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Крымчане за неделю перечислили 17 млн рублей аферистам – схемы обмана - РИА Новости Крым, 22.07.2025
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Крымчане за неделю перечислили 17 млн рублей аферистам – схемы обмана
Крымчане за неделю перечислили 17 млн рублей аферистам – схемы обмана - РИА Новости Крым, 22.07.2025
Крымчане за неделю перечислили 17 млн рублей аферистам – схемы обмана
Через мошеннические схемы с помощью мессенджеров и телефонных звонков крымчан обманули на 17 миллионов рублей за неделю. Такую статистику привела пресс-служба... РИА Новости Крым, 22.07.2025
2025-07-22T22:03
2025-07-22T22:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Через мошеннические схемы с помощью мессенджеров и телефонных звонков крымчан обманули на 17 миллионов рублей за неделю. Такую статистику привела пресс-служба республиканского МВД.Так, по информации МВД, через звонки было обмануто 18 жителей Крыма. В частности, на мобильный телефон пожилой жительнице Симферополя позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Звонивший сообщил, что по вине ее внучки в автомобильной аварии серьезно пострадал человек.Кроме того, 27 крымчан были обмануты через мессенджеры и сайты. Так жительница Ялты на сайте бесплатных объявлений выставила на продажу аэрогриль. Спустя время в WhatsApp с ней связался неизвестный.Ранее в МВД предупредили о новой схеме мошенничества. Аферисты начали звонить людям под видом сотрудников налоговой службы и предлагать "решить вопросы" удаленно. При этом россиянам угрожают штрафами и ограничениями на выезд из страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обман по телефону и в сети: крымчане отдали аферистам 19 миллионов рублейПугают штрафами и ограничениями на выезд – новая схема мошенниковВ МВД предупредили о мошеннических схемах в WhatsApp и Telegram
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РИА Новости Крым
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5
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96
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новости, мошенничество, общество, крым, новости крыма, мвд по республике крым
Крымчане за неделю перечислили 17 млн рублей аферистам – схемы обмана

МВД: за неделю жители Крыма отдали около 17 млн рублей через мошеннические схемы

22:03 22.07.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПодросток со смартфоном
Подросток со смартфоном - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Через мошеннические схемы с помощью мессенджеров и телефонных звонков крымчан обманули на 17 миллионов рублей за неделю. Такую статистику привела пресс-служба республиканского МВД.

"К сотрудникам полиции обратились несколько крымчан, которых дистанционные мошенники убедили передать крупные суммы денег, играя на чувствах и рассказывая печальные истории, якобы произошедшие с родственниками пострадавших", – сказано в сообщении.

Так, по информации МВД, через звонки было обмануто 18 жителей Крыма. В частности, на мобильный телефон пожилой жительнице Симферополя позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Звонивший сообщил, что по вине ее внучки в автомобильной аварии серьезно пострадал человек.
"Чтобы помочь виновнице избежать уголовного преследования, мошенник предложил передать крупную сумму наличных курьеру. Взволнованная пенсионерка, не раздумывая, вручила приехавшему курьеру два миллиона 500 тысяч рублей", – рассказали в полиции.
Кроме того, 27 крымчан были обмануты через мессенджеры и сайты. Так жительница Ялты на сайте бесплатных объявлений выставила на продажу аэрогриль. Спустя время в WhatsApp с ней связался неизвестный.

"Под предлогом оплаты товара, "покупатель" попросил данные банковской карты продавца, чтобы оплатить товар. Однако, вместо поступления средств на счет, с него было списано около 30 тысяч рублей", – уточнили правоохранители.

Ранее в МВД предупредили о новой схеме мошенничества. Аферисты начали звонить людям под видом сотрудников налоговой службы и предлагать "решить вопросы" удаленно. При этом россиянам угрожают штрафами и ограничениями на выезд из страны.
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