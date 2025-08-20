https://crimea.ria.ru/20250820/kak-vybrat-bezopasnyy-messendzher-dlya-raboty-i-ucheby--sovety-eksperta-1148833809.html

Как выбрать безопасный мессенджер для работы и учебы – советы эксперта

При выборе мессенджера для учебы, работы и онлайн-конференций необходимо учитывать, планируете ли вы связываться с абонентами внутри России или за ее пределами. РИА Новости Крым, 20.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. При выборе мессенджера для учебы, работы и онлайн-конференций необходимо учитывать, планируете ли вы связываться с абонентами внутри России или за ее пределами. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал инженер регионального подразделения Медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов.Определите задачуПо словам Артамонова, главным критерием выбора программного продукта является основная задача, которая будет выполняться с его помощью.Если речь идет о связи в пределах России, эксперт рекомендует использовать исключительно отечественные мессенджеры и площадки для проведения видеоконференций на российских серверах."Потому что, учитывая сегодняшнюю ситуацию в мире, зарубежные серверы могут стать недоступными в любой момент. И вы можете потерять и данные, и абонентов, к которым подключаетесь и работаете", – пояснил Артамонов.Учтите открытостьПри выборе мессенджера не лишним будет обратить внимание на то, централизованный он или нецентрализованный, сказал эксперт.Также важно учитывать, является ли код программного продукта открытым или недоступным, добавил он."Открытый код всегда выкладывается в сеть и дает другим программистам возможность убедиться, что с программой все хорошо. Можно его скачать и посмотреть: как написан мессенджер и нет ли в нем программных закладок, которые до шифрования ваших сообщений могут эти сообщения куда-то пересылать. Даже если вы не программист – это хороший признак", – сказал Артамонов.Убедитесь в готовности продуктаАбсолютно безопасных программ не существует, отмечает эксперт, однако некоторые программные продукты находятся в стадии разработки и могут представлять большую опасность, чем остальные.О роли наличия оплатыПо словам Артамонова, наличие оплаты за использование того или иного программного продукта не гарантирует полной безопасности и анонимности."Ничего бесплатного не бывает. Даже если сам мессенджер бесплатный, он может выдавать рекламу и зарабатывать на ней. И если платить за какие-то функции и реклама исчезнет – ну, хорошо, почему бы нет", – добавил он.Про VPN для крымчанЕсть популярные платформы зарубежных производителей для проведения видеоконференций, вебинаров и групповых чатов, которые широко используются в России, в ее материковой части, но недоступны из-за санкций в Крыму, отмечает Артамонов.Это осложняет жизнь крымчанам, которые работают на российские компании, предпочитающие такой иностранный продукт, поскольку им приходится использовать VPN, что не всегда доступно и безопасно, добавил он."Программы закрыты для крымских адресов самими разработчиками. И если головное предприятие находится, например, в Москве, и оттуда хотят связаться с филиалами в Крыму, то каким-то образом им (крымчанам – ред.) приходится использовать это программное обеспечение, чтобы подключиться. К сожалению, это вынужденная необходимость", – сказал Артамонов.Что касается безопасности VPN, то "если он открытый, проверенный, либо это корпоративная сеть той же компании, то скорее всего, ничего страшного не будет".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России частично ограничили звонки в Telegram и WhatsApp*Доверие в сети: крымчане за неделю отдали аферистам 18 миллионовЭксперты предупреждают о новом витке мошенничеств с использованием детей

