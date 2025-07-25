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В России возбудили первое уголовное дело за передачу счетов мошенникам - РИА Новости Крым, 25.07.2025
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В России возбудили первое уголовное дело за передачу счетов мошенникам
В России возбудили первое уголовное дело за передачу счетов мошенникам - РИА Новости Крым, 25.07.2025
В России возбудили первое уголовное дело за передачу счетов мошенникам
В России возбудили первое уголовное дело за умышленную передачу из корыстных побуждений банковских карт и счетов мошенникам. Об этом заявил председатель Госдумы РИА Новости Крым, 25.07.2025
2025-07-25T14:26
2025-07-25T14:12
вячеслав володин
мошенничество
деньги
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В России возбудили первое уголовное дело за умышленную передачу из корыстных побуждений банковских карт и счетов мошенникам. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.5 июля 2025 года вступил в силу ФЗ № 176-ФЗ от 24.06.2025, которым введена уголовная ответственность за умышленную передачу из корыстных побуждений банковских карт и счетов мошенникам.За это теперь предусмотрено наказание до 3 лет лишения свободы. Преступникам, использующим чужие карты и счета для обналичивания украденных средств, грозит до 6 лет лишения свободы.По данным МВД, правоохранительные органы располагают сведениями о 30 тысячах конкретных фамилий, кто содействует мошенникам в выводе денежных средств, полученных обманным путем. Еще несколько десятков тысяч счетов находится под особым контролем.Володин подчеркнул, что, принимая закон, предусмотрели норму, что если человек совершил преступление впервые, он может быть освобожден от уголовной ответственности за активное содействие следствию.Такую информацию, считает Володин, необходимо доносить до всех граждан, особенно до детей подросткового возраста. По его мнению, их зачастую втягивают в противоправные действия через шантаж, обман и введение в заблуждение.Ранее также Госдума приняла во втором и третьем и окончательном чтении закон об уголовной ответственности сроком до шести лет лишения свободы для дропперов (подставные лица, через которых обналичивают украденные деньги – ред.).Кроме того, в третьем, окончательном чтении Госдума приняла закон о введении штрафов за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним, распространение рекламы VPN, незаконную передачу другому лицу абонентского номера и данных для входа в интернет-ресурсы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин призвал жестко пресекать информационные диверсии и провокацииВ РФ вышли на 100-процентный показатель по реализации посланий президентаВ России увеличены госпошлины для мигрантов - Володин
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вячеслав володин, мошенничество, деньги, новости, россия
В России возбудили первое уголовное дело за передачу счетов мошенникам

Первое уголовное дело за умышленную передачу счетов мошенникам возбудили в РФ – Володин

14:26 25.07.2025
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В России возбудили первое уголовное дело за умышленную передачу из корыстных побуждений банковских карт и счетов мошенникам. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
5 июля 2025 года вступил в силу ФЗ № 176-ФЗ от 24.06.2025, которым введена уголовная ответственность за умышленную передачу из корыстных побуждений банковских карт и счетов мошенникам.
За это теперь предусмотрено наказание до 3 лет лишения свободы. Преступникам, использующим чужие карты и счета для обналичивания украденных средств, грозит до 6 лет лишения свободы.
"За прошедшее время, как закон стал действовать, было возбуждено первое уголовное дело по ч. 3 ст. 187 УК РФ "Неправомерный оборот средств платежей", – сказано в сообщении.
По данным МВД, правоохранительные органы располагают сведениями о 30 тысячах конкретных фамилий, кто содействует мошенникам в выводе денежных средств, полученных обманным путем. Еще несколько десятков тысяч счетов находится под особым контролем.
Володин подчеркнул, что, принимая закон, предусмотрели норму, что если человек совершил преступление впервые, он может быть освобожден от уголовной ответственности за активное содействие следствию.

"Это повод задуматься тем, кто еще не зашел далеко. И сообщить правоохранительным органам имеющуюся о мошенниках информацию. Передача банковских карт и счетов за вознаграждение – преступление", – подчеркнул председатель Госдумы.

Такую информацию, считает Володин, необходимо доносить до всех граждан, особенно до детей подросткового возраста. По его мнению, их зачастую втягивают в противоправные действия через шантаж, обман и введение в заблуждение.
Ранее также Госдума приняла во втором и третьем и окончательном чтении закон об уголовной ответственности сроком до шести лет лишения свободы для дропперов (подставные лица, через которых обналичивают украденные деньги – ред.).
Кроме того, в третьем, окончательном чтении Госдума приняла закон о введении штрафов за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним, распространение рекламы VPN, незаконную передачу другому лицу абонентского номера и данных для входа в интернет-ресурсы.
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