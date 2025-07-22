https://crimea.ria.ru/20250722/krymchane-za-nedelyu-perechislili-17-mln-rubley-aferistam--skhemy-obmana-1148125871.html

Крымчане за неделю перечислили 17 млн рублей аферистам – схемы обмана

Крымчане за неделю перечислили 17 млн рублей аферистам – схемы обмана - РИА Новости Крым, 22.07.2025

Крымчане за неделю перечислили 17 млн рублей аферистам – схемы обмана

Через мошеннические схемы с помощью мессенджеров и телефонных звонков крымчан обманули на 17 миллионов рублей за неделю. Такую статистику привела пресс-служба... РИА Новости Крым, 22.07.2025

2025-07-22T22:03

2025-07-22T22:03

2025-07-22T22:03

новости

мошенничество

общество

крым

новости крыма

мвд по республике крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/11/1147273585_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8e473e7ddf83f638864db2210bb4ae5b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Через мошеннические схемы с помощью мессенджеров и телефонных звонков крымчан обманули на 17 миллионов рублей за неделю. Такую статистику привела пресс-служба республиканского МВД.Так, по информации МВД, через звонки было обмануто 18 жителей Крыма. В частности, на мобильный телефон пожилой жительнице Симферополя позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Звонивший сообщил, что по вине ее внучки в автомобильной аварии серьезно пострадал человек.Кроме того, 27 крымчан были обмануты через мессенджеры и сайты. Так жительница Ялты на сайте бесплатных объявлений выставила на продажу аэрогриль. Спустя время в WhatsApp с ней связался неизвестный.Ранее в МВД предупредили о новой схеме мошенничества. Аферисты начали звонить людям под видом сотрудников налоговой службы и предлагать "решить вопросы" удаленно. При этом россиянам угрожают штрафами и ограничениями на выезд из страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обман по телефону и в сети: крымчане отдали аферистам 19 миллионов рублейПугают штрафами и ограничениями на выезд – новая схема мошенниковВ МВД предупредили о мошеннических схемах в WhatsApp и Telegram

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, мошенничество, общество, крым, новости крыма, мвд по республике крым