https://crimea.ria.ru/20250729/doverie-v-seti-krymchane-za-nedelyu-otdali-aferistam-18-millionov-rubley-1148315640.html
Доверие в сети: крымчане за неделю отдали аферистам 18 миллионов рублей
Доверие в сети: крымчане за неделю отдали аферистам 18 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 29.07.2025
Доверие в сети: крымчане за неделю отдали аферистам 18 миллионов рублей
Мошенники продолжают зарабатывать на доверчивости крымчан. За минувшую неделю жители полуострова перечислили на счета аферистов более 18 миллионов рублей. Такие РИА Новости Крым, 29.07.2025
2025-07-29T21:16
2025-07-29T21:16
2025-07-29T19:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Мошенники продолжают зарабатывать на доверчивости крымчан. За минувшую неделю жители полуострова перечислили на счета аферистов более 18 миллионов рублей. Такие данные опубликовали в республиканском МВД.Из "популярных" схем аферистов остаются звонки в мессенджерах от сотрудников банка и правоохранительных структур, установка сторонних приложений, инвестиции в акции компании.Так, в полицию Симферопольского района обратилась женщина, которая сообщила, что в мессенджере Telegram ей поступил звонок, отобразившийся на экране как "Поликлиника". Звонивший предложил ей пройти диспансеризацию и для подтверждения записи попросил назвать код, который должен ей прийти в смс-сообщении."После того, как заявительница сообщила цифры, звонок прервался. Минут через пять снова позвонили – мужчина представился сотрудником Роскомнадзора и сообщил, что она общалась с мошенниками и теперь ее сбережениям грозит опасность", – рассказали в МВД.Спасти деньги женщине предложили через перевод на "безопасный счет". Последовав совету, пострадавшая перевела 65 тысяч рублей по номеру телефона, который ей продиктовал лже-сотрудник.Кроме того, за прошедшую неделю четверо жителей полуострова получили сообщения от знакомых с просьбой занять деньги. Доверчивые граждане, не перезвонив своим "нуждающимся" приятелям, перевели в общей сложности более 50 тысяч рублей на указанные счета, прежде чем осознали, что стали жертвами мошенников, подчеркнули в республиканском МВД.Ранее на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым первый замглавы комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев заявил, что порядка полутора миллионов россиян вовлечены в дропперскую деятельность, и эта цифра увеличивается каждый месяц на 50-80 тысяч человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане за неделю перечислили 17 млн рублей аферистам – схемы обманаВ России возбудили первое уголовное дело за передачу счетов мошенникамПенсионерка из Москвы отдала мошенникам 5 кг золота и 22 млн рублей
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РИА Новости Крым
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мошенничество, новости крыма, мвд по республике крым, мессенджеры, интернет, кибербезопасность, киберпреступность
Доверие в сети: крымчане за неделю отдали аферистам 18 миллионов рублей
Более 18 миллионов рублей отдали жители Крыма мошенникам за неделю
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Мошенники продолжают зарабатывать на доверчивости крымчан. За минувшую неделю жители полуострова перечислили на счета аферистов более 18 миллионов рублей. Такие данные опубликовали в республиканском МВД.
"За прошедшую неделю жители Крыма стали жертвами дистанционных мошенников, потеряв в общей сложности более 18 миллионов рублей", – сказано в сообщении.
Из "популярных" схем аферистов остаются звонки в мессенджерах от сотрудников банка и правоохранительных структур, установка сторонних приложений
, инвестиции в акции компании.
Так, в полицию Симферопольского района обратилась женщина, которая сообщила, что в мессенджере Telegram ей поступил звонок, отобразившийся на экране как "Поликлиника". Звонивший предложил ей пройти диспансеризацию и для подтверждения записи попросил назвать код, который должен ей прийти в смс-сообщении.
"После того, как заявительница сообщила цифры, звонок прервался. Минут через пять снова позвонили – мужчина представился сотрудником Роскомнадзора и сообщил, что она общалась с мошенниками и теперь ее сбережениям грозит опасность", – рассказали в МВД.
Спасти деньги женщине предложили через перевод на "безопасный счет". Последовав совету, пострадавшая перевела 65 тысяч рублей по номеру телефона, который ей продиктовал лже-сотрудник.
Кроме того, за прошедшую неделю четверо жителей полуострова получили сообщения от знакомых с просьбой занять деньги. Доверчивые граждане, не перезвонив своим "нуждающимся" приятелям, перевели в общей сложности более 50 тысяч рублей на указанные счета, прежде чем осознали, что стали жертвами мошенников, подчеркнули в республиканском МВД.
Ранее на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым
первый замглавы комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев заявил, что порядка полутора миллионов россиян вовлечены в дропперскую деятельность
, и эта цифра увеличивается каждый месяц на 50-80 тысяч человек.
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