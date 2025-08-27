Скорость мобильного интернета в Крыму увеличивают

https://crimea.ria.ru/20250827/skorost-mobilnogo-interneta-v-krymu-uvelichivayut---aksenov-1149017377.html
2025-08-27T12:37
2025-08-27T12:37
2025-08-27T12:48
12:37 27.08.2025 (обновлено: 12:48 27.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Скорость мобильного интернета в Крыму начали увеличивать, а площадь, где происходят ограничения в работе интернета, сокращать, заявил глава региона Сергей Аксенов в интервью телеканалу "Россия 24".
"Уменьшили площадь, на которых происходят ограничения - еще ряд позиций, которые нам позволят с одной стороны обеспечить безопасность, а с другой - дать минимально необходимый набор и для местных жителей и для туристов", - сказал глава республики.
Он подчеркнул, что мобильный интернет - вопрос в первую очередь безопаности гражданских и военных объектов на территории республики.
"Это не чья-то прихоть - меры принимались исключительно из соображений безопасности", - заключил Аксенов.
Ранее в правительстве Крыма объяснили, что временные отключения мобильного интернета на территории полуострова связаны с защитой от беспилотников противника. Они способны ориентироваться на необходимые цели по вышкам сотовой связи.
Глава республики Сергей Аксенов заявлял, что специалисты разрабатывают алгоритм для решения проблемы с ограничением мобильного интернета. После внедрения новой разработки время его отключения сократится
. Это может произойти в течение ближайшей недели.
Сайт РИА Новости Крым публиковал инструкцию
на случай отключения мобильного интернета в целях безопасности.
