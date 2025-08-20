https://crimea.ria.ru/20250820/kak-vybrat-bezopasnyy-messendzher-dlya-raboty-i-ucheby--sovety-eksperta-1148833809.html
Как выбрать безопасный мессенджер для работы и учебы – советы эксперта
При выборе мессенджера для учебы, работы и онлайн-конференций необходимо учитывать, планируете ли вы связываться с абонентами внутри России или за ее пределами. РИА Новости Крым, 20.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. При выборе мессенджера для учебы, работы и онлайн-конференций необходимо учитывать, планируете ли вы связываться с абонентами внутри России или за ее пределами. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал инженер регионального подразделения Медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов.Определите задачуПо словам Артамонова, главным критерием выбора программного продукта является основная задача, которая будет выполняться с его помощью.Если речь идет о связи в пределах России, эксперт рекомендует использовать исключительно отечественные мессенджеры и площадки для проведения видеоконференций на российских серверах."Потому что, учитывая сегодняшнюю ситуацию в мире, зарубежные серверы могут стать недоступными в любой момент. И вы можете потерять и данные, и абонентов, к которым подключаетесь и работаете", – пояснил Артамонов.Учтите открытостьПри выборе мессенджера не лишним будет обратить внимание на то, централизованный он или нецентрализованный, сказал эксперт.Также важно учитывать, является ли код программного продукта открытым или недоступным, добавил он."Открытый код всегда выкладывается в сеть и дает другим программистам возможность убедиться, что с программой все хорошо. Можно его скачать и посмотреть: как написан мессенджер и нет ли в нем программных закладок, которые до шифрования ваших сообщений могут эти сообщения куда-то пересылать. Даже если вы не программист – это хороший признак", – сказал Артамонов.Убедитесь в готовности продуктаАбсолютно безопасных программ не существует, отмечает эксперт, однако некоторые программные продукты находятся в стадии разработки и могут представлять большую опасность, чем остальные.О роли наличия оплатыПо словам Артамонова, наличие оплаты за использование того или иного программного продукта не гарантирует полной безопасности и анонимности."Ничего бесплатного не бывает. Даже если сам мессенджер бесплатный, он может выдавать рекламу и зарабатывать на ней. И если платить за какие-то функции и реклама исчезнет – ну, хорошо, почему бы нет", – добавил он.Про VPN для крымчанЕсть популярные платформы зарубежных производителей для проведения видеоконференций, вебинаров и групповых чатов, которые широко используются в России, в ее материковой части, но недоступны из-за санкций в Крыму, отмечает Артамонов.Это осложняет жизнь крымчанам, которые работают на российские компании, предпочитающие такой иностранный продукт, поскольку им приходится использовать VPN, что не всегда доступно и безопасно, добавил он."Программы закрыты для крымских адресов самими разработчиками. И если головное предприятие находится, например, в Москве, и оттуда хотят связаться с филиалами в Крыму, то каким-то образом им (крымчанам – ред.) приходится использовать это программное обеспечение, чтобы подключиться. К сожалению, это вынужденная необходимость", – сказал Артамонов.Что касается безопасности VPN, то "если он открытый, проверенный, либо это корпоративная сеть той же компании, то скорее всего, ничего страшного не будет".
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым.
При выборе мессенджера для учебы, работы и онлайн-конференций необходимо учитывать, планируете ли вы связываться с абонентами внутри России или за ее пределами. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал инженер регионального подразделения Медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов.
Определите задачу
По словам Артамонова, главным критерием выбора программного продукта является основная задача, которая будет выполняться с его помощью.
"Нужно учитывать задачу: с кем бы вы будете связываться. Будет ли это связь в пределах нашей страны или будут участники из-за рубежа", – сказал Артамонов.
Если речь идет о связи в пределах России, эксперт рекомендует использовать исключительно отечественные мессенджеры и площадки для проведения видеоконференций на российских серверах.
"Потому что, учитывая сегодняшнюю ситуацию в мире, зарубежные серверы могут стать недоступными в любой момент. И вы можете потерять и данные, и абонентов, к которым подключаетесь и работаете", – пояснил Артамонов.
Учтите открытость
При выборе мессенджера не лишним будет обратить внимание на то, централизованный он или нецентрализованный, сказал эксперт.
"Если пишется "централизованный", значит, есть сервер, к которому все подключаются и который всегда можно заблокировать. Если "децентрализованный", значит, сервера нет и сообщения доставляются между участниками либо напрямую, либо через кого-то еще, других участников, как вариант", – объяснил Артамонов.
Также важно учитывать, является ли код программного продукта открытым или недоступным, добавил он.
"Открытый код всегда выкладывается в сеть и дает другим программистам возможность убедиться, что с программой все хорошо. Можно его скачать и посмотреть: как написан мессенджер и нет ли в нем программных закладок, которые до шифрования ваших сообщений могут эти сообщения куда-то пересылать. Даже если вы не программист – это хороший признак", – сказал Артамонов.
Убедитесь в готовности продукта
Абсолютно безопасных программ не существует, отмечает эксперт, однако некоторые программные продукты находятся в стадии разработки и могут представлять большую опасность, чем остальные.
"Об этом говорит надпись "бета"... Это означает, что в данный момент разработка продукта не завершена, а значит в нем могут быть какие-то еще незаконченные функции. И я бы для себя лично бета-продукты не использовал", – сказал Артамонов.
О роли наличия оплаты
По словам Артамонова, наличие оплаты за использование того или иного программного продукта не гарантирует полной безопасности и анонимности.
"На сегодняшний день анонимности в интернете нет. Те, кто говорят, что она есть, пока заблуждаются. На самом деле у каждого есть адрес, и его можно проследить. Каждый ведет за собой цифровой след", – сказал эксперт.
"Ничего бесплатного не бывает. Даже если сам мессенджер бесплатный, он может выдавать рекламу и зарабатывать на ней. И если платить за какие-то функции и реклама исчезнет – ну, хорошо, почему бы нет", – добавил он.
Про VPN для крымчан
Есть популярные платформы зарубежных производителей для проведения видеоконференций, вебинаров и групповых чатов, которые широко используются в России, в ее материковой части, но недоступны из-за санкций в Крыму, отмечает Артамонов.
Это осложняет жизнь крымчанам, которые работают на российские компании, предпочитающие такой иностранный продукт, поскольку им приходится использовать VPN, что не всегда доступно и безопасно, добавил он.
"Программы закрыты для крымских адресов самими разработчиками. И если головное предприятие находится, например, в Москве, и оттуда хотят связаться с филиалами в Крыму, то каким-то образом им (крымчанам – ред.) приходится использовать это программное обеспечение, чтобы подключиться. К сожалению, это вынужденная необходимость", – сказал Артамонов.
Что касается безопасности VPN, то "если он открытый, проверенный, либо это корпоративная сеть той же компании, то скорее всего, ничего страшного не будет".
"Если же это неизвестно какой бесплатный зарубежный, который вы где-то нашли, скачали и поставили, то я бы бил тревогу. Потому что все ваши данные могут утечь неизвестно кому при этом", – заключил эксперт.
