельсе задержан агент Киева
09:56Крымчане назвали любимые отечественные фильмы
09:41Шерше ля фам: в Крыму таксист тащил мужчину по дороге ради спасения дамы
09:28"Все кончено": в Венгрии обратились к Зеленскому после ультиматума Польши
09:14Крымский мост сейчас - очереди на досмотр растут
08:48День знаний в приграничье Белгородской области пройдет в онлайн-формате
08:38Уличным музыкантам в Крыму запретят исполнять песни иноагентов
08:24День российского кино – интересные факты в инфографике РИА Новости Крым
Лента новостейМолния