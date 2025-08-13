https://crimea.ria.ru/20250813/v-rossii-chastichno-ogranichat-zvonki-v-telegram-i-whatsapp--1148698258.html

В России частично ограничили звонки в Telegram и WhatsApp*

Роскомнадзор заявил о частичной блокировке звонков в Telegram и WhatsApp* в России, меры принимаются для противодействия преступникам. Соответствующее сообщение РИА Новости Крым, 13.08.2025

2025-08-13T16:15

2025-08-13T16:15

2025-08-13T18:13

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Роскомнадзор заявил о частичной блокировке звонков в Telegram и WhatsApp* в России, меры принимаются для противодействия преступникам. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба ведомства. По данным правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан, поступивших в РКН, иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp* стали основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения россиян в диверсионную и террористическую деятельность. Неоднократно направлявшиеся требования о принятии мер противодействия владельцами мессенджеров проигнорированы, подчеркнули в надзорном ведомстве.В Роскомнадзоре напомнили, что с 2024 года работает система "Антифрод", обеспечивающая блокировку звонков с подменой номера в традиционных телефонных сетях российских операторов связи. В результате подобные звонки практически все перешли в иностранные мессенджеры, отказывающиеся обеспечивать безопасность российских пользователей и общества.* принадлежит компании Meta, запрещена в России как экстремистскаяСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

