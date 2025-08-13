Рейтинг@Mail.ru
В России частично ограничили звонки в Telegram и WhatsApp* - РИА Новости Крым, 13.08.2025
https://crimea.ria.ru/20250813/v-rossii-chastichno-ogranichat-zvonki-v-telegram-i-whatsapp--1148698258.html
В России частично ограничили звонки в Telegram и WhatsApp*
В России частично ограничили звонки в Telegram и WhatsApp* - РИА Новости Крым, 13.08.2025
В России частично ограничили звонки в Telegram и WhatsApp*
Роскомнадзор заявил о частичной блокировке звонков в Telegram и WhatsApp* в России, меры принимаются для противодействия преступникам. Соответствующее сообщение РИА Новости Крым, 13.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Роскомнадзор заявил о частичной блокировке звонков в Telegram и WhatsApp* в России, меры принимаются для противодействия преступникам. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба ведомства. По данным правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан, поступивших в РКН, иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp* стали основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения россиян в диверсионную и террористическую деятельность. Неоднократно направлявшиеся требования о принятии мер противодействия владельцами мессенджеров проигнорированы, подчеркнули в надзорном ведомстве.В Роскомнадзоре напомнили, что с 2024 года работает система "Антифрод", обеспечивающая блокировку звонков с подменой номера в традиционных телефонных сетях российских операторов связи. В результате подобные звонки практически все перешли в иностранные мессенджеры, отказывающиеся обеспечивать безопасность российских пользователей и общества.* принадлежит компании Meta, запрещена в России как экстремистская
россия, связь в крыму, мобильная связь, telegram, роскомнадзор, новости
В России частично ограничили звонки в Telegram и WhatsApp*

Роскомнадзор заявил о частичном ограничении звонков в Telegram и WhatsApp *

© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМессенджер Telegram на экране телефона
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Роскомнадзор заявил о частичной блокировке звонков в Telegram и WhatsApp* в России, меры принимаются для противодействия преступникам. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба ведомства.
"Информируем, что для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению звонков в данных иностранных мессенджерах. Никаких иных ограничений их функционала не вводится", - говорится в сообщении.
По данным правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан, поступивших в РКН, иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp* стали основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения россиян в диверсионную и террористическую деятельность. Неоднократно направлявшиеся требования о принятии мер противодействия владельцами мессенджеров проигнорированы, подчеркнули в надзорном ведомстве.
В Роскомнадзоре напомнили, что с 2024 года работает система "Антифрод", обеспечивающая блокировку звонков с подменой номера в традиционных телефонных сетях российских операторов связи. В результате подобные звонки практически все перешли в иностранные мессенджеры, отказывающиеся обеспечивать безопасность российских пользователей и общества.
* принадлежит компании Meta, запрещена в России как экстремистская
РоссияСвязь в КрымуМобильная связьTelegramРоскомнадзорНовости
 
Лента новостейМолния